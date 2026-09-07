Volkswagen ID. Polo, via agli ordini. Ecco i prezzi

Se stavi aspettando che l'elettrica compatta di Wolfsburg diventasse più concreta e accessibile, ci siamo. Dopo l'avvio della prevendita a maggio delle edizioni di lancio Edition 1, Volkswagen apre ufficialmente in Italia gli ordini dell'intera gamma della Volkswagen ID. Polo, affiancando la versione con batteria d'accesso da 37 kWh alla versione da 52 kWh già in vendita. Il listino parte da 26.100 euro, ma grazie all'offerta promozionale di lancio si scende a 24.900 euro per l'allestimento Trend da 116 CV.

Andiamo al sodo, senza troppi fronzoli. Questa nuova variante d'accesso punta su costi di gestione contenuti e praticità negli spostamenti quotidiani. Sotto il pianale c'è una batteria da 37 kWh netti, abbinata al nuovo motore elettrico APP290 proposto nelle declinazioni da 116 CV e 135 CV.

L'autonomia WLTP dichiarata arriva fino a 334 km, che offrono l'agio necessario per la mobilità urbana e per i tragitti dei pendolari. Per quanto riguarda i tempi alla spina, collegandoti a una stazione rapida in corrente continua (DC) con potenza massima di 88 kW, puoi ricaricare dal 10 all'80% in circa 23 minuti.

Le versioni da 37 kWh arrivano a qualche settimana di distanza da quelle con batteria da 52 kWh e 211 CV. Nei prossimi mesi la famiglia si completerà poi con l'arrivo della ID. Polo GTI, la prima ''hot hatch'' 100% elettrica del marchio.

Violkswagen ID. Polo

Tre allestimenti: ecco come cambiano le dotazioni

La gamma si articola su tre livelli di equipaggiamento pensati per esigenze e budget differenti:

Trend : è la versione d'attacco, offerta a 24.900 euro con promozione di lancio (26.100 euro di listino) e motore da 116 CV. La dotazione di serie comprende già la ricarica rapida in corrente continua DC fino a 88 kW, Digital Cockpit da 10 pollici , infotainment da 12,9 pollici con App-Connect Wireless, fari a LED, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori, Keyless Go, Lane Assist e Side Assist.

Life : rappresenta il cuore della gamma e parte da 28.800 euro (sempre con il motore da 116 CV). Aggiunge contenuti orientati al comfort e all'assistenza alla guida, tra cui Adaptive Cruise Control , Front Cross Traffic Assist, sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot con retrocamera Rear View, piastra di ricarica wireless per smartphone, mirror pack e comandi vocali, Ambient Light a 10 colori e piano di carico variabile.

Style: costituisce il vertice dell'offerta con un listino da 33.400 euro in abbinamento al motore da 135 CV. Qui trovi di serie i fari IQ.LIGHT LED Matrix evoluti con Dynamic Light Assist, luci posteriori a LED 3D, loghi Volkswagen illuminati, luci ambient a 30 colori, cerchi in lega da 17 pollici Black Edinburgh diamantati, sedili sportivi e pedaliera in acciaio, Climatronic bi-zona, sedili e volante riscaldabili, Keyless completo e antifurto.

E se poi vuoi personalizzare la tua ID. Polo attingendo al listino degli accessori, vi trovi dotazioni di solito riservate a modelli di categoria superiore. Tra queste figurano l'impianto audio Harman Kardon da 425 watt con 10 altoparlanti e subwoofer, il tetto panoramico in vetro e i sedili anteriori regolabili elettricamente a 12 vie, completi di memoria e massaggio pneumatico con tre programmi.

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