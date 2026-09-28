Mercedes-AMG GT Black Series: il prototipo infiamma il Nurburgring. Letteralmente

Sviluppare i prototipi delle nuove auto vuol dire anche spingere la meccanica al punto di rottura. Lo dimostra quanto accaduto di recente a un muletto della futura Mercedes-AMG GT Black Series, finito letteralmente a fuoco a due passi dal Nürburgring Nordschleife.

Il collaudo procedeva lungo le strade aperte al traffico intorno al tracciato tedesco quando, all'improvviso, dalla fiancata destra dell'auto camuffata sono spuntate le prime fiamme, proprio vicino agli scarichi laterali. Con ogni probabilità, il carico termico estremo ha innescato l'incendio, che si è poi propagato rapidamente al sottoscocca e al lato passeggero. Fortunatamente il collaudatore è riuscito a uscire dall'abitacolo completamente illeso.

Oltre due chilometri con il fuoco a bordo

Stando alle ricostruzioni dei presenti, l'inconveniente si sarebbe verificato subito dopo che l'auto aveva completato il suo primo giro veloce sulla Nordschleife. Invece di accostare subito a bordo strada, il tester ha proseguito per circa 2,5 km verso i cancelli del centro prove AMG, forse senza rendersi conto tempestivamente del pericolo.

Quando la vettura è arrivata all'ingresso della struttura, il lato destro — dove si trova il serbatoio del carburante — era ormai avvolto dalle fiamme. La prontezza del personale AMG e dei colleghi della vicina Manthey Racing ha evitato il peggio: spruzzando il contenuto di ben cinque estintori, i tecnici sono riusciti a domare il rogo prima che distruggesse il veicolo.

Mercedes-AMG GT Black Series, 3/4 anteriore

Strategie anti-spia e rientro ad Affalterbach

Per evitare che curiosi e fotografi documentassero l'accaduto nei dettagli, gli uomini del marchio hanno cercato di schermare la supercar danneggiata parcheggiandole attorno altri veicoli di sviluppo, compresi un prototipo della GLA Electric AMG e un SUV ad alte prestazioni in veste mimetica. Domate le fiamme, il muletto è stato infine trainato all'interno dell'officina con l'aiuto di una Mercedes Classe G.

Ora la vettura è in viaggio verso Affalterbach, dove gli ingegneri analizzeranno i componenti per capire cosa non abbia funzionato. I test dinamici subiscono così una battuta d'arresto, anche se la speranza è che questo fuoriprogramma non ritardi la data di debutto, prevista per l'inizio del 2027.

V8 con albero piatto e caccia al record

Se ti interessa la parte meccanica, sappi che la futura ammiraglia di Affalterbach nasce in stretta sinergia con la versione da corsa di categoria GT3. Le indiscrezioni parlano di un V8 biturbo con albero motore piatto, imparentato con l'unità adottata sulla rara CLE 646 Spezialanfertigung.

Grazie a una calibrazione specifica, la potenza supererà sia i 646 CV della CLE, sia i 720 CV erogati dalla precedente AMG GT Black Series. Unito a soluzioni di aerodinamica attiva e a un telaio da competizione, questo propulsore servirà a tentare l'assalto al record del circuito tedesco, cercando di battere il tempo di 6:48.04 ottenuto nel 2020. I rivali da battere? Le versioni più estreme della Porsche 911 e la temibile Ford Mustang GTD Competition, capace di girare all'Inferno Verde in 6:40.835.

Fonte: Carscoops

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