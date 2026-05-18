Brabus Bodo, questa GT da 1.000 CV è davvero spettacolare

Una Brabus così probabilmente non l'avete mai vista. Si chiama Bodo ed è una supercar che rende omaggio al fondatore dell'azienda Bodo Buschmann. Sarà prodotta in una piccola serie e precisamente in 77 unità a un prezzo di un milione di euro ma il conto può salire vertiginosamente se si punta a personalizzarla ulteriormente.

Brabus Bodo

Effetto wow assicurato

Questa supercar è stata svelata al FuoriConcorso 2026 sul lago di Como ed è il frutto di un'idea che l'azienda tedesca coltivava da quasi vent'anni. La base della Brabus Bodo è la Aston Martin Vanquish ma il look è stato profondamente rivisto. Partendo dalla parte anteriore, troviamo un frontale aggressivo che mescola elementi della Vision Mercedes-Maybach 6 con quelli della Ford Mustang RTR. Notiamo anche la presenza di un ampio splitter e dei fari con tecnologi Matrix LED. Per contenere il peso, la carrozzeria è realizzata in fibra di carbonio. La supercar si riconosce per un lungo cofano e un parabrezza slanciato che si fonde con un tetto leggermente inclinato. Di profilo si possono osservare i cerchi da 21 pollici con pneumatici Continental SportContact 7 Force appositamente sviluppati.

Attraverso i cerchi si intravede l'impianto frenante carboceramico con dischi da 410 mm all'anteriore e 360 ​​mm al posteriore. Al posteriore, invece, è presente uno spoiler retrattile. Insomma, una vettura davvero spattacolare che misura 5.062 mm di lunghezza.

Brabus Bodo

Interni della Vanquish

Sebbene l'esterno non faccia molto per far capire che la base sia la Vanquish, l'interno invece tradisce il legame con la supecar inglese. Infatti, la maggior parte dei componenti principali è ripresa dalla Vanquish, anche se la plancia è stata leggermente modificata con nuove bocchette d'aria circolari. Anche il volante è stato rivisto in alcuni dettagli. Brabus non ha raccontato molto sull'abitacolo, ma si nota un mix di pelle e fibra di carbonio. I sedili si distinguono anche per la silhouette dell'auto ricamata sugli schienali.

Motore V12

Il cuore pulsante della Bodo Buschmann è un motore V12 biturbo di 5,2 litri in grado di erogare ben 735 kW / 1.000 CV con 1.200 Nm di coppia. L'unità è collegata ad cambio automatico a otto rapporti. Per quanto riguarda le prestazioni, la supercar è n grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3 secondi e da 0 a 300 km/h in 23,9 secondi. La velocità massima? 360 km/h. Sulla bilancia, la supercar pesa 1.774 kg. Questa vettura è inoltre dotata di sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e posteriori multilink. Per evitare di toccare il fondo, magari sulle rampe dei garage, è presente un sistema di sollevamento anteriore che fornisce un'altezza da terra aggiuntiva di 25 mm. Distribuzione del peso 50,2:49,8 e non manca nemmeno una completa suite di sistemi di assistenza alla guida.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/05/2026