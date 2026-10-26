Brabus P 900 Rocket Edition, la nuova Mercedes-AMG G 63 diventa un pick-up da 900 CV

Telaio allungato di 50 cm, cassone in carbonio e teak, 0-100 km/h in 3,7 secondi. Il prezzo non è stato comunicato.

Brabus porta sulla Mercedes-AMG G 63 di ultima generazione uno dei suoi progetti più estremi. Il P 900 Rocket Edition è un pick-up a quattro porte con 900 CV, ricavato dalla Classe G della serie W 465. Il preparatore di Bottrop lo descrive come una nuova generazione del modello e lo costruirà in soli dieci esemplari in tutto il mondo. Il nome Rocket accompagna le Brabus più potenti dal 2006. La prima, basata sulla Mercedes CLS di allora, aveva conquistato il record di velocità per una berlina omologata per la strada, con 365,6 km/h. Negli ultimi anni la sigla è passata alla Classe G, con il 900 Rocket e con la versione cabriolet.

Un telaio più lungo di mezzo metro

Brabus P 900 Rocket Edition, il tuning

Per trasformare la G 63 in un pick-up, Brabus è intervenuta sul telaio a longheroni, aggiungendo un modulo che allunga il passo di 50 cm. Dietro l’abitacolo a quattro posti trova posto un cassone con fiancate in fibra di carbonio, fondo e sponda in acciaio e un piano rivestito in teak. Subito dietro la cabina ci sono due vani portaoggetti con chiusura a chiave e impermeabili. Le porte posteriori, che Brabus chiama «Easy Entry», si aprono fino a 90 gradi per rendere più facile salire dietro.

Brabus P 900 Rocket Edition, il dettaglio dello scarico

Fuori, la firma più evidente sono i cerchi Monoblock II EVO «Platinum Edition» da 24”, con alette aerodinamiche in carbonio. All’anteriore hanno un canale da 10” e montano pneumatici 295/30 ZR 24. Al posteriore il canale sale a 12”. Per le gomme posteriori la scheda Brabus riporta due misure diverse, 345/25 e 355/25 ZR 24. Le sospensioni regolabili RideControl abbassano l’auto di circa 45 mm rispetto alla G 63 di serie.

Il V8 da 900 CV

Brabus P 900 Rocket Edition, il motore

Sotto il cofano c’è il V8 biturbo Mercedes-AMG, rielaborato da Brabus con l’aumento della cilindrata fino a 4.407 cc. La sigla commerciale è Rocket 900 «4.5». Eroga 662 kW, pari a 900 CV, e una coppia di 1.250 Nm, limitata elettronicamente a 1.050 Nm per proteggere la trasmissione. Il cambio è l’automatico a nove marce, con trazione integrale permanente. Secondo Brabus, il P 900 Rocket Edition accelera da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 240 km/h.

Gli interni Masterpiece

Brabus P 900 Rocket Edition, gli interni

L’abitacolo segue lo schema degli allestimenti Brabus più esclusivi. Il rivestimento Masterpiece in pelle nera e Alcantara ha cuciture trapuntate con motivo «Shell» e dettagli in Rocket Red, il rosso che contraddistingue la serie. Con l’auto viene consegnata anche una borsa da viaggio Weekender, realizzata a mano con la stessa pelle e le stesse cuciture degli interni.

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