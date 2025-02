Mazda MX-5 Story: tutto sulla spider che ha fatto la storia

Da oltre 30 anni, la Mazda MX-5 Miata è la spider per eccellenza: leggera, semplice e divertente da guidare. Sin dal suo debutto al Salone di Chicago del 1989, questa roadster è rimasta fedele alla sua filosofia, entrando nel Guinness dei Primati come l'auto sportiva a due posti più venduta al mondo. Ma qual è il segreto del suo successo? Esploriamo la storia e le edizioni speciali che hanno contribuito a rendere unica la Mazda MX-5.

Mazda MX-5: generazioni a confronto

La prima generazione della Mazda MX-5, nota come NA, fu presentata come modello 1990. Il design, ispirato alle spider britanniche degli anni ’60 come la Lotus Elan, conquistò subito gli appassionati con:

Fari a scomparsa , che davano alla Miata un look da vera sportiva e pure un frontale molto espressivo.

, che davano alla Miata un look da vera sportiva e pure un frontale molto espressivo. Una configurazione classica: motore anteriore, trazione posteriore e due posti secchi.

e due posti secchi. 116 cavalli per appena 950 kg di peso, grazie al motore 4 cilindri 1.6 con cambio manuale a cinque marce.

Nonostante le dimensioni compatte e il bagagliaio limitato, la Miata conquistò tutti grazie alla sua leggerezza e al piacere di guida, che si accompagnavano a un prezzo accessibile.

Mazda MX-5 NA

1994: Più potenza e sicurezza

A cinque anni dal debutto, Mazda introdusse sulla Miata un motore da 1.8 litri con 131 cavalli e migliorò la sicurezza con un telaio rinforzato e un airbag lato passeggero. In Giappone e negli USA, la Miata adottava anche un differenziale Torsen a slittamento limitato, ideale per una guida più sportiva, in luogo di quello viscoso.

Dopo il clamoroso successo della prima generazione NA, Mazda ha continuato a perfezionare e modernizzare la MX-5, rimanendo però sempre fedele alla filosofia originale della spider: leggera, accessibile e divertente da guidare. Ogni generazione ha introdotto miglioramenti in termini di design, prestazioni e tecnologia, senza mai tradire l’essenza che ha reso la MX-5 un’icona mondiale.

NB (1999-2005): più eleganza, più potenza, niente compromessi

Con l’arrivo della seconda generazione, denominata NB, Mazda ha apportato modifiche mirate per modernizzare la MX-5 senza snaturarne il carattere. Il design ha abbandonato i fari a scomparsa (a causa di normative sulla sicurezza dei pedoni), ma ha mantenuto uno stile sportivo, con linee più morbide e slanciate, e proporzioni eleganti.

Le principali innovazioni includevano:

Motore potenziato : il 1.8 litri erogava 140 CV, migliorando accelerazione.

: il 1.8 litri erogava 140 CV, migliorando accelerazione. Cambio a 6 marce : introdotto per la prima volta sulle versioni di fascia alta, garantiva anche innesti più precisi.

: introdotto per la prima volta sulle versioni di fascia alta, garantiva anche innesti più precisi. Comfort migliorato : gli interni sono stati aggiornati con materiali di qualità superiore, offrendo un’esperienza di guida più raffinata senza sacrificare il peso contenuto.

: gli interni sono stati aggiornati con materiali di qualità superiore, offrendo un’esperienza di guida più raffinata senza sacrificare il peso contenuto. Edizioni speciali: la NB ha introdotto versioni iconiche, come la 10th Anniversary Edition del 1999, con vernice Sapphire Blue, sedili in pelle bicolore e dettagli esclusivi.

Questa generazione ha mantenuto il DNA sportivo della NA, ma con una maggiore attenzione alla sicurezza e al comfort, rendendo la MX-5 ancora più appetibile per un pubblico più ampio.

Mazda MX-5 NC davanti alle precedenti generazioni

NC (2006-2015): un salto nella modernità

La terza generazione, nota come NC, ha rappresentato un passo importante verso la modernità. Per la prima volta, la MX-5 è stata costruita su una piattaforma completamente nuova, guadagnando in dimensioni, rigidità strutturale e tecnologia.

Le caratteristiche principali della NC includevano:

Motore più potente : un nuovo 2.0 litri da 170 CV, abbinato a un cambio manuale a 5 o 6 marce, oppure automatico.

: un nuovo 2.0 litri da 170 CV, abbinato a un cambio manuale a 5 o 6 marce, oppure automatico. PRHT (Power Retractable Hardtop) : nel 2007, Mazda ha introdotto una versione con tetto rigido retrattile. Questo sistema innovativo prometteva il comfort di una coupé con la praticità di una spider, senza sacrificare troppo il peso.

: nel 2007, Mazda ha introdotto una versione con tetto rigido retrattile. Questo sistema innovativo prometteva il comfort di una coupé con la praticità di una spider, senza sacrificare troppo il peso. Design evoluto: la NC era più grande e muscolosa, con linee che richiamavano il modello originale ma con un tocco di modernità. Le luci posteriori e il cofano mantenevano elementi classici, mentre l’abitacolo era più spazioso e tecnologico.

La NC è stata criticata da alcuni per il suo aumento di peso rispetto alle generazioni precedenti, ma Mazda ha bilanciato questa crescita con una migliore distribuzione dei pesi e una dinamica di guida ancora più raffinata.

Mazda MX-5 NC Power Retractable Hard Top (PRHT)

ND (2016-oggi): ritorno alle origini

Con la quarta generazione, denominata ND, Mazda ha deciso di fare un passo indietro rispetto alla tendenza all’aumento delle dimensioni e del peso vista con la NC, tornando a un design più compatto e leggero. L’obiettivo? Ricatturare lo spirito della prima MX-5.

Ecco le innovazioni chiave della ND:

Design aggressivo e moderno : per la prima volta, la MX-5 ha adottato un’estetica più audace, con linee affilate, fari LED sottili e un cofano lungo e basso. Questo look ha dato alla spider un aspetto più ''premium'' e sportivo.

: per la prima volta, la MX-5 ha adottato un’estetica più audace, con linee affilate, fari LED sottili e un cofano lungo e basso. Questo look ha dato alla spider un aspetto più ''premium'' e sportivo. Peso ridotto : grazie all’uso di materiali leggeri come l’alluminio, la ND è tornata vicina al peso della NA, con un miglioramento dell’agilità e del piacere di guida. 975 kg a secco per le versioni con motore 1.5 litri da 131 CV e 1.015 kg per quelle con il 2.0 litri da 160 CV. Dal 2019, la potenza è stata aumentata a 184 CV, rendendo la ND la MX-5 più veloce di sempre.

: grazie all’uso di materiali leggeri come l’alluminio, la ND è tornata vicina al peso della NA, con un miglioramento dell’agilità e del piacere di guida. 975 kg a secco per le versioni con motore 1.5 litri da 131 CV e 1.015 kg per quelle con il 2.0 litri da 160 CV. Dal 2019, la potenza è stata aumentata a 184 CV, rendendo la ND la MX-5 più veloce di sempre. Versione RF (Retractable Fastback) : nel 2017, Mazda ha introdotto una variante targa, con un tetto rigido retrattile che si chiudeva in pochi secondi. Questa versione ha aggiunto un tocco di eleganza alla gamma, ma con qualche effetto collaterale sul baricentro: guarda il video del nostro confronto in pista tra la MX-5 RF e la Subaru BRZ.

: nel 2017, Mazda ha introdotto una variante targa, con un tetto rigido retrattile che si chiudeva in pochi secondi. Questa versione ha aggiunto un tocco di eleganza alla gamma, ma con qualche effetto collaterale sul baricentro: guarda il video del nostro confronto in pista tra la MX-5 RF e la Subaru BRZ. Tecnologia avanzata: l’abitacolo della ND è minimalista ma ricco di tecnologia, con uno schermo centrale per l’infotainment, sistemi di sicurezza moderni e dettagli di alta qualità.

Con la ND, Mazda ha trovato il perfetto equilibrio tra modernità e tradizione, consolidando il successo della MX-5 come punto di riferimento tra le spider sportive.

Mazda MX5 ND, l'abitacolo (2024)

Le edizioni speciali e commemorative della piccola spider giapponese non si contano. Tra l'altro, molte di esse sono state riservate a mercati differenti dal nostro: quello giapponese e quello americano in primis. Pertanto ci limiteremo a prendere in esame solo le più significative.

1991: British Racing Green Edition

Solo due anni dopo il debutto, Mazda lanciò una serie speciale in British Racing Green, il colore simbolo delle auto sportive britanniche. Questa versione limitata a 4.000 unità includeva:

Sedili in pelle beige

Pomello del cambio in legno e volante firmati Nardi.

Freno a mano in legno.

Una targhetta commemorativa sulla console centrale.

Nel listino degli accessori per il modello di serie entrano poi cambio automatico (orrore orrore!) e freni con ABS.

1991: La prima turbo Miata

Per celebrare la vittoria della 787B alla 24 Ore di Le Mans, Mazda UK fa realizzare in serie limitata a 24 esemplari una versione celebrativa con i colori dell'auto da gara. E sotto al cofano fa installare il kit turbo BBR (Brodie Brittain Racing).

La sovralimentazione sulla MX-5 può suonare strana e infatti di versioni ufficiali ne ricordiamo altre due, firmate dal reparto sportivo Mazdaspeed:

Mazda MX-5 NA B-Spec (1997) solo per il Giappone, che montava un compressore volumetrico Eaton sul motore da 1,8 litri maggiorato a 1.929 cc: produceva 192 CV e quasi 200 Nm di coppia.

Mazda MX-5 NB Mazdaspeed (2004) per gli USA, dotata di un motore turbo da 178 cavalli, cerchi da 17'' e sospensioni migliorate per una dinamica ancora più precisa.

1992: Sunburst Yellow

Una Mazda MX-5 vestita di giallo brillante, un colore disponibile solo per un anno e diventato oggi uno dei più rari.

Mazda MX-5 NA British Racing Green: posteriore

2009: 20° Anniversario

Mazda celebrò il 20° compleanno della Miata con una serie limitata in Sapphire Blue, che includeva dettagli esclusivi come un kit estetico aggressivo e interni in pelle bicolore.

2019: 30° Anniversario

Per i 30 anni della MX-5, Mazda lanciò una versione speciale in Racing Orange, limitata a 3.000 unità. Questa edizione si distingueva per cerchi Rays e dettagli arancioni all’interno.

2025: 35° Anniversario

L’ultima celebrazione della MX-5 arriva nel 2025 con una versione limitata in Artisan Red Metallic, disponibile in sole 300 unità.

Mazda MX5 35° Anniversario

Con oltre tre decenni di successi e innovazioni, la Mazda MX-5 Miata continua a rappresentare il perfetto equilibrio tra piacere di guida, semplicità e stile. Sia che tu stia cercando un’auto per le curve o un modello da collezione, la MX-5 rimane un punto di riferimento tra le spider.

Un’icona senza tempo

Dal design classico della NB alla modernità della NC e al ritorno alle origini con la ND, ogni generazione della Mazda MX-5 ha portato innovazioni mantenendo intatta l’essenza della spider. Oggi, la MX-5 continua a rappresentare una scelta unica per chi cerca un’auto sportiva autentica, accessibile e senza compromessi: leggi qui la prova della MX-5 con motore 1.5.

