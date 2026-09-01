Novità auto

Nuova Mercedes Classe C restyling, interni e bagagliaio: ecco come sono fatti

Avatar di Filippo Vendrame,

30 minuti fa - Lusso e tanta tecnologia

Il nuovo sistema MBUX integra ChatGPT, Gemini e Bing
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Poco dopo ferragosto ha fatto il suo debutto la nuova Mercedes Classe C. Non stiamo parlando del modello elettrico ma del restyling della Classe C endotermica che è già ordinabile sul mercato italiano con prezzi a partire da 51.277 euro. Disponibile anche in versione station wagon, è proposta solamente con motorizzazioni elettrificate, sia benzina e sia diesel.

Con l'arrivo del restyling, la filosofia dell'abitacolo non è stata stravolta ma evoluta, offendo ancora più raffinatezza e una dotazione ancora più ampia di tecnologia.

Come sono gli interni

La struttura della plancia rimane quella della caratteristica della Classe C. Il quadro strumenti da 12,3 pollici presenta tutte le informazioni rilevanti, mentre il display centrale verticale da 11,9 pollici consente di accedere a tutte le principali funzioni del veicolo.

Il nuovo volante multifunzione è ancora più ergonomico e immediato da utilizzare. I comandi fisici sono ridotti al minimo e questa scelta ha permesso di realizzare una plancia del design più pulito. Davvero tanta tecnologia a bordo della nuova Classe C. Infatti, la vettura può contare sulla quarta generazione di MBUX. Il sistema riunisce nell’infotainment di bordo l’intelligenza artificiale di ChatGPT, Microsoft Bing e Google Gemini. Grazie a tale approccio, MBUX Virtual Assistant permette di poter interagire con i passeggeri in maniera sempre più naturale.

Mercedes Classe C

Non è solo preparato su temi generali, navigazione e punti di interesse: MBUX Virtual Assistant può ora fornire anche quotazioni azionarie aggiornate, supportare le conversioni valutarie e, oltre alle previsioni meteo, offrire persino informazioni sulle condizioni delle piste per una vacanza sulla neve. Ovviamente non mancano gli aggiornamenti OTA.

Sulla Mercedes Classe C restyling arrivano nuovi colori per i rivestimenti e tre nuovi elementi di finitura che ampliano le possibilità di personalizzazione. Ovviamente, grande cura dei dettagli e utilizzo di materiali premium per alzare ulteriormente l'asticella della qualità e del lusso.

Mercedes Classe C

Tra gli optional troviamo i sedili multicontour che offrono un’ampia gamma di funzioni massaggio, oppure l’Air-Balance Package che crea un’esperienza olfattiva personalizzata e contribuisce a mantenere nell’abitacolo un’atmosfera costantemente fresca. Per chi ama ascoltare la musica, nella lista degli accessori c'è pure il Burmester 3D Surround Sound System.

Bagagliaio

Per quanto riguarda lo spazio per i bagagli, la berlina dispone di un bagagliaio di 455 litri, mentre per la station wagon si sale a 490 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si raggiungono i 1.510 litri.

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Gallery
    Listino Mercedes-Benz Classe C
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Classe C 200 d Mild Hybrid Advanced 163 / 12054.972 €
    Classe C 200 Mild Hybrid Advanced 204 / 15056.670 €
    Classe C 200 d Mild Hybrid Advanced Plus 163 / 12056.912 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid Advanced 200 / 14756.914 €
    Classe C 200 Mild Hybrid Advanced Plus 204 / 15058.610 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid Advanced Plus 200 / 14758.854 €
    Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Advanced 163 / 12058.864 €
    Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Advanced 265 / 19559.212 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic Advanced 200 / 14759.354 €
    Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Advanced 204 / 15060.562 €
    Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus 163 / 12060.804 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Advanced 200 / 14760.806 €
    Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus 265 / 19561.152 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic Advanced Plus 200 / 14761.294 €
    Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 265 / 19561.652 €
    Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus 204 / 15062.502 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus 200 / 14762.746 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 200 / 14763.246 €
    Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 265 / 19563.592 €
    Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Premium 163 / 12063.732 €
    Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Premium 265 / 19564.080 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid Advanced 204 / 15064.438 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 200 / 14765.186 €
    Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Premium 204 / 15065.430 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Premium 200 / 14765.674 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid Advanced Plus 204 / 15066.378 €
    Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium 265 / 19566.520 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced 197 / 14566.878 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid Advanced 197 / 14568.098 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium 200 / 14768.114 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced 204 / 15068.330 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus 197 / 14568.818 €
    Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus 163 / 12068.978 €
    Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus 265 / 19569.326 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid Advanced Plus 197 / 14570.038 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 204 / 15070.270 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic Advanced 197 / 14570.538 €
    Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Premium Plus 204 / 15070.676 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 197 / 14570.770 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus 200 / 14770.920 €
    Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 265 / 19571.766 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Advanced 197 / 14571.990 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus 197 / 14572.478 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 197 / 14572.710 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium 204 / 15073.198 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 200 / 14773.360 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 197 / 14573.930 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 197 / 14574.430 €
    Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced 252 / 18574.570 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium 197 / 14574.967 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 197 / 14576.370 €
    Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus 252 / 18576.510 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Premium 197 / 14576.858 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 204 / 15078.444 €
    Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 252 / 18578.462 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium 197 / 14579.298 €
    Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 252 / 18580.402 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 197 / 14580.884 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 197 / 14582.104 €
    Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium 252 / 18583.330 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 197 / 14584.544 €
    Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium 408 / 30086.051 €
    Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 252 / 18588.576 €
    Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium Plus 408 / 30091.297 €
    Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium Plus Extra 408 / 30094.896 €
    Classe C AMG C63 E Performance Premium 476 / 350125.322 €
    Classe C AMG C63 E Performance Premium Plus Extra 476 / 350129.233 €
    Classe C AMG C63 E Performance Premium Plus 476 / 350130.568 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz Classe C visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz Classe C
    Filippo Vendrame
    Filippo Vendrame
    Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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