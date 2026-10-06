Novità auto

Mercedes EQS, arriva il volante a cloche con tecnologia steer-by-wire

Avatar di Filippo Vendrame,

2 ore fa - Come funziona e prezzo

Il collegamento meccanico tra volante e ruote viene sostituito da un sistema elettrico
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Novità per la Mercedes EQS, l'ammiraglia elettrica della casa della stella. Per la berlina arriva infatti la tecnologia steer-by-wire che rende Mercedes il primo costruttore tedesco a offrire una soluzione simile su di un modello di serie.

Come funziona la tecnologia steer-by-wire?

Già adottata da case automobilistiche come Lexus, questa tecnologia va a eliminare il collegamento meccanico tra il volante e le ruote anteriori. Questo significa che i comandi vengono trasmessi attraverso un collegamento elettrico.

I vantaggi? Sono soprattutto nell'utilizzo quotidiano. Tale soluzione tecnica migliora la dinamica di marcia e rende ancora più semplici le manovre e il parcheggio, riducendo lo sforzo richiesto e permettendo di mantenere le mani sul volante.

Mercedes EQS con steer-by-wire

In abbinamento all’asse posteriore sterzante fino a 10 gradi, lo steer-by-wire assicura una dinamica di guidare ancora più sicura e intuitiva.

Altro vantaggio, il maggiore comfort. Il sistema steer-by-wire va infatti a filtrare le vibrazioni indesiderate generate dalle irregolarità del fondo stradale, evitando che vengano trasmesse al conducente attraverso il volante.

Massima sicurezza

Ovviamente Mercedes ha lavorato per garantire la massima sicurezza e sulla EQS troviamo un’architettura di sistema ridondante, con sensori ad alta precisione, potenti unità di controllo e percorsi di segnale indipendenti. Dunque, il funzionamento dello sterzo è sempre garantito.

Anche negli scenari peggiori e assolutamente remoti, con la rottura completa del sistema, il controllo laterale della vettura può continuare a essere assicurato dall’asse posteriore sterzante e da interventi frenanti mirati sulle singole ruote tramite ESP.

Mercedes EQS con steer-by-wire

Un nuovo volante e prezzo

Il sistema steer-by-wire è un optional da 3.050 euro. Il pacchetto include anche un volante a cloche in nero o in beige, che migliora la visibilità del display del guidatore e rende più agevoli l’accesso e l’uscita dalla vettura. La tecnologia steer-by-wire, inoltre, riduce sensibilmente la rotazione necessaria del volante, soprattutto alle basse velocità, facilitando le manovre e il parcheggio. Con soli 170 gradi di rotazione da un fine corsa all’altro, il sistema offre quindi una risposta particolarmente diretta e intuitiva.

VEDI ANCHE
Mercedes, ecco i modelli a cui diremo addio nel 2027
Cosa porta Mercedes al Salone di Parigi per festeggiare i suoi 140 anni
Cosa porta Mercedes al Salone di Parigi per festeggiare i suoi 140 anni
Mercedes GLC 2027, il restyling si avvicina: nuove foto spia e anticipazioni
Tags
mercedesauto elettrichemercedes eqs

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
    Listino Mercedes-Benz EQS
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    EQS 450+ Extra - / -130.537 €
    EQS 450+ Luxury - / -133.758 €
    EQS 450 4Matic Extra - / -134.441 €
    EQS 450 4Matic Luxury - / -137.662 €
    EQS 500 4Matic Extra - / -143.103 €
    EQS 500 4Matic Luxury - / -146.324 €
    EQS 580 4Matic Extra - / -158.988 €
    EQS 580 4Matic Luxury - / -162.209 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz EQS visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz EQS
    Filippo Vendrame
    Filippo Vendrame
    Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

    Gli articoli di Filippo

    Logo Mercedes-Benz
    Mercedes-Benz
    Vedi anche