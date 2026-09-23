A Brabus le auto non bastano più e firma uno yacht da 7.800 CV

Se sei abituato ad associare il nome Brabus esclusivamente alle supercar elaborate con assetti spinti e potenze esagerate, ti tocca aggiornare i tuoi riferimenti. Il marchio di Bottrop ha deciso di espandere la propria presenza sull'acqua collaborando con i cantieri italiani di AB Yachts (brand di Next Yacht Group).

Dalla sinergia tra l'ingegneria navale ad alte prestazioni del cantiere di Viareggio e il linguaggio stilistico del brand tedesco è nato il Brabus AB110: uno yacht da 33,7 metri (110 piedi) presentato ufficialmente al Monaco Yacht Show 2026.

Brabus AB110, il Sundeck

Tre motori V16, idrogetti e 48 nodi di massima

A curare l'architettura navale e la propulsione è stata AB Yachts. Nel vano motore dello scafo in materiale composito trovano posto tre motori MTU 16V 2000 M96L da 1.910 kW (2.600 CV) ciascuno, per una cavalleria complessiva di ben 7.800 CV. La spinta viene trasferita all'acqua attraverso un sistema a idrogetto MJP formato da due bocche orientabili e un booster centrale.

Le specifiche parlano di una velocità massima di 48 nodi (circa 89 km/h) e di un'andatura di crociera di 41 nodi (mantenuta al 90% del carico motore), con un'autonomia di 370 miglia nautiche (685 km). Quanto a dimensioni, l'AB110 dichiara una larghezza massima di 6,80 metri e un pescaggio contenuto in 1,30 metri, con certificazione di classe RINA (cioè rilasciata dal Registro Italiano Navale, un'attestato di qualità e sostenibilità). Per garantire stabilità sia durante la navigazione sia all'ancora, la struttura adotta un sistema di stabilizzazione giroscopica.

Brabus AB110, cabina armatoriale

Carbonio a vista e dettagli curati nei minimi particolari

Sul piano estetico, l'apporto di Brabus si nota nei dettagli esterni in fibra di carbonio: spiccano le ali anteriori in carbonio a vista, lo spoiler illuminato sul tetto e le cornici per le uscite d'aria del motore nella sezione poppiera. La finitura esterna è filante e pulita, impreziosita dai caratteristici accenti rossi del marchio.

L'imbarcazione si sviluppa su tre livelli: ponte inferiore, ponte principale e sun deck, accessibile tramite due scalinate rivestite in carbonio. Il sun deck svolge anche la funzione di flybridge (postazione di guida sopraelevata) e integra, nel mobile sul lato destro, i comandi secondari retrattili dedicati alle manovre d'ormeggio in porto.

Gli interni ospitano fino a 10 ospiti suddivisi in quattro cabine (la suite armatoriale con bagno e cabina armadio, una VIP e due cabine ospiti, tutte con servizio privato), oltre agli alloggi separati per 4 membri dell'equipaggio. La tipica trapuntatura ''Triangle'' firmata Brabus è riservata alla cuscineria esterna e al sedile del pilota in pelle Masterpiece della plancia principale.

A poppa, il garage integrato accoglie un tender a idrogetto e un jet ski a tre posti. Grazie a un sistema di verricelli e rulli, l'equipaggio può varare i mezzi in acqua; una volta liberata la piattaforma, la zona si trasforma in un vero e proprio beach club a pelo d'acqua.

Brabus AB110

Una gamma di tre modelli che punta al 2027

L'AB110 rappresenta il primo tassello di una serie composta da tre imbarcazioni ad alte prestazioni. A completare l'offerta ci saranno il Brabus AB95 (da 28,45 metri con motori MAN V12 per complessivi 6.000 CV) e l'ammiraglia Brabus AB150.

Il debutto dell'AB150 è previsto per l'edizione 2027 del Monaco Yacht Show, nell'anno in cui ricorre il 50° anniversario di fondazione di Brabus.

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