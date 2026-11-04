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Mercedes GLA Tribute Edition, serie speciale per salutare una best seller

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3 ore fa - Ultimo omaggio alla generazione attuale

La serie speciale propone dettagli sportivi AMG, pacchetto Night, tetto panoramico e sistemi di assistenza alla guida
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Mercedes GLA è un modello da sempre di grande importanza per la casa tedesca. La nuova generazione elettrica e ibrida ha fatto da poco il suo debutto ma il marchio vuole rendere omaggio all'attuale generazione capace di conquistare un ruolo da protagonista nella gamma della Stella. Vettura vera best seller che da sola rappresenta circa un terzo dei volumi di vendita Mercedes in Italia.

La casa automobilistica, per celebrare i successi dell'attuale GLA ha deciso di proporre nel nostro Paese la serie speciale Tribute Edition.

Ecco com'è fatta

La Tribute Edition nasce quindi per accompagnare il crossover verso il passaggio di testimone alla prossima generazione.

La nuova serie speciale si basa sull'allestimento AMG Line Extra, arricchito da una serie di equipaggiamenti che ne esaltano la sportività e il comfort. Tra questi figurano il pacchetto Night, i cerchi in lega AMG da 19 pollici o, in alternativa, da 20 pollici in nero e il tetto panoramico in vetro, che contribuiscono a valorizzare ulteriormente il design della GLA.

Complessivamente sono 3 le colorazioni offerte per la Tribute Edition: Nero Cosmo, Argento high-tech e Grigio Montagna.

Ma non è finita qui perché questa versione speciale è arricchita dal sistema di assistenza alla regolazione della distanza DISTRONIC, i fari MULTIBEAM LED e il climatizzatore automatico COMFORTMATIC, soluzioni che rendono ogni viaggio ancora più confortevole e sicuro.

Motori

Mercedes GLA Tribute Edition sarà disponibile nelle versioni GLA 180 a benzina e GLA 200 d diesel. I prezzi non sono stati comunicati ma Mercedes parla di un vantaggio cliente che può raggiungere i 10.500 euro.

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Listino Mercedes-Benz GLA
AllestimentoCV / KwPrezzo
GLA 180 Executive 136 / 10042.794 €
GLA 180 d Executive 116 / 8543.953 €
GLA 180 Advanced 136 / 10044.484 €
GLA 180 d Advanced 116 / 8545.643 €
GLA 200 d Executive 150 / 11045.661 €
GLA 180 Progressive Advanced 136 / 10046.058 €
GLA 200 Executive 163 / 12047.125 €
GLA 180 d Progressive Advanced 116 / 8547.217 €
GLA 200 d Advanced 150 / 11047.351 €
GLA 180 Progressive Advanced Plus 136 / 10047.473 €
GLA 200 d 4Matic Executive 150 / 11047.930 €
GLA 180 d Progressive Advanced Plus 116 / 8548.632 €
GLA 200 Advanced 163 / 12048.815 €
GLA 200 d Progressive Advanced 150 / 11048.925 €
GLA 180 AMG Line Advanced Plus 136 / 10049.462 €
GLA 200 d 4Matic Advanced 150 / 11049.620 €
GLA 200 d Progressive Advanced Plus 150 / 11050.340 €
GLA 200 Progressive Advanced 163 / 12050.389 €
GLA 180 d AMG Line Advanced Plus 116 / 8550.621 €
GLA 200 d 4Matic Progressive Advanced 150 / 11051.194 €
GLA 180 AMG Line Premium 136 / 10051.359 €
GLA 200 Progressive Advanced Plus 163 / 12051.804 €
GLA 200 d AMG Line Advanced Plus 150 / 11052.329 €
GLA 180 d AMG Line Premium 116 / 8552.518 €
GLA 200 d 4Matic Progressive Advanced Plus 150 / 11052.609 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid Executive 163 / 12053.225 €
GLA 200 AMG Line Advanced Plus 163 / 12053.793 €
GLA 200 d AMG Line Premium 150 / 11054.226 €
GLA 220 d 4Matic Executive 190 / 14054.445 €
GLA 200 d 4Matic AMG Line Advanced Plus 150 / 11054.598 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid Advanced 163 / 12054.915 €
GLA 180 AMG Line Premium Plus 136 / 10055.434 €
GLA 200 AMG Line Premium 163 / 12055.690 €
GLA 220 d 4Matic Advanced 190 / 14056.135 €
GLA 250 4Matic Progressive Advanced 224 / 16556.141 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid Progressive Advanced 163 / 12056.489 €
GLA 200 d 4Matic AMG Line Premium 150 / 11056.495 €
GLA 180 d AMG Line Premium Plus 116 / 8556.593 €
GLA 250 4Matic Progressive Advanced Plus 224 / 16557.557 €
GLA 220 d 4Matic Progressive Advanced 190 / 14057.709 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid Progressive Advanced Plus 163 / 12057.904 €
GLA 200 d AMG Line Premium Plus 150 / 11058.301 €
GLA 220 d 4Matic Progressive Advanced Plus 190 / 14059.124 €
GLA 250 4Matic AMG Line Advanced Plus 224 / 16559.545 €
GLA 200 AMG Line Premium Plus 163 / 12059.765 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 163 / 12060.344 €
GLA 200 d 4Matic AMG Line Premium Plus 150 / 11060.570 €
GLA 220 d 4Matic AMG Line Advanced Plus 190 / 14061.113 €
GLA 250 4Matic AMG Line Premium 224 / 16561.442 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium 163 / 12062.241 €
GLA 220 d 4Matic AMG Line Premium 190 / 14063.010 €
GLA 250 4Matic AMG Line Premium Plus 224 / 16565.517 €
GLA AMG 35 4Matic AMG Line Advanced Plus 306 / 22566.157 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 163 / 12066.316 €
GLA 220 d 4Matic AMG Line Premium Plus 190 / 14067.085 €
GLA AMG 35 4Matic AMG Line Premium 306 / 22568.055 €
GLA AMG 35 4Matic AMG Line Premium Plus 306 / 22572.129 €
GLA AMG 45S 4Matic+ AMG Premium 421 / 31082.004 €
GLA AMG 45S 4Matic+ AMG Premium Plus 421 / 31086.079 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz GLA visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz GLA
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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