Mercedes GLC 2027, il restyling si avvicina: nuove foto spia e anticipazioni

Si sta avvicinando il momento per la Mercedes GLC di ricevere un restyling. Ovviamente, stiamo parlando del SUV con motorizzazione endotermica e non del modello elettrico che ha fatto il suo debutto da poco. Lo sviluppo è ancora in corso come chiariscono le foto condivise da Walter Vayr che mostrano un prototipo della vettura durante una sessione di test sulle strade della Spagna.

Quali novità in arrivo per la Mercedes GLC?

Il camuffamento è molto leggero e possiamo osservare la presenza di pellicole su di una porzione del frontale e del posteriore. Si tratta delle aree in cui la casa tedesca è intervenuta per apportare alcune modifiche. L'obiettivo è quello di dare una rinfrescata al look della GLC 2027 senza però arrivare a stravolgere il suo aspetto.

Mercedes GLC

Il facelift a cui sarà sottoposto il SUV introdurrà nuovi fari con la firma luminosa a stella che oggi troviamo su tutti i più recenti modelli della casa tedesca. Ritocchi arriveranno pure per la calandra e il paraurti. Al posteriore ci si attende qualche piccola modifica al paraurti e una nuova grafica per i gruppi ottici.

Le foto spia non mostrano l'abitacolo. Trattandosi di un restyling possiamo attenderci alcune piccole modifiche e soprattutto l'introduzione di nuove rivestimenti. Dovrebbe arrivare pure un aggiornamento del sistema MBUX per poter offrire tutti gli ultimi servizi digitali. Tutte le novità saranno disponibili pure per la variante Coupé della GLC.

Motori

Non sarebbero attese grandi rivoluzioni alla gamma. Ci saranno quindi ancora unità Mild Hybid e Plug-in. Possiamo immaginarci l'arrivo di una serie di ottimizzazioni per poter rispettare la nuova normativa Euro 7. Dovrebbero rimanere in gamma anche le versioni AMG. Non rimane che attendere novità sull'introduzione del restyling della Mercedes GLC.

Foto spia: Walter Vayr

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