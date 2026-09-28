Mercedes prepara le elettriche del futuro. Al via i test delle batterie allo stato solido di ProLogium

Le batterie allo stato solido promettono molto in termini di autonomia e ricarica. Molte case automobilistiche ci stanno lavorando, direttamente o attraverso partner. Mercedes, per esempio, sta collaborando con ProLogium e adesso c'è un'importante novità in quanto la casa tedesca si è assicurata l'accesso prioritario alle più recenti celle Gen4 Superfluidized Inorganic Next-Generation Lithium Ceramic Battery di ProLogium. Che significa? Mercedes potrà quindi testare in via prioritaria queste nuove batterie di nuova generazione in modo tale da poter valutare l'idoneità della tecnologia per un potenziale utilizzo nei veicoli futuri.

Una super batteria per le auto elettriche del futuro

Questo programma di test si basa sulla partnership quasi decennale tra le due aziende, che ha incluso investimenti di Mercedes in ProLogium e accordi congiunti di sviluppo tecnico. In base all'accordo, la tecnologia delle batterie Gen4 di ProLogium sarà sottoposta a diverse tipologie di test tra cui quelli di sicurezza. I test saranno effettuati presso le strutture dedicate di Mercedes e istituti di prova esterni specializzati.

Batterie ProLogium

Le nuove batterie Gen4 allo stato solido di ProLogium puntano a combinare cinque vantaggi fondamentali: sicurezza intrinseca, prestazioni elevate, alta densità energetica, scalabilità produttiva e struttura dei costi competitiva. L'architettura integra un elettrolita inorganico non infiammabile, la tecnologia del separatore ceramico e un meccanismo di sicurezza attivo proprietario di ProLogium. Il tutto per garantire la massima sicurezza, permettendo la ricarica rapida, un'elevata potenza in uscita e buone prestazioni a basse temperature.

ProLogium ha dichiarato che le sue più recenti celle a stato solido Gen4 offrono una densità energetica fino a 400 Wh/kg e una ricarica ultraveloce dal 5% all'80% in 6,4 minuti.

Finora ProLogium ha prodotto le sue celle per batterie principalmente presso la sua Gigafactory di Taoke a Taiwan . Secondo l'azienda, in questo stabilimento ha validato la produzione su scala GWh e produce, tra le altre cose, campioni di tipo C e celle per veicoli dimostrativi.

Parallelamente, ProLogium sta espandendo la sua produzione europea. È in costruzione una Gigafactory nella città francese di Dunkerque , la cui prima fase è progettata per una capacità annua di 4 GWh. Tale capacità dovrebbe essere raggiunta gradualmente entro il 2030. A lungo termine, si prevede che il sito raggiunga una capacità fino a 44 GWh.

Per Mercedes, l'accordo non è interessante solo dal punto di vista tecnico, ma anche in un'ottica di potenziale catena di fornitura europea. Se la tecnologia Gen4 si dimostrerà valida nei test, ProLogium potrebbe potenzialmente fornire celle provenienti dalla sua produzione europea. Tuttavia, le aziende non hanno ancora annunciato una tempistica concreta per la produzione in serie o per specifiche piattaforme veicolari.

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