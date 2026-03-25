Mazda promette, la nuova MX-5 continuerà a pesare pochissimo

La formula vincente non si tocca, la nuova roadster continuerà a essere molto leggera e non sarà ibrida

La Mazda MX-5 ha saputo conquistare il cuore degli appassionati sin da quando ha debuttato la prima generazione. La formula adottata dalla casa automobilistica si è dimostrata vincente. MX-5 è una piccola roadster leggera e dotata della potenza giusta per far divertire tutti alla sua guida. Un successo che Mazda vuole preservare anche in futuro. Sappiamo che arriverà una nuova generazione su cui si discute da diverso tempo, sebbene oggi ancora non si siano visti prototipi o concept. Ci vorranno probabilmente almeno un paio di anni per vederla arrivare ma intanto possiamo raccogliere nuovi indizi attraverso le dichiarazioni dei manager della casa giapponese.

Mazda MX5 (2024)

La formula vincente non cambia

Questa volta riportiamo le dichiarazioni che il responsabile delle vendite del marketing di Mazda, Manabu Osuga, ha rilasciato ai colleghi australiani di GoAuto. C'è la conferma innanzitutto che si sta lavorando al nuovo modello, sebbene non si possano ancora dare indicazioni su quando ci sarà il debutto. La formula vincente non cambierà perché la Mazda MX-5 è un'icona per la casa automobilistica e quindi il suo DNA non sarà modificato, nonostante ci siano oggi normative più severe in merito alle emissioni e alla sicurezza. La futura roadster continuerà a essere divertente e punterà ancora molto sulla leggerezza. Osuga promette infatti che il nuovo modello peserà meno di 1.000 kg.

Sebbene non possa rivelarvi esattamente quando arriverà la nuova MX-5, posso dirvi che ci stiamo lavorando. Sappiamo che dobbiamo assicurarci che il concetto fondamentale della MX-5 piaccia ai suoi fan, perché quest'auto è un'icona del marchio. Ma le normative ambientali globali si stanno facendo più severe, così come i protocolli di sicurezza, che non (necessariamente) si adattano a un'auto progettata per il puro divertimento. Posso dirvi che manterremo il progetto per una vettura che peserà meno di una tonnellata... impiegando la nostra 'strategia del grammo' come abbiamo fatto con la serie attuale.

Insomma, ogni singolo dettaglio sarà ottimizzato per contenere il peso e fare in modo che la nuova roadster continui a essere leggera e quindi sempre divertente da guidare.

E il motore?

Qui le cose sono interessanti perché da tempo girano diverse indiscrezioni su quello che potrebbe trovare posto sotto al cofano della futura nuova Mazda MX-5. Ci sarà una qualche forma di elettrificazione? A sentire Manabu Osuga sembrerebbe di no dato che porterebbe a un aggravio di peso.

Non dico che non ci sia alcuna possibilità. Ma al momento, questa tecnologia è molto pesante e, se la applicassimo alla MX-5, non soddisferemmo i nostri fan. In futuro, se la tecnologia lo consentirà, allora ci penseremo. Ma al momento, il motore a combustione interna rappresenta la strada da percorrere.

Ci sarà quindi ancora un motore aspirato senza alcun tipo di elettrificazione? Lo capiremo meglio nel corso del tempo ma pare che Mazda intenda continuare sull'attuale strada, almeno fino a che sarà possibile. Ovviamente, indipendentemente dalla scelta che sarà fatta, la roadster continuerà a essere proposta ancora con il cambio manuale.

Fonte: GoAuto

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/03/2026