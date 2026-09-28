Mercedes-Benz, allarme in Germania: due fabbriche a rischio per la crisi?

La casa tedesca valuta interventi sulla produzione interna, ma i sindacati sono fortemente contrari alle possibili chiusure, mentre aumentano costi e concorrenza asiatica

L’aria di crisi nel comparto automotive che sta attanagliando la Germania potrebbe coinvolgere anche Mercedes-Benz, che ha ventilato l’ipotesi di seguire il percorso di Volkswagen e intervenire sulla propria rete produttiva sul territorio tedesco (leggi i piani di Volkswagen).

Mercedes-Benz, stabilimenti sotto osservazione

A Sindelfingen, il responsabile della produzione Michael Schiebe ha spiegato ai lavoratori che l’obiettivo resta ''mantenere tutti i nostri stabilimenti in Germania''. Ma ha poi fatto una precisazion significativa: ''Se non saremo in grado di farlo, dovremo chiudere uno stabilimento di assemblaggio e uno stabilimento di produzione di propulsori in Germania''. L'azienda lega l'ipotesi alla necessità di una maggiore riduzione dei costi e di condizioni capaci di aumentare la produttività.

Mercedes-Benz: la crisi potrebbe significare la chiusura di due impianti in Germania

La posizione dei sindacati

La prospettiva di chiusure ha incontrato la netta opposizione di IG Metall e dei rappresentanti dei lavoratori. I sindacati non l’hanno presa bene, se vogliamo usare un eufemismo, e hanno dichiarato: «Minacciare la chiusura [degli stabilimenti] non è il modo giusto per plasmare il futuro». E ancora: «Chiunque ricorra a tali minacce deve aspettarsi la nostra ferma resistenza. Se il consiglio di amministrazione crede di poter fare pressione sui dipendenti con l'ultimatum di 'concessioni o chiusura degli stabilimenti', la nostra risposta è un chiaro 'non finché ci saremo noi'». L'azienda, in una dichiarazione riportata da Reuters, ha ribadito: ''abbiamo bisogno di condizioni quadro che stimolino la produttività in Germania'' (leggi l’articolo su Reuters).

Mercedes-Benz: il sindacato si oppone fortemente al possibile stop delle fabbriche

Produzione e pressione internazionale

Schiebe non ha indicato quali impianti potrebbero essere coinvolti. Secondo il testo di partenza, Mercedes-Benz conta sette stabilimenti tedeschi dedicati alla produzione di propulsori e tre siti di assemblaggio. Il quadro si inserisce nella crescente concorrenza dei costruttori cinesi e nelle difficoltà del mercato.

Nel secondo trimestre, le vendite Mercedes in Cina sono scese del 30%, mentre la società ha registrato una svalutazione di 800 milioni di dollari sul mercato cinese. A pesare sono anche i dazi statunitensi, che nel 2025 avrebbero generato un impatto negativo di 1,1 miliardi di dollari. Non resta che attendere novità, ma le prospettive non sembrano essere delle migliori. Voi cosa ne pensate?

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