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Mercedes-AMG GT SUV, debutto atteso per la festa dei 140 anni della Stella di Stoccarda

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3 ore fa - Il nuovo modello sportivo elettrico potrebbe arrivare il 17 ottobre

Tutto pronto per il lancio dell'inedito sport utility ad alte prestazioni nato ad Affalterbach, che sarà svelato il 17 ottobre per il compleanno della casa tedesca
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Il prossimo 17 ottobre sarà un giorno da celebrare per Mercedes-Benz. La casa di Stoccarda festeggerà 140 anni di storia e quella data potrebbe essere l’occasione giusta per mostrare al mondo la sua ultima creazione.

Un debutto per le celebrazioni

Infatti, è data per certa la presentazione del nuovo GT SUV (guarda le foto spia di Mercedes-AMG GT SUV) e quale migliore occasione se non il ''The 140 Festival'' per festeggiare una ricorrenza così importante? L'inedito modello a ruote alte rappresenterà una novità significativa per Mercedes-AMG, essendo il primo SUV sportivo sviluppato da zero dalla divisione di Affalterbach.

Mercedes-AMG GT SUV: debutto per i 140 anni della casa di Stoccarda, qui un prototipo

Tecnica e autonomia ancora da definire

Il nuovo SUV condividerà la piattaforma elettrica AMG.EA con la GT Coupé 4, già disponibile in Germania con prezzi da circa 115.000 euro. Non è ancora chiaro se saranno confermati i powertrain con differenti potenze, fino a oltre 1.160 CV.

La configurazione potrebbe infatti essere modificata per adattarsi alla carrozzeria rialzata. Resta da verificare anche l'autonomia: i maggiori ingombri frontali, il peso e le proporzioni differenti potrebbero tradursi in valori inferiori rispetto alla berlina-coupé. Non resta che aspettare qualche settimana per saperne di più.

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Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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