Rendering

Mercedes-Benz: il nuovo AMG GT SUV sta arrivando e i rendering lo immaginano così

Avatar di Alessandro Perelli,

45 minuti fa - Il nuovo modello di AMG anticipa forme sportive e prestazioni elevate

Lo sport utility high performance prende forma nelle immagini non ufficiali del digital designer Kelsonik, con stile ispirato alla GT 4-Door Coupé e possibili prestazioni da record
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Mercedes-Benz si prepara ad ampliare la propria offerta con nuovi modelli, anche sportivi, e proprio la divisione sportiva AMG di Affalterbach è pronta a svelare il suo primo SUV sviluppato in autonomia.

Il nuovo AMG GT SUV prende forma… virtuale

Conosciuto per ora come AMG GT SUV, il progetto sarà strettamente legato alla nuova GT 4-Door Coupé (guarda Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé), dalla quale erediterà la base tecnica e diversi elementi stilistici. In attesa della presentazione ufficiale, prevista il 17 ottobre, alcune immagini digitali firmate dal designer @kelsonik (guarda la pagina Instagram) provano a mostrare l'aspetto definitivo del modello, reinterpretato in chiave moderna sulla base delle anticipazioni disponibili come le foto spia dei prototipi pizzicati durante i test su strada.

 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da CAR DESIGN | RENDERINGS (@kelsonik)

Design sportivo tra fari a stella e dettagli neri

I rendering mostrano un frontale molto vicino a quello della variante a quattro porte, caratterizzato dai fari a stella collegati da una sottile fascia luminosa e dalla tradizionale griglia Panamericana. Il paraurti integra anche prese d'aria verticali, mentre la parte posteriore riprende la firma luminosa e alcuni dettagli della coupé.

Il profilo si distingue invece per le superfici vetrate più ampie e le portiere più alte, coerenti con la carrozzeria rialzata. Non mancano le barre sul tetto, pensate per aumentare la praticità. La livrea giallo acceso contrasta con il tetto, i cerchi e gli altri particolari neri, creando un'immagine sportiva che resta, al momento, una proposta digitale e non una conferma ufficiale dello stile definitivo.

Mercedes-AMG GT SUV: i rendering non ufficiali del digital designer Kelsonik lo pensano così

Motori elettrici e prestazioni da supercar

Sul fronte tecnico, il nuovo SUV dovrebbe condividere la famiglia di propulsori della GT 4-Door Coupé elettrica. La versione più potente di quest'ultima adotta tre motori e raggiunge 860 kW/1.169 CV e 2.000 Nm, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi. La velocità massima dichiarata è di 300 km/h, mentre l'autonomia arriva a 696 km grazie alla batteria da 106 kWh. Per il SUV si ipotizza una configurazione tecnica simile, se non uguale, e quindi con la stessa potenza e coppia, almeno nella variante più prestazionale. Le performance dinamiche, invece, potrebbero essere leggermente inferiori a causa della carrozzeria più alta e del probabile peso superiore. Per ora non ne sappiamo di più.

Mercedes-AMG GT SUV: presentazione a Stoccarda il 17 ottobre per lo sport utility elettrico

Tecnologie e rivali: la sfida alla Porsche

Tra le dotazioni attese figurano le ruote posteriori sterzanti, le sospensioni pneumatiche e un sistema di stabilizzazione antirollio semi-attivo, soluzioni pensate per conciliare comfort e dinamica di guida. Le caratteristiche definitive saranno chiarite soltanto al debutto ufficiale.

Il nuovo modello punta, comunque, a inserirsi nel segmento dei SUV elettrici ad alte prestazioni, dove dovrà confrontarsi con rivali come la Porsche Cayenne Electric. Per AMG, il progetto rappresenta un ulteriore passo nell'espansione della gamma elettrica sportiva, mentre noi di Motorbox seguiremo l'anteprima mondiale direttamente da Stoccarda in occasione dei festeggiamenti per i 140 anni della casa tedesca e approfondiremo design, tecnologia e dati tecnici del nuovo SUV. Stay tuned!

VEDI ANCHE
900 CV per la Mercedes-AMG E-Class EQ: nuove foto spia e anticipazioni
900 CV per la Mercedes-AMG E-Class EQ: nuove foto spia e anticipazioni
Mercedes-AMG, il nuovo SUV elettrico da oltre 1.000 CV è in arrivo: cosa sappiamo
Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung, la nuova super coupé ha un V8 da 646 CV
Tags
mercedes-benzsuvrenderingMercedes-AMGsuv sportivi

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
Alessandro Perelli
Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

Gli articoli di Alessandro

Logo Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Vedi anche