Mercedes-AMG GT SUV, debutto atteso per la festa dei 140 anni della Stella di Stoccarda

Il prossimo 17 ottobre sarà un giorno da celebrare per Mercedes-Benz. La casa di Stoccarda festeggerà 140 anni di storia e quella data potrebbe essere l’occasione giusta per mostrare al mondo la sua ultima creazione.
Un debutto per le celebrazioni
Infatti, è data per certa la presentazione del nuovo GT SUV (guarda le foto spia di Mercedes-AMG GT SUV) e quale migliore occasione se non il ''The 140 Festival'' per festeggiare una ricorrenza così importante? L'inedito modello a ruote alte rappresenterà una novità significativa per Mercedes-AMG, essendo il primo SUV sportivo sviluppato da zero dalla divisione di Affalterbach.
Mercedes-AMG GT SUV: debutto per i 140 anni della casa di Stoccarda, qui un prototipo
Tecnica e autonomia ancora da definire
Il nuovo SUV condividerà la piattaforma elettrica AMG.EA con la GT Coupé 4, già disponibile in Germania con prezzi da circa 115.000 euro. Non è ancora chiaro se saranno confermati i powertrain con differenti potenze, fino a oltre 1.160 CV.
La configurazione potrebbe infatti essere modificata per adattarsi alla carrozzeria rialzata. Resta da verificare anche l'autonomia: i maggiori ingombri frontali, il peso e le proporzioni differenti potrebbero tradursi in valori inferiori rispetto alla berlina-coupé. Non resta che aspettare qualche settimana per saperne di più.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.