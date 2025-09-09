Nuova Mazda CX-5 2026, svelato il listino: i prezzi e l'offerta lancio

Mazda CX-5 2026: prezzi, allestimenti, dotazioni e l'offerta lancio con motore 2.5 mild hybrid da 141 CV e trazione AWD opzionale

I prezzi della nuova Mazda CX-5 2026 partiranno da 35.900 euro, vi avevo anticipato quando l'ho vista dal vivo, ora però si chiarisce un po' meglio l'offerta: il listino è stato pubblicato e posso fornirvi il dettaglio delle versioni disponibili. Scopriamo insieme quanto costa il nuovo SUV giapponese.

Il design della nuova Mazda CX-5 2026 non gioca tanto sugli spigoli, quanto sulle superfici

Lunga 4,69 m e dotata di un bagagliaio da 585 litri, per il momento la nuova CX-5 è offerta con un solo motore: il quattro cilindri aspirato mild hybrid e-Skyactiv G 141 da 2,5 litri, che ho già provato nella dettagliata prova consumi della Mazda CX-30.

Nel nuovo SUV è abbinato alla trazione anteriore oppure integrale AWD attraverso un cambio automatico (niente manuale), che aiuterà non poco a ottenere i migliori consumi possibili.

Sviluppa una potenza di 141 CV e una coppia di 238 Nm, a dare un’accelerazione 0-100 km/h in 10,5 secondi e 187 km/h di velocità massima, nella versione a trazione anteriore (10,9'' e 185 km/h la AWD). Il tutto con una guida fluida, una risposta prontissima e un grande comfort.

Il bagagliaio della nuova Mazda CX-5 2026 ha una capienza di 583 litri

La nuova CX-5 si presenta in quattro allestimenti e la dotazione di serie fin dal livello base Prime-Line (quello da 35.900 euro con la trazione esclusivamente anteriore) comprende:

Cerchi da 17''

Interni in tessuto

Fari full LED

Strumentazione da 10,25 pollici

Infotainment Google Automotive con touch screen da 12,9''

Apple Carplay e Android Auto via cavo

Impianto audio a 8 altoparlanti

Clima bi-zona

Sensori di parcheggio e retrocamera

Dotazione ADAS completa con guida autonoma di secondo livello

E questo solo per citare le dotazioni principali. L'allestimento Centre-Line, per 39.850 euro aggiunge:

Cerchi da 19''

Interni in similpelle nera riscaldabili

Volante riscaldabile

Sedile conducente con memoria

Mancorrenti al tetto

Vetri privacy

Portellone elettrico

Head-Up Display

Apple Carplay e Android Auto wireless

La trazione integrale, disponibile a partire proprio da questo allestimento, vale 2.300 euro e porta in dote un controllo di trazione con Off Road Mode e lo Hill Descent Control, che regola automaticamente la velocità del veicolo lungo le discese più ripide e sdrucciolevoli.

L'interno bicolore della nuova Mazda CX-5 2026 in allestimento Homura

Nuova Mazda CX-5 Exclusive-Line, da 41.950 euro, alza ancora l'asticella, rendendo disponibile l'optional del tetto panoramico (1.500 euro) e gli interni bicolore senza sovrapprezzo. E in più:

Sedili posteriori riscaldati con luci di lettura e due prese USB-C

Telecamere a 360° con funzione per guardare sotto la vettura

Audio Bose a 12 altoparlanti

Top di gamma è l'allestimento Homura, da 45.150 euro, con finiture specifiche in nero lucido e:

Luci LED matrix

Portellone posteriore con apertura senza mani

Interni in vera pelle nera o beige

Sedili anteriori ventilati

Personalizzazione regolazioni tramite riconoscimento facciale

Display infotainment da 15,6 pollici

Luci ambient

Quale scegliere? La CX-5 Centre-Line pare il miglior compromesso, con una dotazione ricca e rinunce trascurabili, nella vita quotidiana. Da soppesare bene l'opzione AWD, consigliata solo a chi vede molto spesso salite innevate.

I sedili anteriori della nuova CX-5 hanno un profilo moderatamente contenitivo

La nuova CX-5 sarà preordinabile fino al 31 dicembre 2025 e arriverà nelle concessionarie italiane a partire da gennaio 2026. L'offerta lancio prevede agevolazioni per i nuovi clienti e ancora più generose per i clienti fidelizzati.

In particolare, per chi è alla sua prima Mazda, la Casa giapponese propone Premiere Choice: fino a 3.000 euro di vantaggi in caso di permuta, rate a partire da 279 euro al mese e un minitasso agevolato del 3,99%.

In caso di permuta di una Mazda usata, l'offerta Premiere Choice Plus prevede fino a 4.500 euro di vantaggi con rate a partire da 259 euro al mese e un minitasso promozionale al 2,99%.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/09/2025