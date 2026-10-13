Smart #2, ci sarà la versione firmata Brabus: ecco i primi teaser

La nuova Smart #2 appena svelata al Salone di Parigi 2026 sarà proposta sul mercato anche in versione Brabus. Dettagli ancora non ci sono ma la casa automobilistica ha già condiviso i primi teaser attraverso Instagram in cui si vede nella penombra la vettura.

Come sarà la Smart #2 Brabus?

La base di partenza sarà quella della nuova Smart #2 che abbiamo ammirato al Salone francese. Possiamo immaginarci che si riconoscerà per un look più sportiveggiante, senza però eccessi. Dai teaser possiamo notare che la Smart #2 Brabus disporrà di una serie di dettagli in colore rosso come nell'anello presente all'interno dei fari. Tinta che ritroveremo poi sul lettering Smart e sugli elementi aerodinamici del paraurti. Insomma, piccoli ritocchi per rendere il look più grintoso. Ci saranno anche nuovi cerchi in lega dedicati? Probabilmente si ma ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.

Non sono stati mostrati gli interni ma possiamo immaginare anche qui piccoli ritocchi, con rivestimenti specifici. E il powertrain? Smart #2 può contare su di un motore elettrico da 82 CV. Possibile che per la versione Brabus la casa automobilistica possa offrire qualche cavallo in più ma è difficile pensare che possa arrivare un consistente aumento delle prestazioni. Piuttosto, la nuova Smart #2 Brabus potrà contare su di un assetto dedicato che renderà la sua guida più divertente.

Quando arriva?

Al momento non lo sappiamo ma possiamo immaginare che nel corso delle prossime settimane possano arrivare maggiori informazioni. Non rimane che attendere.

VEDI ANCHE

Tags