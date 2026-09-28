Mercedes CLA Shooting Brake, dentro tanta tecnologia e spazio

La nuova Mercedes CLA è stata proposta in un secondo momento anche nella versione Shooting Brake (qui la nostra prova), non una semplice wagon perché presenta un look sportivo con la praticità delle station wagon. Come tutte le nuove CLA sia elettriche e sia Hybrid, anche la Shooting Brake presenta un abitacolo ricercato, dove è presente tanta tecnologia. Inoltre, grazie alla forma del tetto che scende verso il posteriore in maniera più progressiva rispetto alla berlina, c'è anche maggiore spazio per la testa.

Mercedes CLA Shooting Brake, la plancia

Lo spazio a bordo non manca, sia davanti e sia dietro. Davanti, non ci sono problemi a trovare la giusta posizione di guida, nemmeno se si è molto alti. C'è spazio abbondante sia per le ginocchia e sia per la testa. La presenza di serie del tetto panoramico aiuta a recuperare qualche cm di ''aria'' sopra la testa. La qualità dei rivestimenti è ovviamente quella di Mercedes con ampie superfici morbide al tatto con alternanza di finta pelle e tessuto. Ovviamente, attingendo dall'ampio catalogo di accessori è possibile scegliere rivestimenti ancora più raffinati. Chiaramente, il conto sale.

Mercedes CLA Shooting Brake ibrida, plancia

Lo stile della plancia è comunque minimalista con la presenza di comandi fisici davvero ridotta al minimo essenziale. Tutto o quasi si gestisce attraverso il sistema infotainment. E parlando della tecnologia, sulla CLA Shooting Brake troviamo l'MBUX Superscreen che nella sua versione più competa è composto da 3 schermi: 10,25 pollici il quadro strumenti, 14 pollici l'infotainment e 14 pollici il display del passeggero (optional).

Già perché anche il passeggero anteriore potrà accedere a una serie di servizi digitali legati all'intrattenimento tra cui lo streaming video e i giochi. Attraverso una sorta di app store sarà poi possibile scaricare e installare ulteriori applicativi. Non manca un assistente vocale che può interagire in maniera naturale con le persone attraverso cui gestire alcune funzioni dell'auto. Può rispondere anche a quesiti generici e pianificare il viaggio. Il tutto è possibile grazie all'integrazione delle AI di ChatGPT, Microsoft e Google.

Ovviamente non mancano Apple CarPlay, Android Auto e gli aggiornamenti OTA.

Mercedes CLA Shooting Brake ibrida, posti posteriori

Dietro c'è spazio più che sufficiente per far star comodi due adulti anche in caso di lunghi viaggi. Il tetto panoramico può avere una funzione che permette di variare l'opacità. Inoltre, c'è una funzione che permette di proiettare sul tetto in vetro oltre 150 stelline per creare un'atmosfera suggestiva.

Bagagliaio

Mercedes CLA Shooting Brake ibrida, bagagliaio

Nessun problema di spazio nemmeno se di devono trasportare molti bagagli. Infatti, dietro a disposizione ci sono 455 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si arriva a quota 1.295 litri.

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