Cosa porta Mercedes al Salone di Parigi per festeggiare i suoi 140 anni

Dal 12 al 18 ottobre, negli spazi di Paris Expo Porte de Versailles, Mercedes-Benz festeggia i suoi 140 anni portando sotto i riflettori del Salone dell’Auto di Parigi 2026 un numero consistente di anteprime mondiali. Non si tratta soltanto di celebrare il brevetto depositato da Carl Benz nel 1886, ma di mostrare concretezze nel piano di rinnovo della gamma tra elettrificazione, prestazioni e nuovi segmenti.

Mercedes GLA elettrica

I SUV e i modelli compatti alla prova del restyling

Tra le novità pensate per i grandi volumi trovi la nuova GLA, aggiornata per mantenere competitivo il marchio nel segmento dei SUV compatti. Poco distante sfila la nuova GLE, punto di riferimento per chi cerca abitabilità e lunghi trasferimenti in chiave premium. Non manca una parentesi dedicata alla Classe A Edition 140 e alla CLA Shooting Brake presenti a Parigi con motori elettrificati.

Mercedes CLA

Prestazioni firmate AMG: da CLA 45 a GT Coupé 4

Se quello che cerchi è la guida dinamica e la potenza, lo stand parigino riserva spazio alla divisione di Affalterbach. A Parigi fa il suo esordio la nuova Mercedes-AMG CLA 45, indirizzata a chi chiede prestazioni elevate in formato compatto. Ad affiancarla c'è la nuova Mercedes-AMG GT Coupé 4, concepita per coniugare l'impostazione sportiva tipica del brand AMG con la fruibilità quotidiana delle quattro porte.

Mercedes VLE

L'offensiva elettrica: l'esordio della VLE e la nuova Classe C

Il capitolo più rilevante riguarda la mobilità a zero emissioni. La novità principale è rappresentata dal debutto della nuova VLE elettrica nella sua versione per trasporto passeggeri. Parliamo di un MPV in grado di accogliere fino a 8 persone e accreditato di un'autonomia dichiarata superiore ai 700 km, pensato per ridefinire i parametri di viaggio di famiglie e servizi navetta di livello alto.

Sul versante delle berline e dei SUV a batteria spiccano inoltre la nuova Classe C elettrica e la nuova GLC elettrica, destinate a coprire settori chiave del mercato. A fare da nave ammiraglia allo stand rimane la nuova Classe S, aggiornata nei contenuti tecnologici.

Mercedes Classe C elettrica

Un bilancio tra eredità e futuro

L'appuntamento parigino si inserisce all'interno della più ampia offensiva di prodotto mai avviata dal marchio tedesco. Jens Kunath, Vicepresidente Vendite e Servizi Finanziari di Mercedes-Benz Cars, ha sottolineato come l'obiettivo sia trasformare la forte domanda di vetture elettriche in un'esperienza di prodotto concreta per i clienti nei diversi mercati. Se passerai dai padiglioni di Parigi nei giorni dell'esposizione, potrai verificare di persona la strada scelta da Stoccarda per affiancare 140 anni di storia alle esigenze della mobilità attuale.

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