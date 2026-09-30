Mercedes GLC 2027, il restyling si avvicina: nuove foto spia e anticipazioni

Si sta avvicinando il momento per la Mercedes GLC di ricevere un restyling. Ovviamente, stiamo parlando del SUV con motorizzazione endotermica e non del modello elettrico che ha fatto il suo debutto da poco. Lo sviluppo è ancora in corso come chiariscono le foto condivise da Walter Vayr che mostrano un prototipo della vettura durante una sessione di test sulle strade della Spagna.
Quali novità in arrivo per la Mercedes GLC?
Il camuffamento è molto leggero e possiamo osservare la presenza di pellicole su di una porzione del frontale e del posteriore. Si tratta delle aree in cui la casa tedesca è intervenuta per apportare alcune modifiche. L'obiettivo è quello di dare una rinfrescata al look della GLC 2027 senza però arrivare a stravolgere il suo aspetto.
Il facelift a cui sarà sottoposto il SUV introdurrà nuovi fari con la firma luminosa a stella che oggi troviamo su tutti i più recenti modelli della casa tedesca. Ritocchi arriveranno pure per la calandra e il paraurti. Al posteriore ci si attende qualche piccola modifica al paraurti e una nuova grafica per i gruppi ottici.
Le foto spia non mostrano l'abitacolo. Trattandosi di un restyling possiamo attenderci alcune piccole modifiche e soprattutto l'introduzione di nuove rivestimenti. Dovrebbe arrivare pure un aggiornamento del sistema MBUX per poter offrire tutti gli ultimi servizi digitali. Tutte le novità saranno disponibili pure per la variante Coupé della GLC.
Motori
Non sarebbero attese grandi rivoluzioni alla gamma. Ci saranno quindi ancora unità Mild Hybid e Plug-in. Possiamo immaginarci l'arrivo di una serie di ottimizzazioni per poter rispettare la nuova normativa Euro 7. Dovrebbero rimanere in gamma anche le versioni AMG. Non rimane che attendere novità sull'introduzione del restyling della Mercedes GLC.
Foto spia: Walter Vayr
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|GLC 200d 4Matic Advanced
|163 / 120
|62.395 €
|GLC 200d 4Matic Advanced Plus
|163 / 120
|64.340 €
|GLC 200 4Matic Advanced
|204 / 150
|65.335 €
|GLC 220d 4Matic Advanced
|197 / 145
|66.860 €
|GLC 200d 4Matic AMG Line Advanced
|163 / 120
|67.263 €
|GLC 200 4Matic Advanced Plus
|204 / 150
|67.280 €
|GLC 220d 4Matic Advanced Plus
|197 / 145
|68.805 €
|GLC 200d 4Matic AMG Line Advanced Plus
|163 / 120
|69.208 €
|GLC 200 4Matic AMG Line Advanced
|204 / 150
|70.203 €
|GLC 220d 4Matic AMG Line Advanced
|197 / 145
|71.728 €
|GLC 200d 4Matic AMG Line Premium
|163 / 120
|72.047 €
|GLC 200 4Matic AMG Line Advanced Plus
|204 / 150
|72.148 €
|GLC 220d 4Matic AMG Line Advanced Plus
|197 / 145
|73.673 €
|GLC 200 4Matic AMG Line Premium
|204 / 150
|74.987 €
|GLC 200d 4Matic AMG Line Premium Plus
|163 / 120
|76.294 €
|GLC 220d 4Matic AMG Line Premium
|197 / 145
|76.512 €
|GLC 300 4Matic AMG Line Advanced
|258 / 190
|77.768 €
|GLC 300e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced
|204 / 150
|77.958 €
|GLC 300d 4Matic AMG Line Advanced
|269 / 198
|79.207 €
|GLC 200 4Matic AMG Line Premium Plus
|204 / 150
|79.234 €
|GLC 300 4Matic AMG Line Advanced Plus
|258 / 190
|79.713 €
|GLC 300e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced Plus
|204 / 150
|79.903 €
|GLC 300de 4Matic Plug-in Hybrid Advanced
|197 / 145
|80.642 €
|GLC 220d 4Matic AMG Line Premium Plus
|197 / 145
|80.759 €
|GLC 400e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced
|252 / 185
|80.764 €
|GLC 300d 4Matic AMG Line Advanced Plus
|269 / 198
|81.152 €
|GLC 300 4Matic AMG Line Premium
|258 / 190
|82.552 €
|GLC 300de 4Matic Plug-in Hybrid Advanced Plus
|197 / 145
|82.587 €
|GLC 400e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced Plus
|252 / 185
|82.709 €
|GLC 300e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced
|204 / 150
|82.826 €
|GLC 300d 4Matic AMG Line Premium
|269 / 198
|83.991 €
|GLC 300e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus
|204 / 150
|84.771 €
|GLC 300de 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced
|197 / 145
|85.510 €
|GLC 400e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced
|252 / 185
|85.632 €
|GLC 300 4Matic AMG Line Premium Plus
|258 / 190
|86.799 €
|GLC 300de 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus
|197 / 145
|87.455 €
|GLC 400e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus
|252 / 185
|87.577 €
|GLC 300e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium1
|204 / 150
|87.598 €
|GLC 300d 4Matic AMG Line Premium Plus
|269 / 198
|88.238 €
|GLC 450d 4Matic AMG Line Advanced
|367 / 270
|89.547 €
|GLC 300de 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium
|197 / 145
|90.282 €
|GLC 400e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium
|252 / 185
|90.404 €
|GLC 450d 4Matic AMG Line Advanced Plus
|367 / 270
|91.492 €
|GLC 300e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus
|204 / 150
|91.845 €
|GLC AMG 43 4Matic Premium
|421 / 310
|92.419 €
|GLC 450d 4Matic AMG Line Premium
|367 / 270
|94.331 €
|GLC 300de 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus
|197 / 145
|94.529 €
|GLC 400e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus
|252 / 185
|94.651 €
|GLC AMG 43 4Matic Premium Plus
|421 / 310
|97.234 €
|GLC 450d 4Matic AMG Line Premium Plus
|367 / 270
|98.578 €
|GLC AMG 43 4Matic Premium Plus Extra
|421 / 310
|100.807 €
|GLC AMG 63S e Performance 4Matic Premium
|476 / 350
|126.396 €
|GLC AMG 63S e Performance 4Matic Premium Plus
|476 / 350
|131.297 €
|GLC AMG 63S e Performance 4Matic Premium Plus Extra
|476 / 350
|131.508 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz GLC visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz GLC
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