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Mercedes GLC 2027, il restyling si avvicina: nuove foto spia e anticipazioni

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50 minuti fa - Il facelift è in arrivo: ecco come cambia

La Mercedes GLC si prepara a un aggiornamento senza rivoluzioni
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Si sta avvicinando il momento per la Mercedes GLC di ricevere un restyling. Ovviamente, stiamo parlando del SUV con motorizzazione endotermica e non del modello elettrico che ha fatto il suo debutto da poco. Lo sviluppo è ancora in corso come chiariscono le foto condivise da Walter Vayr che mostrano un prototipo della vettura durante una sessione di test sulle strade della Spagna.

Quali novità in arrivo per la Mercedes GLC?

Il camuffamento è molto leggero e possiamo osservare la presenza di pellicole su di una porzione del frontale e del posteriore. Si tratta delle aree in cui la casa tedesca è intervenuta per apportare alcune modifiche. L'obiettivo è quello di dare una rinfrescata al look della GLC 2027 senza però arrivare a stravolgere il suo aspetto.

Mercedes GLC

Il facelift a cui sarà sottoposto il SUV introdurrà nuovi fari con la firma luminosa a stella che oggi troviamo su tutti i più recenti modelli della casa tedesca. Ritocchi arriveranno pure per la calandra e il paraurti. Al posteriore ci si attende qualche piccola modifica al paraurti e una nuova grafica per i gruppi ottici.

Le foto spia non mostrano l'abitacolo. Trattandosi di un restyling possiamo attenderci alcune piccole modifiche e soprattutto l'introduzione di nuove rivestimenti. Dovrebbe arrivare pure un aggiornamento del sistema MBUX per poter offrire tutti gli ultimi servizi digitali. Tutte le novità saranno disponibili pure per la variante Coupé della GLC.

Motori

Non sarebbero attese grandi rivoluzioni alla gamma. Ci saranno quindi ancora unità Mild Hybid e Plug-in. Possiamo immaginarci l'arrivo di una serie di ottimizzazioni per poter rispettare la nuova normativa Euro 7. Dovrebbero rimanere in gamma anche le versioni AMG. Non rimane che attendere novità sull'introduzione del restyling della Mercedes GLC.

Foto spia: Walter Vayr

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Listino Mercedes-Benz GLC
AllestimentoCV / KwPrezzo
GLC 200d 4Matic Advanced 163 / 12062.395 €
GLC 200d 4Matic Advanced Plus 163 / 12064.340 €
GLC 200 4Matic Advanced 204 / 15065.335 €
GLC 220d 4Matic Advanced 197 / 14566.860 €
GLC 200d 4Matic AMG Line Advanced 163 / 12067.263 €
GLC 200 4Matic Advanced Plus 204 / 15067.280 €
GLC 220d 4Matic Advanced Plus 197 / 14568.805 €
GLC 200d 4Matic AMG Line Advanced Plus 163 / 12069.208 €
GLC 200 4Matic AMG Line Advanced 204 / 15070.203 €
GLC 220d 4Matic AMG Line Advanced 197 / 14571.728 €
GLC 200d 4Matic AMG Line Premium 163 / 12072.047 €
GLC 200 4Matic AMG Line Advanced Plus 204 / 15072.148 €
GLC 220d 4Matic AMG Line Advanced Plus 197 / 14573.673 €
GLC 200 4Matic AMG Line Premium 204 / 15074.987 €
GLC 200d 4Matic AMG Line Premium Plus 163 / 12076.294 €
GLC 220d 4Matic AMG Line Premium 197 / 14576.512 €
GLC 300 4Matic AMG Line Advanced 258 / 19077.768 €
GLC 300e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced 204 / 15077.958 €
GLC 300d 4Matic AMG Line Advanced 269 / 19879.207 €
GLC 200 4Matic AMG Line Premium Plus 204 / 15079.234 €
GLC 300 4Matic AMG Line Advanced Plus 258 / 19079.713 €
GLC 300e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced Plus 204 / 15079.903 €
GLC 300de 4Matic Plug-in Hybrid Advanced 197 / 14580.642 €
GLC 220d 4Matic AMG Line Premium Plus 197 / 14580.759 €
GLC 400e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced 252 / 18580.764 €
GLC 300d 4Matic AMG Line Advanced Plus 269 / 19881.152 €
GLC 300 4Matic AMG Line Premium 258 / 19082.552 €
GLC 300de 4Matic Plug-in Hybrid Advanced Plus 197 / 14582.587 €
GLC 400e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced Plus 252 / 18582.709 €
GLC 300e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced 204 / 15082.826 €
GLC 300d 4Matic AMG Line Premium 269 / 19883.991 €
GLC 300e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 204 / 15084.771 €
GLC 300de 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced 197 / 14585.510 €
GLC 400e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced 252 / 18585.632 €
GLC 300 4Matic AMG Line Premium Plus 258 / 19086.799 €
GLC 300de 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 197 / 14587.455 €
GLC 400e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 252 / 18587.577 €
GLC 300e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium1 204 / 15087.598 €
GLC 300d 4Matic AMG Line Premium Plus 269 / 19888.238 €
GLC 450d 4Matic AMG Line Advanced 367 / 27089.547 €
GLC 300de 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium 197 / 14590.282 €
GLC 400e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium 252 / 18590.404 €
GLC 450d 4Matic AMG Line Advanced Plus 367 / 27091.492 €
GLC 300e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 204 / 15091.845 €
GLC AMG 43 4Matic Premium 421 / 31092.419 €
GLC 450d 4Matic AMG Line Premium 367 / 27094.331 €
GLC 300de 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 197 / 14594.529 €
GLC 400e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 252 / 18594.651 €
GLC AMG 43 4Matic Premium Plus 421 / 31097.234 €
GLC 450d 4Matic AMG Line Premium Plus 367 / 27098.578 €
GLC AMG 43 4Matic Premium Plus Extra 421 / 310100.807 €
GLC AMG 63S e Performance 4Matic Premium 476 / 350126.396 €
GLC AMG 63S e Performance 4Matic Premium Plus 476 / 350131.297 €
GLC AMG 63S e Performance 4Matic Premium Plus Extra 476 / 350131.508 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz GLC visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz GLC
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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