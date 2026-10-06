Mercedes EQS, arriva il volante a cloche con tecnologia steer-by-wire

Novità per la Mercedes EQS, l'ammiraglia elettrica della casa della stella. Per la berlina arriva infatti la tecnologia steer-by-wire che rende Mercedes il primo costruttore tedesco a offrire una soluzione simile su di un modello di serie.

Come funziona la tecnologia steer-by-wire?

Già adottata da case automobilistiche come Lexus, questa tecnologia va a eliminare il collegamento meccanico tra il volante e le ruote anteriori. Questo significa che i comandi vengono trasmessi attraverso un collegamento elettrico.

I vantaggi? Sono soprattutto nell'utilizzo quotidiano. Tale soluzione tecnica migliora la dinamica di marcia e rende ancora più semplici le manovre e il parcheggio, riducendo lo sforzo richiesto e permettendo di mantenere le mani sul volante.

Mercedes EQS con steer-by-wire

In abbinamento all’asse posteriore sterzante fino a 10 gradi, lo steer-by-wire assicura una dinamica di guidare ancora più sicura e intuitiva.

Altro vantaggio, il maggiore comfort. Il sistema steer-by-wire va infatti a filtrare le vibrazioni indesiderate generate dalle irregolarità del fondo stradale, evitando che vengano trasmesse al conducente attraverso il volante.

Massima sicurezza

Ovviamente Mercedes ha lavorato per garantire la massima sicurezza e sulla EQS troviamo un’architettura di sistema ridondante, con sensori ad alta precisione, potenti unità di controllo e percorsi di segnale indipendenti. Dunque, il funzionamento dello sterzo è sempre garantito.

Anche negli scenari peggiori e assolutamente remoti, con la rottura completa del sistema, il controllo laterale della vettura può continuare a essere assicurato dall’asse posteriore sterzante e da interventi frenanti mirati sulle singole ruote tramite ESP.

Mercedes EQS con steer-by-wire

Un nuovo volante e prezzo

Il sistema steer-by-wire è un optional da 3.050 euro. Il pacchetto include anche un volante a cloche in nero o in beige, che migliora la visibilità del display del guidatore e rende più agevoli l’accesso e l’uscita dalla vettura. La tecnologia steer-by-wire, inoltre, riduce sensibilmente la rotazione necessaria del volante, soprattutto alle basse velocità, facilitando le manovre e il parcheggio. Con soli 170 gradi di rotazione da un fine corsa all’altro, il sistema offre quindi una risposta particolarmente diretta e intuitiva.

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