Mazda2 Hybrid, piccole novità con il Model Year 2026: ecco come cambia

Per la Mazda2 Hybrid arriva il Model Year 2026 che introduce una serie di piccoli aggiornamenti che riguardano design, comfort e sicurezza. Lo ricordiamo subito, la Mazda2 Hybrid (qui la nostra prova) non deve essere confusa con la Mazda2 oramai fuori produzione. Si tratta di una vettura nata grazie a un accordo di collaborazione con Toyota. Nei fatti, è una Yaris con un logo differente. Le novità del nuovo Model Year?

Mazda2 Hybrid

Come cambia la Mazda2 Hybrid nel 2026

Innanzitutto arrivano tre nuove tinte di carrozzeria e cioè grigio antracite, grigio cielo e verde felce. Inoltre, con il nuovo Model Year è stata migliorata la dotazione di serie in tutti gli allestimenti, in particolare sulla versione d’ingresso Prime-Line. La dotazione si arricchisce infatti di sedili anteriori riscaldabili, sedile passeggero regolabile in altezza, alzacristalli posteriori elettrici e specchietto retrovisore interno auto-oscurante, oltre a un sistema audio a quattro altoparlanti potenziato.

Inoltre, sugli allestimenti Prime-Line, Centre-Line ed Exclusive-Line, le calotte degli specchietti esterni sono in tinta con la carrozzeria. Invece, le versioni Homura e Homura Plus mantengono le calotte degli specchietti nere. Ma non è finita qui in quanto la linea Exclusive propone adesso fari anteriori e luci posteriori completamente a LED, mentre su Homura e Homura Plus arrivano nuovi finiture, tra cui nuovi dettagli di design in nero lucido in aree chiave come la console anteriore e i rivestimenti delle portiere.

Mazda2 Hybrid

C'è anche una piccola novità che riguarda la sicurezza. Sulla Mazda2 Hybrid 2026 arriva il Driver Monitoring System di serie su tutte le versioni, cioè il sistema che va a rilevare i segni di stanchezza o distrazione tramite una telecamera a infrarossi.

Motore

Nulla cambia sul fronte della meccanica. Sotto al cofano troviamo sempre il Full Hybrid che combina un motore a benzina da 1,5 litri e un motore elettrico. La potenza di sistema arriva a 116 CV. La produzione è stata avviata nel marzo 2026 e le vetture sono ora in arrivo sui mercati europei.

Prezzi

Quanto costa la nuova Mazda2 Hybrid 2026? Si parte da 25.500 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/04/2026