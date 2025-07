Nuova Mazda CX-5 2026 vista dal vivo: il nuovo SUV mild hybrid da 35.900 euro

Debutta una Mazda CX-5 tutta nuova, che alza l'asticella in fatto di spazio a bordo, tecnologie e stile. L'asticella del prezzo, invece, è più bassa di quanto ti aspetti. Scopriamo insieme com'è fatta, quando arriva e con quali motorizzazioni.

La linea della nuova Mazda CX-5 è definita dai giochi di luce sulle lamiere

Il suo arrivo era nell'aria e uno scatto sfuggito in Rete ne aveva anticipato le forme poche settimane fa: parlo della nuova Mazda CX-5 2026, che con il vecchio modello ha in comune solo il nome.

Tutto nuovo, il SUV Mazda punta su un look più carismatico, vagamente ispirato a quello delle sorelle maggiori Mazda CX-60 e Mazda CX-80, ma insieme più sportivo, giovane e moderno.

Infatti, se le sorelle maggiori trasmettono un'immagine classicheggiante, la CX-5 trova maggiore dinamismo dal design della calandra. La griglia è più piccola, ha una finitura satinata (non più cromata) e viene circondata da una sorta di culla fatta dalle luci e da un fascione nero a contrasto.

Il design della nuova CX-5 non è scolpito dagli spigoli, ma definito da sapienti giochi di luce sulle superfici, che giocano con concavità e convessità. Una soluzione stilistica che funziona particolarmente bene con le verniciature Mazda, dal Soul Crystal Red al grigio Machine Grey metallizzato, che vantano una profondità ineguagliabile.

Di lato, si notano dei risalti sui bordi neri dei passaruota: omaggio alla tecnica giapponese di lavorazione del legno Kigumi, caratterizzata dagli assemblaggi a incastro senza chiodi né viti.

E proprio come anticipato, anche le luci posteriori hanno uno sviluppo orizzontale che ricorda le CX-60 e 80, mentre tutte le proporzioni e i volumi trovano un equilibrio nuovo che privilegia lo spazio a bordo.

Il risalto sui passaruota della Mazda CX-5 2026 si ispira alla lavorazione ''kigumi'' del legno

A bordo, uno spazio mai visto

Già, perché la nuova CX-5 cresce di ben 11,5 centimetri rispetto al vecchio modello, ma la lunghezza del cofano rimane pressoché invariata. Il guadagno è tutto nel passo, che con 2,81 metri è ora più lungo anche di quello della CX-60.

In questo modo, il padiglione acquista maggiore importanza sulle dimensioni complessive, ridefinendo l'equilibrio dei volumi in modo più razionale, ma non meno emozionale. E a bordo puoi contare su uno spazio davvero sorprendente per i passeggeri e per il bagaglio.

Al netto di un pavimento molto rialzato al centro, che serve per far passare l'albero di trasmissione nelle versioni a trazione integrale, spazio per le gambe ce n'è in abbondanza e la capacità di carico parte da 583 litri: la vecchia CX-5 si fermava a 522 litri e la stessa CX-60 non va oltre i 570 litri di bagagliaio!

Curate, come al solito, le finiture, con la parte alta dell'abitacolo quasi completamente rivestita di materiali soffici al tocco. Belli i sedili in morbida pelle dell'allestimento top Homura e l'aria che si respira è di un'auto ben costruita. Anche se, è bene sottolinearlo, il lusso quasi sfarzoso delle ammiraglie CX-60 e 80 rimane lontano.

Ampio il tetto panoramico, interrotto da una traversa che spezza la visuale, ma che consente l'apertura della porzione anteriore e irrigidisce la scocca a vantaggio di una migliore guidabilità dell'auto. Dopo il tramonto si apprezzano poi le nuove luci ambient, regolabili su 7 colori diversi.

Il tetto panoramico della nuova Mazda CX-5 è diviso a metà

Gli interni ora puntano sulla tecnologia

Anche comandi e tecnologie si trasformano rispetto alla precedente generazione. Tra i sedili anteriori non trovo più la comoda rotella per navigare tra i menu dell'infotainment e quasi tutto ora passa per lo schermo touch a centro plancia. Che secondo l'allestimento può essere da 12,9 o da 15,6 pollici.

Personalmente trovo i comandi touch meno pratici di quelli fisici, anche se qui le regolazioni per audio e clima rimangono sempre in primo piano sul lato inferiore dello schermo.

Anche per Mazda è un dietrofront, ma la spiegazione ufficiale è che ormai i comandi vocali sono talmente efficaci da rendere superfluo l'intervento manuale: vedremo se hanno ragione quando arriverà il modello di serie con il software definitivo.

Quanto a dimensioni e leggibilità, comunque, non c'è confronto con i display visti finora sulle Mazda: validi ma sottili. L'infotainment Mazda CX-5 2026 offre un respiro inedito alle immagini del navigatore e non solo, consentendo poi un design della plancia molto più pulito e ordinato.

Il sistema operativo dell'infotainment è integrato con Gemini, l'Intelligenza Artificiale di Google, e non stupisce trovare native le Google Maps come l'app store Google Play, da cui scaricare app dedicate per l’ascolto di musica, lo streaming video e l’informazione. Rimane comunque la piena compatibilità anche con Apple Carplay, oltre che con Android Auto.

Di fatto, gli unici comandi rimasti sono quelli sulle razze del volante, che ora contano qualche opzione in più e si basano su pannelli touch anche loro. Una soluzione simile l'ho trovata sulle nuove Audi A5 e Q5 Sportback e non mi è sembrata poi così comoda: vedremo presto se Mazda li ha sviluppati in modo più efficace.

Il nuovo volante e la strumentazione digitale della Mazda CX-60 2026

Il nuovo SUV giapponese sarà ordinabile a partire dal 14 luglio 2025 e arriverà nelle concessionarie a dicembre 2025 con il noto e-Skyactiv-G M Hybrid, un quattro cilindri a benzina, da 2,5 litri di cilindrata, assistito da un sistema mild-hybrid a 24 V.

Questo sistema eroga 141 CV e ha già dato ottima prova di sé installato sull'attuale Mazda CX-30. Con l'aiuto di un motore elettrico, che può contribuire alla spinta con una coppia massima di 48 Nm, questa unità ha nella fluidità di marcia, nella prontezza e nei consumi contenuti le sue carte vincenti.

A patto di guidare in modo da tener bassi i regimi del motore: in questo il cambio automatico della nuova CX-5 sarà senz'altro di grande aiuto. Sul SUV mild-hybrid Mazda verrà proposto in combinazione con la trazione anteriore o integrale, con prezzi a partire da 35.900 euro.

Nel caso della più grande CX-5, i valori non sono ancora stati omologati, ma la Casa si aspetta consumi nell'ordine dei 7,3 l/100 km per i modelli con trazione anteriore e 7,7 l/100 km nel ciclo misto WLTP per le versioni a trazione integrale.

Nel 2027 arriverà poi la Mazda CX-5 full hybrid, con un motore inedito, interamente progettato e costruito da Mazda: niente a che vedere con l'unità di derivazione Toyota installata sulla Mazda CX‑50, per capirci.

Di questa variante, per ora, non si sa nulla, ma pare che la trasmissione verrà sviluppata per prevenire il fastidioso effetto scooter dell'ibrido Toyota: staremo a vedere.

Dispiace scoprire che non ci sarà una motorizzazione Diesel: l'ottimo 4 cilindri da 2,2 litri esce di scena e lo straordinario 6 cilindri in linea da 3,3 litri - godurioso da guidare e dai consumi irrisori - con il suo montaggio longitudinale rimarrà appannaggio dei modelli di classe superiore.

L'interno bicolore della nuova Mazda CX-5 2026 in allestimento Homura

Nuova Mazda CX-5 2026 sarà disponibile in quattro allestimenti distinti: Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line e Homura. Di seguito il dettaglio delle dotazioni principali.

Mazda CX-5 2026 Prime-Line

Proposta solo con trazione anteriore, è il modello di accesso alla gamma e offre di serie:

cerchi in lega da 17 pollici

fari anteriori LED

quadro strumenti digitale da 10,25 pollici

display centrale touch da 12,9 pollici con Google integrato, Apple CarPlay e Android Auto con connessione via cavo

impianto audio a 8 altoparlanti

Le principali dotazioni di sicurezza includono Mazda Radar Cruise Control e Smart Brake Support. Gli interni sono rifiniti in tessuto nero resistente, con volante e pomello cambio in pelle.

Mazda CX-5 2026 Centre-Line

L’allestimento intermedio aggiunge cerchi in lega diamantati da 19 pollici, vetri oscurati e mancorrenti sul tetto neri lucidi. Aggiunge alle dotazioni di serie:

head-up display

pecchietto retrovisore interno senza cornice

connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto

portellone posteriore elettrico

Gli interni presentano rivestimenti in similpelle nera abbinata a inserti in tessuto tecnico effetto suede, sempre in nero.

Il bagagliaio della nuova Mazda CX-5 2026 ha una capienza di 583 litri

Mazda CX-5 2026 Exclusive-Line

Questo livello mantiene gli interni in similpelle e suede dell'allestimento Centre-Line, offrendo in più l’opzione di un rivestimento bicolore nero e bianco. E aggiunge:

sedile passeggero anteriore regolabile elettricamente a 6 vie

sedili posteriori riscaldabili

sistema audio Bose premium a 12 altoparlanti

telecamere a 360° con funzione See Through View, utile per vedere bene dove metti le ruote in fuoristrada

Il tetto panoramico (a richiesta) aumenta la luminosità interna e la sensazione di spazio.

Mazda CX-5 2026 Homura

È il top di gamma e prevede cerchi in lega neri da 19 pollici, elementi dei paraurti nero lucido e illuminazione anteriore e posteriore specifica.

Tra le dotazioni premium figurano:

sedili anteriori ventilati

fari LED adattivi

portellone elettrico con apertura senza mani

display centrale touch da 15,6 pollici

Gli interni sono rifiniti in vera pelle nera o color cuoio, con cuciture a contrasto e cruscotto in vinile effetto pelle, mentre il tetto panoramico apribile è offerto in opzione.

Motore 4 cilindri, 2,5 litri, benzina, mild hybrid Potenza 141 CV Coppia 238 Nm Cambio automatico a 6 rapporti Trazione anterore o integrale AWD Velocità 187 km/h (185 km/h con AWD) Da 0 a 100 km/h 10,5 secondi (10,9'' con AWD) Dimensioni 4,69 x 1,86 x 1,70 m Bagagliaio Da 583 a 2.019 litri Peso n.d. Prezzo Da meno d 36.000 euro

Quando esce la nuova Mazda CX-5 2026 in Italia?

La Mazda CX-5 2026 sarà disponibile in Italia a partire da gennaio 2026 con motore mild hybrid e trazione anteriore o integrale.

Quali sono le motorizzazioni disponibili sulla Mazda CX-5 2026?

Al lancio sarà disponibile il motore benzina Skyactiv-G 2.5 mild hybrid da 141 CV. Una versione full hybrid arriverà nel 2027.

Quanto costa la Mazda CX-5 2026?

Il prezzo di partenza della nuova Mazda CX-5 2026 sarà di poco inferiore ai 36.000 euro.

Com'è lo spazio interno della Mazda CX-5 2026?

La nuova CX-5 offre un abitacolo molto spazioso grazie al passo aumentato e un bagagliaio con capacità di 583 litri, superiore a molti modelli concorrenti.

Quali tecnologie include la nuova Mazda CX-5 2026?

Include un sistema infotainment con display fino a 15,6 pollici, assistente vocale con intelligenza artificiale Gemini di Google, compatibilità Android Auto e Apple CarPlay.

Scopri tutti gli allestimenti di nuova Mazda CX-5 2026 sul sito ufficiale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/07/2025