Volkswagen Osnabrück, dal 2027 stop alle auto: la fabbrica produrrà sistemi per la difesa

Il Gruppo Volkswagen sta portando avanti un maxi piano di ristrutturazione che prevede alcune scelte ''difficili'' tra cui il taglio di decine di migliaia di posti di lavoro e la riduzione del 50% della gamma di prodotti. Inoltre, 4 stabilimenti sono a rischio chiusura. Adesso c'è una novità importante per quanto riguarda un quinto stabilimento e cioè quello di Osnabrück. Negli ultimi mesi si sono rincorse molte voci sul suo futuro e adesso ne sappiamo di più.

A Osnabrück viene prodotta la Volkswagne T-Roc Cabrio e nel 2024 la fabbrica impiegava circa 2.300 persone. Questo impianto dirà preso addio alle auto per occuparsi di ben altre produzioni. Infatti, si dedicherà a sistemi e componenti per la difesa.

Osnabrück passa alla produzione di sistemi per la difesa aerea

Secondo quanto dichiarato dal Gruppo Volkswagen, è stato raggiunto un accordo con Aurelius Capital, società israeliana e lo stato della Bassa Sassonia. In base ai termini dell'accordo, Aurelius Capital diventerà l'azionista di maggioranza dello stabilimento.

Accordo futuro Volkswagen Osnabrück

Una volta che Volkswagen avrà concluso la produzione delle auto nell'estate del 2027, il piano prevede la riconversione dello stabilimento per scopi militari. Il tutto sarà portato avanti in collaborazione con Rafael Advanced Defense Systems. La fabbrica tedesca è destinata alla produzione di attrezzature e ''componenti per sistemi di difesa aerea per la Germania e l'Europa''.

L'accordo è soggetto ad approvazioni e verifiche normative. Non dovrebbero sorgere particolari problematiche sebbene sia Aurelius Capital che Rafael Advanced Defense Systems siano aziende israeliane. Quest'ultima è forse più nota per la famiglia di sistemi di difesa missilistica Iron Dome, uno scudo missilistico che nel corso degli anni ha protetto Israele dagli attacchi dell'Iran.

Grazie a questo accordo, sarà possibile dare un futuro alla fabbrica di Osnabrück, permettendo così di salvaguardare buona parte della forza lavoro dell'impianto. Il CEO del Gruppo Volkswagen, Oliver Blume, su questo importante accordo ha commentato:

Volkswagen si assume la propria responsabilità nei confronti di Osnabrück. Con l'accordo odierno, compiamo un passo importante verso l'apertura di un nuovo futuro industriale per il sito. I dipendenti di Osnabrück hanno dimostrato più volte quanta competenza, flessibilità e impegno questo stabilimento sia in grado di offrire.

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