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Prova Mercedes CLA Shooting Brake, abbiamo guidato la Wagon ibrida: ecco come va

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30 minuti fa - La Mercedes che unisce sportività e praticità

Unisce le linee sportive ed eleganti dalla nuova CLA con la praticità delle station wagon
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Provare qualcosa che sia diverso dai soliti SUV / crossover è oggi sempre più raro. Le case automobilistiche continuano a lanciare modelli simili oramai in tutti i segmenti. Quindi, provare qualcosa di diverso fa sempre piacere, soprattutto se parliamo di una station wagon. Anzi, qualcosa di più di una semplice wagon dato che la nuova Mercedes CLA Shooting Brake offre lo stile moderno e sportivo della CLA con la praticità delle station wagon.

Mercedes CLA Shooting Brake, un mix tra eleganza e sportività

Andiamo quindi a conoscere più da vicino la vettura. Lo stile della Shooting Brake riprende quello della CLA berlina nella parte anteriore. Look sportivo, con la griglia composta da oltre 140 stelline cromate. Il fari dalle forme sottili si caratterizzano per la firma luminosa a stella che oggi troviamo su tutti i più recenti modelli della casa automobilistica tedesca. Fari uniti tra loro da una sottile striscia luminosa.

Mercedes CLA Shooting Brake ibrida, 3/4 anteriore

La linea del tetto della CLA Shooting Brake si estende verso il retro con una discesa più graduale a tutto vantaggio dello spazio per la testa. Dietro, lo spoiler è verniciato in nero all’interno e in tinta carrozzeria all’esterno, dando l’impressione che il tetto in vetro prosegua nel lunotto. 

Anche i gruppi ottici posteriori presentano un design a stella e sono collegati da una fascia luminosa. Le misure sono 4.723 mm lunghezza x 1.855 mm larghezza x 1.469 mm altezza, con un passo di 2.790 mm.

Mercedes CLA Shooting Brake ibrida, di profilo

La CLA nasce sulla piattaforma MMA di Mercedes, pensata per l'elettrico e poi adattata anche per l'ibrido. Tutti i modelli CLA sono quindi disponibili sia con motorizzazioni elettriche e sia ibride. Non c'è il diesel.

Interni Premium e tanta tecnologia

È una Mercedes e questo significa che dentro all'abitacolo troviamo cura e rivestimenti premium e non manca ovviamente la tecnologia. Anzi, la casa tedesca su questo aspetto sta lavorando molto bene da tempo e il risultato è il sistema MBUX Superscreen che troviamo salendo a bordo della Shooting Brake.

Nella configurazione completa, dietro un’ampia superficie in vetro si trovano il display del guidatore da 10,25 pollici, lo schermo centrale da 14 pollici e lo schermo anteriore del passeggero da 14 pollici.

Mercedes CLA Shooting Brake ibrida, plancia

Grazie all’MB.OS, sistema operativo proprietario di Mercedes, la CLA è in grado di offrire gli ultimi servizi digitali sviluppati dalla casa automobilistica che possono pure contare sull'integrazione con le intelligenze artificiali di Google e Microsoft. C'è anche ChatGPT per migliorare insieme alle altre AI, l'interazione tra i passeggeri e l'assistente vocale della vettura. L’esperienza di navigazione si basa invece su Google Maps. Ovviamente presenti gli aggiornamenti OTA.

Tutti i modelli CLA sono dotati di serie di un ampio tetto panoramico, con il vetro trattato per filtrare i raggi UV. Tra gli optional è disponibile un sistema che permette di modificare la trasparenza del vetro.

Mercedes CLA Shooting Brake ibrida, posti posteriori

Per quanto riguarda lo spazio per i bagagli, dietro a disposizione ci sono 455 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si arriva a quota 1.295 litri.

Motore, il Mild Hybrid di Mercedes

Sotto al cofano troviamo una nuova generazione di motori abbinati alla tecnologia Mild Hybrid a 48 V. Lo schema è sempre lo stesso e cioè un 4 cilindri di 1,5 litri a ciclo Miller proposto nelle potenze da 136 CV, 163 CV e 190 CV a cui si aggiunge la spinta data dal sistema ibrido di 30 CV. C'è poi una batteria da 1,3 kWh e un cambio automatico a 8 rapporti.

Mercedes CLA Shooting Brake ibrida, motore

Alcune versioni sono disponibili anche con la trazione integrale 4MATIC. In ogni caso, alle velocità tipiche dei centri urbani è possibile viaggiare anche in modalità 100% elettrica, in particolare quando viene richiesta una potenza non superiore ai 22 kW. Si può anche veleggiare, procedendo per inerzia, fino a una velocità di circa 100 km/h.

Un powertrain che punta sull'efficienza, offrendo comunque buone prestazioni. Per esempio, la CLA 220 4MATIC con motore da 190 CV + 30 CV dell'elettrico è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi.

Come va su strada e consumi

La CLA Shooting Brake è stata una piacevole sorpresa. Il test drive che abbiamo effettuato, circa 160 km, ci ha portato ad affrontare tratti di autostrada, colline con curve lente e veloci e città. Un percorso misto dove abbiamo potuto mettere alla frusta le qualità dinamica della vettura che, ricordiamo, poggia sulla piattaforma MMA della casa tedesca.

Già dai primi chilometri si riesce immediatamente a trovare il giusto feeling, segno che Mercedes ha saputo trovare un corretto equilibrio. La macchina appare ben bilanciata, con uno sterzo comunicativo e sufficientemente preciso. Le cose migliorano ulteriormente scegliendo la modalità Sport. Anche forzando un po', la CLA non si scompone e, anzi, permette di divertirsi.

Mercedes CLA Shooting Brake ibrida, posteriore

Chiaramente non è una sportiva ma è molto di più che un'auto pratica per famiglia e tempo libero. Nel misto, mette infatti in mostra doti inaspettate. Il boost dell'elettrico si nota soprattutto tra i 60 e i 90 km/h. A queste velocità, premendo con decisione sull'acceleratore, si nota molto bene la spinta dei 30 CV extra forniti dalla parte ibrida. Boost che permette di uscire dalle curve tenendo un'andatura allegra oppure di effettuare un sorpasso con maggiore sicurezza.

Il modello a nostra disposizione era la CLA 200 con 163 CV più i 30 CV del sistema ibrido. Si tratta di una motorizzazione particolarmente a fuoco per la CLA Shooting Brake ma per chi vuole ancora più brio c'è la CLA 220 con 190 CV più sempre i 30 CV extra della parte elettrica.

Mercedes CLA Shooting Brake ibrida, bagagliaio

La CLA 180 con i suoi 136 CV è forse leggermente sottodimensionata viste le dimensioni dell'auto. Molto bene anche la gestione del cambio automatico a 8 rapporti. Gli innesti delle marce in salita o in scalata sono impercettibili. Solo premendo con decisione sull'acceleratore l'intero powertrain si fa sentire in maniera più prepotente. Viaggiando con un filo di gas, invece, il comfort, anche acustico, è totale.

E i consumi? Una prova come la nostra fornisce solo un'indicazione. In attesa di provarla più a lungo vi possiamo dire che nel percorso che abbiamo effettuato, la media è stata attorno ai 17 km con un litro. Mercedes crede molto nell'efficienza di questa motorizzazione, tanta da considerarla una valida alternativa al diesel che sulla CLA, come detto prima, non è presente.

Scheda tecnica

Queste sono le specifiche dell'esemplare in prova.

Motore benzina, 4 cilindri di 1,5 litri
Potenza 163 CV più 30 CV ibrido
Coppia  250 Nm
Velocità 232 km/h
0-100 km/h  8,1 secondi
Trazione Anteriore
Cerchi  19 pollici
Consumi 4.9-5.4 litri per 100 km
Dimensioni 4.723 mm lunghezza, 1.855 mm larghezza, 1.469 mm altezza passo 2.790 mm
Bagagliaio  455 - 1.295 litri
Prezzi Da 51.431 euro

Prezzo

Quanto costa la nuova Mercedes CLA Shooting Brake Hybrid? Si parte dai 48.729 euro della CLA 180. 

  • CLA 180 Shooting Brake: 48.729 euro
  • CLA 200 Shooting Brake: 51.431 euro
  • CLA 200 4MATIC Shooting Brake: 53.237 euro
  • CLA 220 Shooting Brake: 54.560 euro
  • CLA 220 4MATIC Shooting Brake: 56.366 euro

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Listino Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
AllestimentoCV / KwPrezzo
CLA Shooting Brake 180 Executive 136 / 10044.554 €
CLA Shooting Brake 180 Advanced 136 / 10046.244 €
CLA Shooting Brake 180d Executive 116 / 8546.994 €
CLA Shooting Brake 200 Executive 163 / 12047.408 €
CLA Shooting Brake 180 Progressive Advanced 136 / 10047.708 €
CLA Shooting Brake 180d Advanced 116 / 8548.864 €
CLA Shooting Brake 200 Advanced 163 / 12049.098 €
CLA Shooting Brake 180 Progressive Advanced Plus 136 / 10049.294 €
CLA Shooting Brake 200d Executive 150 / 11049.587 €
CLA Shooting Brake 180d Progressive Advanced 116 / 8550.148 €
CLA Shooting Brake 200 Progressive Advanced 163 / 12050.562 €
CLA Shooting Brake 180 AMG Line Advanced Plus 136 / 10051.026 €
CLA Shooting Brake 220d Business 190 / 14051.047 €
CLA Shooting Brake 200d Advanced 150 / 11051.276 €
CLA Shooting Brake 180d Progressive Advanced Plus 116 / 8551.734 €
CLA Shooting Brake 200 Progressive Advanced Plus 163 / 12052.148 €
CLA Shooting Brake 220d Advanced 190 / 14052.737 €
CLA Shooting Brake 200d Progressive Advanced 150 / 11052.740 €
CLA Shooting Brake 180d AMG Line Advanced Plus 116 / 8553.466 €
CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid Executive 163 / 12053.652 €
CLA Shooting Brake 200 AMG Line Advanced Plus 163 / 12053.880 €
CLA Shooting Brake 220d Progressive Advanced 190 / 14054.201 €
CLA Shooting Brake 200d Progressive Advanced Plus 150 / 11054.326 €
CLA Shooting Brake 180d AMG Line Premium 116 / 8554.961 €
CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid Advanced 163 / 12055.342 €
CLA Shooting Brake 200 AMG Line Premium 163 / 12055.374 €
CLA Shooting Brake 180 AMG Line Premium 136 / 10055.521 €
CLA Shooting Brake 220d Progressive Advanced Plus 190 / 14055.787 €
CLA Shooting Brake 200d AMG Line Advanced Plus 150 / 11056.059 €
CLA Shooting Brake 180 AMG Line Premium Plus 136 / 10056.419 €
CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid Progressive Advanced 163 / 12056.806 €
CLA Shooting Brake 200d AMG Line Premium 150 / 11057.553 €
CLA Shooting Brake 220d AMG Line Advanced Plus 190 / 14057.971 €
CLA Shooting Brake 250 4Matic Progressive Advanced 224 / 16558.000 €
CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid Progressive Advanced Plus 163 / 12058.392 €
CLA Shooting Brake 180d AMG Line Premium Plus 116 / 8558.859 €
CLA Shooting Brake 200 AMG Line Premium Plus 163 / 12059.272 €
CLA Shooting Brake 220d AMG Line Premium 190 / 14059.465 €
CLA Shooting Brake 250 4Matic Progressive Advanced Plus 224 / 16559.586 €
CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 163 / 12060.575 €
CLA Shooting Brake 250 4Matic AMG Line Advanced Plus 224 / 16561.318 €
CLA Shooting Brake 200d AMG Line Premium Plus 150 / 11061.451 €
CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium 163 / 12062.070 €
CLA Shooting Brake 250 4Matic AMG Line Premium 224 / 16562.813 €
CLA Shooting Brake 220d AMG Line Premium Plus 190 / 14062.912 €
CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 163 / 12065.968 €
CLA Shooting Brake 250 4Matic AMG Line Premium Plus 224 / 16566.711 €
CLA Shooting Brake AMG 35 4Matic AMG Line Advanced Plus 306 / 22568.530 €
CLA Shooting Brake AMG 35 4Matic AMG Line Premium 306 / 22570.427 €
CLA Shooting Brake AMG 35 4Matic AMG Line Premium Plus 306 / 22574.319 €
CLA Shooting Brake AMG 45 S 4Matic+ Premium 421 / 31083.920 €
CLA Shooting Brake AMG 45 S 4Matic+ Premium Plus 421 / 31087.812 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz CLA Shooting Brake visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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