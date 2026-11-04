Mercedes GLA Tribute Edition, serie speciale per salutare una best seller

Mercedes GLA è un modello da sempre di grande importanza per la casa tedesca. La nuova generazione elettrica e ibrida ha fatto da poco il suo debutto ma il marchio vuole rendere omaggio all'attuale generazione capace di conquistare un ruolo da protagonista nella gamma della Stella. Vettura vera best seller che da sola rappresenta circa un terzo dei volumi di vendita Mercedes in Italia.

La casa automobilistica, per celebrare i successi dell'attuale GLA ha deciso di proporre nel nostro Paese la serie speciale Tribute Edition.

Ecco com'è fatta

La Tribute Edition nasce quindi per accompagnare il crossover verso il passaggio di testimone alla prossima generazione.

La nuova serie speciale si basa sull'allestimento AMG Line Extra, arricchito da una serie di equipaggiamenti che ne esaltano la sportività e il comfort. Tra questi figurano il pacchetto Night, i cerchi in lega AMG da 19 pollici o, in alternativa, da 20 pollici in nero e il tetto panoramico in vetro, che contribuiscono a valorizzare ulteriormente il design della GLA.

Complessivamente sono 3 le colorazioni offerte per la Tribute Edition: Nero Cosmo, Argento high-tech e Grigio Montagna.

Ma non è finita qui perché questa versione speciale è arricchita dal sistema di assistenza alla regolazione della distanza DISTRONIC, i fari MULTIBEAM LED e il climatizzatore automatico COMFORTMATIC, soluzioni che rendono ogni viaggio ancora più confortevole e sicuro.

Motori

Mercedes GLA Tribute Edition sarà disponibile nelle versioni GLA 180 a benzina e GLA 200 d diesel. I prezzi non sono stati comunicati ma Mercedes parla di un vantaggio cliente che può raggiungere i 10.500 euro.

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