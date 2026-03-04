Nuova Mazda CX-5 2026: scoprine pregi e difetti emersi nella prova strada

Ho guidato la nuova Mazda CX-5 2026: impressioni di guida, dettagli su design, interni, prezzi e allestimenti

Nuova Mazda CX-5 2026 è un modello molto atteso: di lei sappiamo quasi tutto, avendola già vista dal vivo (qui la video-anteprima) e avendo analizzato il listino con i prezzi e le dotazioni dei vari allestimenti. Mancava giusto la prova su strada... ed eccola qui: tutte le opinioni dopo il test drive.

Mazda CX-5 2025, vista laterale

Dal momento che mi siedo al volante riconosco l’ergonomia Mazda, fatta di un volante dal diametro contenuto e dalla corona spessa il giusto: niente a che vedere con certi salsicciotti bavaresi, per capirci.

Cento punti a Grifondoro per la leva di comando del cambio automatico: una bella leva di tipo tradizionale che si erge sul tunnel centrale senza risultare ingombrante, ma di certo comodissima.

E sia chiaro, non l’apprezzo per la guida sportiva (per quella ci sono le palette dietro al volante) ma nelle manovre: situazione in cui non c’è soluzione più comoda, rapida e sicura quando serve invertire la marcia alla svelta.

Regolo il sedile all’altezza minima e mi trovo quasi come su una berlina, in una posizione non dominante, non panoramica, ma che per molti può risultare gradevolmente famigliare. Chi ama le alte quote può sempre alzare la seduta, dopotutto.

Metto la marcia e parto. Fin dai primi metri apprezzo la risposta del motore: un 4 cilindri da 2,5 litri mild-hybrid aspirato: merce rara in un mondo ormai dominato dai turbo (ibridi e non).

Mazda CX-5 2025, il motore 2,5 mild-hybrid a benzina aspirato

L’erogazione è splendidamente omogenea e regolare: niente impennate di coppia, solo tanta naturalezza e spontaneità. Provo un affondo e la vérve non manca.

Certo, con questo motore, la CX-5 non ti incolla al sedile, ma non si vive solo di cibi piccanti: il gusto nel guidare questa Mazda sta nel godersi l’equilibrio dei sapori, ossia l'elasticità e la fruibilità dei suoi 141 CV e 238 Nm di coppia.

Che si traducono in 187 km/h di velocità e 10,5 secondi nello 0-100 km/h per la versione a trazione anteriore: 2 km/h in meno e 4 decimi di secondo in più nello sprint per la AWD a trazione integrale (185 km/h; 10,9”).

Il sound è molto garbato quando si guida con un filo di gas, per farsi via via più presente in abitacolo quando si tirano le marce. Mai in maniera sguaiata, va detto, ma con un bel frullare grintoso e garbatamente metallico al salire della lancetta (digitale).

Un po' molesto, a volte, il Proactive Driver Assist, che aumenta o riduce l'effetto del freno motore al rilascio del gas, secondo che ci siano altre auto vicine davanti: personalmente preferisco un'auto più prevedibile che reagisca sempre allo stesso modo agli input del guidatore.

Mazda CX-5 2025, il test drive

Fluida nella guida in città; confortevole (ma non silenziosissima) in autostrada, nuova CX-5 sorprende tra le curve, dove sfodera una maneggevolezza che forse non ti aspetti da un SUV di queste dimensioni.

L’assetto equilibrato infonde sicurezza, senza rinunciare a una notevole rapidità nei cambi di direzione. Perfetto l’accordo con il volante, che ha nell’omogeneità di risposta, nella precisione e nel giusto carico le sue doti migliori.

L’unico dubbio riguarda i consumi. Nel corso del test odierno su percorso misto, affrontato a tratti con piglio sportivo, il computer di bordo ha registrato circa 9 l/100 km.

L’impressione, che mi riservo di verificare nel nostro consueto giro di prova sul tracciato del MotorRing, è che con questa motorizzazione si debba guidare con grande attenzione per non far alzare il gomito alla CX-5.

E questo, se confermato, acuisce l’interesse per la versione full-hybrid prevista per il 2027, con un propulsore inedito, progettato e costruito interamente all’interno della casa giapponese. Non vedo l’ora di saperne di più.

Luci e ombre sulla guidaautonoma, che in alcuni curvoni autostradali è uscita dalla corsia senza avvertire. Del resto, si sa che questa tecnologia richiede ancora supervisione costante e qui Mazda gioca l'asso del sensorecapacitive nel volante, che non sbaglia un colpo nel rilevare le mani sulla corona.

Motore 4 cilindri, 2,5 litri, benzina, mild hybrid Potenza 141 CV Coppia 238 Nm Cambio automatico a 6 rapporti Trazione anterore o integrale AWD Velocità 187 km/h (185 km/h con AWD) Da 0 a 100 km/h 10,5 secondi (10,9'' con AWD) Dimensioni 4,69 x 1,86 x 1,70 m Bagagliaio Da 583 a 2.019 litri Peso n.d. Prezzo Da 35.900 euro

Il design delle luci posteriori e la grafica del quadro strumenti richiamano un po’ lo stile BMW, ma per il resto il look della nuova CX-5 è Mazda al 100% e basta intravederla anche solo con la coda dell’occhio per distinguerla.

Merito di quel design ''Kodo'': slanciato e cesellato da forme armoniose, rese plastiche da eleganti giochi di luce, che la vestono come seta, e non da spigoli e tagli disegnati con l’accetta. Forme esaltate dalle vernici Mazda, che quanto a profondità del colore sono tra le più belle sul mercato.

Lunga 4,69 m, nuova CX-5 cresce di ben 11,5 centimetri rispetto al vecchio modello: tutti di passo, che ora arriva a 1,81 m, a vantaggio di un’abitabilità che supera di slancio quello della sorella maggiore CX-60.

Cambia poco per chi siede davanti, ma moltissimo per chi siede in seconda fila, che si troverà ad allungare le gambe come sulla vecchia CX-5 e sulla attuale CX-60 gli è del tutto impossibile.

Anche il bagagliaio cresce: di ben 60 litri, ad arrivare a 583 litri prima di rinunciare alle sedute posteriori. E anche qui la CX-60 resta al palo, con “appena” 570 litri.

Mazda CX-5 2025, il bagagliaio

Mancano, rispetto a prima, una buona dose di comandi fisici, qui rimpiazzati dai comandi vocali di Google Gemini (in arrivo con un aggiornamento dopo l’estate) e i comandi touch che passano per il display a centro plancia: da 12,9” a 15,6” secondo gli allestimenti.

Rimangono tasti sulle razze del volante: anche più numerosi del solito, a integrare il selettore per le modalità di guida con quelli per il controllo dell’audio, del vivavoce, del computer di bordo e della guida autonoma.

Risultato: una plancia pulitissima, ma non sempre all’altezza delle aspettative quanto ai materiali, per via di plastiche dure lasciate a nudo attorno al tunnel centrale (lo fanno anche in Audi, a dire la verità), sopra la strumentazione e sulla sommità dei pannelli porta.

C’è di buono che la qualità percepita è omogenea in tutto l’abitacolo, per non dare l’impressione a chi siede dietro di essere passeggeri di serie B.

Ricca la dotazione, che può comprendere, ad esempio, telecamere a 360° che ti mostrano esattamente dove metti le ruote con la funzione ''auto trasparente'' e l'arresto d'emergenza del veicolo in caso di malore del conducente.

Mazda CX-5 2025, ,l'interno

La nuova CX-5 si articola su quattro livelli di allestimento, con un punto di partenza tutt'altro che spartano. La versione d'ingresso Prime-Line, offerta a 35.900 euro con trazione anteriore, mette già in dote un equipaggiamento che fino a poco tempo fa era appannaggio di segmenti superiori.

Rispondono presente i cerchi da 17 pollici, sedute rivestite in tessuto, illuminazione full LED, quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un sistema di infotainment Google Automotive con touch screen da 12,9 pollici.

Completano il quadro la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto via cavo, l'impianto audio a otto altoparlanti, la climatizzazione bizona, sensori di parcheggio con telecamera posteriore e un pacchetto ADAS completo con funzioni di guida autonoma di livello 2.

Salendo alla Centre-Line (39.850 euro), l'offerta si arricchisce in modo sostanziale: cerchi da 19 pollici, rivestimenti in similpelle nera con funzione di riscaldamento, volante termico, sedile del guidatore con memoria delle regolazioni, barre al tetto, vetri oscurati, portellone motorizzato, head-up display e connettività wireless per smartphone.

A questo livello debutta anche la trazione integrale, disponibile a 2.300 euro in più: porta con sé una gestione attiva della trazione con modalità off-road e l'Hill Descent Control, che gestisce automaticamente la velocità in discesa su fondi scivolosi o in forte pendenza.

Mazda CX-5 2025, il cerchio da 19'' dell'allestimento Homura

Con l'Exclusive-Line (41.950 euro) si apre la possibilità di ordinare il tetto panoramico (1.500 euro di optional) e gli interni bicolore senza costi aggiuntivi. A bordo fanno il loro ingresso anche i sedili posteriori riscaldati con luci di lettura e prese USB-C, il sistema di telecamere a 360° con la funzione ''trasparenza del pianale'' per visualizzare cosa si trova sotto la vettura, e l'impianto audio Bose a 12 altoparlanti.

Il vertice della gamma è occupato dalla Homura (45.150 euro), che si distingue per le finiture in nero lucido, i fari LED matrix, il portellone posteriore con apertura hands-free e interni in vera pelle nera o beige. I sedili anteriori sono ventilati, il display dell'infotainment raggiunge i 15,6 pollici e le luci ambient completano un abitacolo di chiara ispirazione premium.

La personalizzazione passa anche dal riconoscimento facciale, che memorizza le preferenze del conducente. Anche qui, trazione integrale e tetto panoramico restano a pagamento, rispettivamente a 2.300 e 1.500 euro.

Quale scegliere? La Centre-Line rappresenta probabilmente l'equilibrio più convincente: la dotazione è generosa e le rinunce rispetto ai livelli superiori sono difficilmente avvertibili nell'uso di tutti i giorni. La trazione integrale merita una riflessione seria solo per chi affronta regolarmente percorsi innevati o sterrati impegnativi.

Offerta lancio fino al 31 marzo 2026: con rottamazione e finanziamento, Mazda applica uno sconto di 3.000 euro sul prezzo di listino, a cui si aggiungono ulteriori 1.500 euro per chi proviene da un modello Mazda. Tutti i dettagli e la configurazione online sul sito ufficiale Mazda.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/03/2026