Smart #2, ufficiale l'erede della Fortwo: prezzo da 19.990 euro

La novità più attesa al Salone di Parigi 2026? Probabilmente la Smart #2, l'attesissima erede della Smart Fortwo che adesso si svela nella sua veste definitiva. Ne abbiamo scritto molto nel corso degli ultimi mesi ma, adesso, possiamo scoprire finalmente il suo design definitivo. La casa automobilistica torna quindi alle origini e dopo aver virato verso i SUV e modelli di grandi dimensioni, riproporre una city car dalle dimensioni ultracompatte.

Piccola e perfetta per la città

Le dimensioni? La lunghezza è di appena 2.746 mm - 2.764 mm per poter rendere la nuova Smart #2 perfetta per muoversi nei centri urbani delle gandi città sempre più congestionati e per poter parcheggiare in spazi ridottissimi. Lo stile riprende quello della Fortwo, rivisto ovviamente in chiave più moderna. Il look continua a rimanere fresco e giocoso, con la vettura che presenta sbalzi ridottissimi per poter sfruttare al massimo lo spazio all'interno dell'abitacolo.

Ricordiamo che Smart è una joint venture paritaria tra Mercedes e Geely. Proprio i tedeschi hanno guidato lo sviluppo del design.

Interni

Se gli esterni sono un'evoluzione di quelli della Fortwo, l'abitacolo ha invece fatto un importante salto avanti. I tecnici hanno fatto un grande lavoro per sfruttare ogni cm. Come già sapevamo, non ci sono due sedili distinti. Infatti, sono posizionati in modo da formare quasi una panca. Nulla è banale all'interno della Smart #2 e cresce la qualità percepita rispetto alla generazione precedente. Non può ovviamente mancare la tecnologia a partire dal quadro strumenti digitale da 8,8 pollici. Centralmente sulla plancia (che presenta una forma a S) c'è un sistema infotainment da 10,1 pollici. Lo stile è complessivamente minimalista con la presenza di comandi fisici ridotta all'osso.

Smart #2, interni

Il bagagliaio offre invece una capacità di 305 litri.

Motore e autonomia

Alla base della Smart #2 c'è la piattaforma Electric Compact Architecture (ECA). La potenza proviene da un motore elettrico da 60 kW (82 CV) montato posteriormente che eroga una coppia di 130 Nm. Gli pneumatici posteriori, più larghi rispetto a quelli anteriori, contribuiscono ulteriormente alla stabilità e alla dinamica di guida.

Smart #2

Il motore è alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 35,8 kWh per un'autonomia di 290 km. In realtà si tratta di un dato ancora non definitivo in quanto la Smart #2 è in fase di omologazione. L'accumulatore può essere ricaricato in corrente continua fino a una potenza di 65 kW (20 minuti per raggiungere l'80%). In corrente alternata, invece, fino a 7,4 - 11 kW a seconda dell'allestimento.

Smart #2

Smart #2 è inoltre dotata di sospensioni posteriori a cinque bracci, una novità assoluta per la sua categoria. Le prestazioni? 140 km/h di velocità massima e uno scatto da 0 a 100 km/h in 11,6 secondi. La piccola city car elettrica dispone inoltre della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L).

Grande sicurezza

Al centro della struttura della carrozzeria Smart #2 si trova la Tridion Cell Evo, la cellula di sicurezza di nuova generazione che caratterizza Smart fin dal suo primo modello. Essa crea una robusta struttura protettiva attorno all'abitacolo senza compromettere le dimensioni compatte del veicolo.

Nuova Smart #2

Oltre a questo, la Smart #2 è dotata di avanzate tecnologie di assistenza alla guida, tra cui smart Pilot Assist 5 e il Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go e Highway Assist.

Allestimenti e prezzi

In Europa, la Smart #2 sarà inizialmente offerta in tre allestimenti principali: Pure, Pure+ e Premium, oltre all'edizione limitata Couture Edition che sarà realizzata in 999 esemplari. I prezzi? Si parte dai 19.990 euro della Pure fino ai 24.490 euro della Premium passando per i 20.990 euro della Pure+. Per vederla su strada bisognerà attendere l'estate del 2027. Per la versione speciale, servono invece 25.690 euro.

VEDI ANCHE

Tags