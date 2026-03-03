Nuova Mazda CX-5 2026 arriva nelle concessionarie Italiane: prezzi e offerta di lancio

La nuova Mazda CX-5 che abbiamo già avuto modo di vedere dal vivo, si appresta ad arrivare nelle concessionarie italiane. Per l'occasione, la casa automobilistica giapponese ha confezionato un'offerta di lancio valida fino al 31 marzo 2026.

5 milioni di Mazda CX-5

Il SUV è un modello molto importante per Mazda dato il suo successo globale. Da quando ha debuttato la prima generazione, ne sono infatti state vendute oltre 5 milioni d unità. Mazda CX-5 è venduta in oltre 100 Paesi e la nuova generazione avrà il compito di continuare questo successo. Si tratta del terzo modello della casa automobilistica a superare il traguardo delle 5 milioni di unità vendute dopo Mazda 323 e Mazda3.

Nuova Mazda CX-5

Ricordiamo che il nuovo modello misura 4.690 mm lunghezza x 1.860 mm larghezza x 1.695 mm altezza, con un passo di 2.815 mm. Con la nuova generazione, lo stile del SUV è stato evoluto mantenendo, comunque, un’immediata riconoscibilità. Salendo a bordo del SUV si nota un importante salto avanti, soprattutto sul fronte della tecnologia. La plancia adotta uno stile minimalista e dietro al volante spicca il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, mentre centralmente sula plancia è collocato il display da 12,9 pollici o da 15,6 pollici del nuovo sistema infotainment. Per il momento, la nuova generazione della Mazda CX-5 offre una sola motorizzazione. Si tratta dell’unità a benzina e-Skyactiv G 2.5 dotata della tecnologia mild-hybrid Mazda M Hybrid a 24V. Il 4 cilindri di 2,5 litri offre una potenza di 141 CV ed è abbinato a una trasmissione automatica a 6 rapporti. Volendo, si può avere anche con la trazione integrale.

Mazda CX-5

L'offerta lancio

La nuova Mazda CX-5 parte da 35.900 euro. Per i nuovi clienti Mazda, i prezzi partono da 32.900 euro in caso di permuta e con finanziamento Mazda Advantage.

Rata da 279 euro al mese

Anticipo 6.450 euro

Tasso al 4,99%

VFG pari alla maxi-rata finale di 20.463 euro

Interessi 3.645,04 euro

Mazda Service Pack incluso (con 3 tagliandi omaggio)

Per i già clienti Mazda, invece, i prezzi partono da 31.400 euro in caso di permuta e con finanziamento Mazda Advantage.

Rata da 260 euro al mese

Tasso al 4,99%

Mazda Service Pack incluso (3 tagliandi omaggio)

Ricordiamo che Mazda Service Pack, è un programma che introduce un nuovo standard nella gestione della manutenzione programmata e offre il prezzo bloccato al momento d'acquisto, il soccorso stradale e la copertura delle spese accessorie.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/03/2026