Leggera, semplice, essenziale: la ricetta vincente della Dutton Phaeton 5 su base Mazda MX-5

In un mercato dove molte sportive crescono per peso, tecnologia e costi, la nuova Dutton Phaeton 5 punta su una formula opposta: leggerezza, guida diretta e meccanica essenziale.

Ritorno alla semplicità

Basta guardarla per inquadrare la sua filosofia, che si ispira a modelli come la Mazda MX-5 o ai più artigianali esempi della Catheram. La storica azienda britannica Dutton (guarda la homepage di Dutton), ancora guidata dal fondatore Tim Dutton, torna così alle proprie radici dopo anni dedicati ad altri progetti industriali.

Dutton Phaeton 5: roadster inglese semplice e leggera su base Mazda MX-5

Base tecnica conosciuta

La nuova Phaeton 5 raccoglie l’eredità del modello della Phaeton 4 del 1989, ma aggiorna completamente la meccanica. Al posto dei vecchi componenti Ford, la scelta è caduta sulla Mazda di ultima generazione. In particolare, il progetto utilizza la piattaforma della MX-5 (la storia di Mazda MX-5) conun motore a quattro cilindri aspirato da 2 litri, soluzione che garantisce affidabilità, costi contenuti e una dinamica di guida già apprezzata dagli appassionati.

Stile personale e anima roadster

Pur nascendo da una base nota, la carrozzeria è totalmente nuova e non riprende pannelli originali. Il risultato è una roadster dal gusto rétro, con carreggiate più ampie, parafanghi pronunciati, fari circolari e scarichi laterali. L’impatto visivo richiama le sportive inglesi tradizionali, pur mantenendo proporzioni compatte e una forte personalità.

Dutton Phaeton 5: la vista di coda della roadster britannica

Richiami al mondo delle kit car

Osservandola, il collegamento con il mondo Catheram appare immediato. Le linee ricordano infatti una Catheram Seven reinterpretata in chiave moderna, con un frontale più marcato e dettagli originali. La Phaeton 5 si propone quindi come alternativa accessibile alle iconiche lightweight britanniche.

Dutton Phaeton 5: il solido e collaudato motore a quattro cilindri due litri aspirato

Prezzi e personalizzazione

Per chi possiede già una vettura base, il kit di elaborazione parte da 9.990 sterline (11.500 euro al cambio attuale). Gli optional sono pochi: capote in tessuto, deflettori laterali e colori alternativi, per un costo aggiuntivo di 1.200 sterline (1.400 euro). Se si preferisce evitare del tutto la personalizzazione, i modelli Phaeton 5 già assemblati in fabbrica partono da circa 14.300 sterline (16.500 euro) IVA inclusa., mentre alcuni accessori consentono ulteriori interventi di tuning estetico. Chi preferisce l’auto completa può acquistare un esemplare assemblato in fabbrica da circa 14.300 sterline (16.500 euro) IVA inclusa. Una proposta interessante per chi cerca il fascino di un vero tuner inglese senza cifre proibitive. Voi cosa ne dite?

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/04/2026