Nuova Mercedes Classe C restyling, interni e bagagliaio: ecco come sono fatti

Poco dopo ferragosto ha fatto il suo debutto la nuova Mercedes Classe C. Non stiamo parlando del modello elettrico ma del restyling della Classe C endotermica che è già ordinabile sul mercato italiano con prezzi a partire da 51.277 euro. Disponibile anche in versione station wagon, è proposta solamente con motorizzazioni elettrificate, sia benzina e sia diesel.

Con l'arrivo del restyling, la filosofia dell'abitacolo non è stata stravolta ma evoluta, offendo ancora più raffinatezza e una dotazione ancora più ampia di tecnologia.

Come sono gli interni

La struttura della plancia rimane quella della caratteristica della Classe C. Il quadro strumenti da 12,3 pollici presenta tutte le informazioni rilevanti, mentre il display centrale verticale da 11,9 pollici consente di accedere a tutte le principali funzioni del veicolo.

Il nuovo volante multifunzione è ancora più ergonomico e immediato da utilizzare. I comandi fisici sono ridotti al minimo e questa scelta ha permesso di realizzare una plancia del design più pulito. Davvero tanta tecnologia a bordo della nuova Classe C. Infatti, la vettura può contare sulla quarta generazione di MBUX. Il sistema riunisce nell’infotainment di bordo l’intelligenza artificiale di ChatGPT, Microsoft Bing e Google Gemini. Grazie a tale approccio, MBUX Virtual Assistant permette di poter interagire con i passeggeri in maniera sempre più naturale.

Mercedes Classe C

Non è solo preparato su temi generali, navigazione e punti di interesse: MBUX Virtual Assistant può ora fornire anche quotazioni azionarie aggiornate, supportare le conversioni valutarie e, oltre alle previsioni meteo, offrire persino informazioni sulle condizioni delle piste per una vacanza sulla neve. Ovviamente non mancano gli aggiornamenti OTA.

Sulla Mercedes Classe C restyling arrivano nuovi colori per i rivestimenti e tre nuovi elementi di finitura che ampliano le possibilità di personalizzazione. Ovviamente, grande cura dei dettagli e utilizzo di materiali premium per alzare ulteriormente l'asticella della qualità e del lusso.

Mercedes Classe C

Tra gli optional troviamo i sedili multicontour che offrono un’ampia gamma di funzioni massaggio, oppure l’Air-Balance Package che crea un’esperienza olfattiva personalizzata e contribuisce a mantenere nell’abitacolo un’atmosfera costantemente fresca. Per chi ama ascoltare la musica, nella lista degli accessori c'è pure il Burmester 3D Surround Sound System.

Bagagliaio

Per quanto riguarda lo spazio per i bagagli, la berlina dispone di un bagagliaio di 455 litri, mentre per la station wagon si sale a 490 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si raggiungono i 1.510 litri.

VEDI ANCHE

Tags