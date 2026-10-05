Mercedes, ecco i modelli a cui diremo addio nel 2027

Mercedes sta rivendo la sua gamma, apportando alcuni tagli e ottimizzazioni, almeno per il 2027. Stando a quanto raccontano i colleghi di Car and Driver, un portavoce dell'azienda ha confermato che il prossimo anno sarà progressivamente ritirata dal mercato la berlina elettrica Mercedes EQE.

Inoltre, a quanto pare scompariranno anche la Mercedes-AMG S63 E Performance e la Mercedes-Maybach EQS680, laddove ancora presenti.

Addio alla Mercedes EQE

Che la casa tedesca voglia pensionare la Mercedes EQE non è un mistero e a quanto pare ci stiamo avvicinando al suo ritiro dal mercato. I modelli EQ rappresentarono una sorta di primo tentativo per Mercedes di offrire modelli elettrici. Tentativo che non è andato troppo bene.

Mentre alcune case automobilistiche progettavano i loro primi modelli elettrici in modo che sembrassero copie esatte delle loro auto a combustione interna, Mercedes voleva che i suoi veicoli elettrici avessero un aspetto completamente diverso. Mercedes ha ora fatto marcia indietro su quella decisione sui modelli elettrici di nuova generazione che adottano lo stile delle versioni endotermiche con pochi elementi di dettaglio a differenziali.

Mercedes EQE 350+: la calandra chiusa con le stelle decorative

Mercedes aveva lanciato la EQE come alternativa elettrica alla Classe E. Oggi, con la nuova CLA elettrica e con la Classe C elettrica, la EQE non ha più molto senso.

Nei mercati dove è ancora presente, l'addio della Mercedes-AMG S63 E Performance lascerà un vuoto tra le berline premium ad alte prestazioni. In ogni caso, pare che in futuro arriverà una nuova S63. A quanto pare, è in procinto a essere ritirata dal mercato anche la Mercedes-Maybach EQS680, SUV elettrico premium.

Fonte: Car and Driver

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