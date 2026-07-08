Mazda: sconti fino a 9.750 euro sui modelli in pronta consegna

Fino al 31 luglio l'iniziativa Mazda Summer taglia i prezzi sulla pronta consegna. Scopri i vantaggi e i modelli in promozione

Se stai valutando l'acquisto di una nuova auto in vista dell'estate, l'iniziativa Mazda Summer punta a rendere più accessibili i modelli in pronta consegna, cumulando sconti dedicati alle campagne commerciali già attive fino al 31 luglio.

Il piatto forte: Mazda CX-60 e CX-80

I margini di risparmio più consistenti si concentrano sui SUV di fascia alta. Per tutto il mese di luglio, su Mazda CX-60 e Mazda CX-80 è confermato un vantaggio cliente di 9.000 euro, erogato indipendentemente dalla formula di acquisto scelta e senza l'obbligo di consegnare un usato in permuta. Se decidi di orientarti su una vettura già disponibile in concessionaria, lo sconto aumenta di altri 750 euro, portando il beneficio complessivo a 9.750 euro.

Mazda CX-5 2025, la prova su strada

Le offerte sul resto della gamma, dalle compatte alla MX-5

Le condizioni agevolate della promozione coinvolgono l'intero listino e presentano ritocchi al ribasso rispetto ai listini di giugno. Se cerchi una vettura da città, la Mazda2 Hybrid viene proposta a un prezzo d'attacco di 18.200 euro, vincolato alla permuta di un usato e alla sottoscrizione della formula finanziaria Mazda Advantage; in questo caso il risparmio totale calcolato è di 7.300 euro.

Salendo di dimensioni, la Mazda CX-30 si posiziona a partire da 23.950 euro (sempre con finanziamento e usato in rientro), con una riduzione complessiva di 5.000 euro rispetto al prezzo di listino standard.

Per la Mazda CX-5 la soglia di accesso scende a 32.200 euro, mentre chi preferisce la formula della berlina elettrica può guardare alla Mazda6e, che beneficia di uno sconto di 5.700 euro (valore che sale a 6.900 euro se opti per l'allestimento Long Range).

C'è spazio anche per la scoperta: l'iniziativa estiva include la spider Mazda MX-5, con una riduzione di 3.800 euro applicata a tutte le unità in pronta consegna. Per verificare la disponibilità dei singoli allestimenti e analizzare nel dettaglio i fogli informativi della soluzione finanziaria, puoi consultare la pagina ufficiale sul sito di Mazda Italia.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/07/2026