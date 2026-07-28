Brabus Ultima 55: il super catamarano che porta in mare il DNA delle supercar

Brabus lo conosciamo bene per le sue creazioni. Il famoso tuner tedesco ci ha infatti abituati a supercar con prestazioni estreme. Kit aerodinamici su misura e potenze elevatissime, queste sono alcune delle caratteristiche delle sue vetture. Adesso c'è una novità curiosa perché Brabus ha spostato la sua attenzione sulle barche di lusso. Grazie alla collaborazione con Sunreef Yachts nasce Brabus Ultima 55 un catamarano che offre prestazioni, lusso e innovazione.

Un catamarano con DNA Brabus

Brabus Ultima 55 è un catamarano di 55 piedi (circa 17 metri), con una larghezza di poco più di 18 piedi (5,6 metri). Il design riprende il tipico DNA di Brabus e comprende una serie di elementi in ​​fibra di carbonio, completati da una finitura in ''Graphite Black'' o, in alternativa, in ''Phantom Gray''. In carbonio troviamo, per esempio, le ali anteriori e posteriori, i montanti con logo Brabus illuminato e le prese d'aria sullo scafo. Le luci a LED oltre a essere funzionali per fornire un'illuminazione adeguata, sono state pensate per creare una firma luminosa distintiva.

Brabus Ultima 55

L'imbarcazione si potrà poi avere con rivestimenti esterni personalizzati, disponibili in Brabus Graphite, Brabus Red o Brabus Pearl.

Le piattaforme laterali pieghevoli possono essere abbassate su entrambi i lati, ampliando la larghezza complessiva fino a 24,9 piedi e cioè circa 7,6 metri e creando uno spazio all'aperto notevolmente più ampio a poppa. Il ponte è rifinito in Esthec di alta qualità, materiale selezionato per la sua durata, resistenza e bassa manutenzione. La superficie calpestabile offre inoltre un appoggio sicuro sia in condizioni di bagnato che di asciutto. Non mancano aree della barca dove le persone possono rilassarsi prendendo il sole o divertirsi grazie a un barbecue elettrico.

Brabus Ultima 55

All'interno dell'imbarcazione, troviamo materiali ed elementi di design del mondo delle supercar Brabus. Per esempio, sedili e divani sono rivestiti nell'elegante pelle Brabus ''Moonstone'', mentre il soffitto è rivestito in Alcantara. Ampio utilizzo della fibra di carbonio nella plancia di comando, nei sedili e in tanti altri dettagli degli ambienti interni.

Il pavimento presenta inserti in alluminio con loghi Brabus illuminati. C'è poi un'illuminazione ambientale personalizzata che può essere regolata per creare l'atmosfera desiderata. Non mancano nemmeno una comoda cucina con piano cottura a induzione, forno elettrico, lavello, frigoriferi e tanto altro.

Brabus Ultima 55

Brabus Ultima 55 è disponibile in due configurazioni di alloggi per accontentare un po' tutte le necessità dei facoltosi proprietari. La prima prevede una suite, una cabina VIP e la cabina per l'equipaggio, offrendo alloggio per quattro ospiti e un membro dell'equipaggio. In alternativa si possono avere tre cabine ospiti e una cabina equipaggio, offrendo alloggio fino a sei ospiti e un membro dell'equipaggio.

In plancia, il centro di controllo mostra i dati di navigazione e della barca, consentendo di gestire i sistemi chiave direttamente da un unico display. Presenta un'interfaccia utente Brabus dedicata.

Brabus Ultima 55

Due motori e tanta potenza

Brabus Ultima 55 è alimentato da due motori a sei cilindri, ciascuno in grado di erogare 533 kW / 725 CV. La potenza combinata consente al catamarano di raggiungere una velocità massima superiore ai 40 nodi. Un avanzato sistema di idrofoil genera portanza sotto la superficie, sollevando lo scafo più in alto sull'acqua. La conseguente riduzione della resistenza e l'inclinazione praticamente nulla migliorano l'efficienza, la stabilità e il comfort di navigazione.

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