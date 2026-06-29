La prossima Mazda MX-5 sarà l'ultima con motore a benzina puro

La quinta generazione della MX-5 (nome in codice NE) sarà con ogni probabilità l'ultima della roadster più venduta al mondo ad avere un motore a benzina puro, senza alcuna forma di elettrificazione. A dirlo è Manabu Osuga, responsabile globale delle vendite e del marketing di Mazda, che in una dichiarazione ha confermato: «considera questa come l'ultimo modello puro ICE, poi quello che possiamo fare dopo è ancora in discussione».
È una frase che vale quanto un annuncio, perché arriva da chi conosce i piani del marchio e non è il tipo di affermazione che si fa per sbaglio. La MX-5 (oltre 1,2 milioni di unità vendute in trentasei anni, Guinness dei Primati come roadster biposto più venduta al mondo) si avvicina quindi a una svolta che passa per la fine di un’era
Cosa sappiamo sulla prossima Mazda MX NE
Un prototipo della NE esiste già. Quando arriverà sul mercato è un'altra questione. Per il momento Mazda intende tenere in produzione la quarta generazione ND fino alla fine del decennio, e solo allora la NE prenderà il suo posto. Non è un'auto completamente nuova, ma seguirà l'approccio adottato per la ND, che è un'evoluzione profonda della piattaforma precedente.
Sul fronte del motore, il CTO Ryuichi Umeshita aveva già anticipato che la NE monterà il nuovo quattro cilindri aspirato Skyactiv-Z da 2,5 litri, in sviluppo per rispettare le norme Euro 7 e destinato a debuttare prima sulla nuova CX-5 nel 2027. Il passaggio da 2,0 a 2,5 litri non punta a una crescita di potenza significativa (Mazda preferisce un motore più efficiente, non più potente) e mantiene la filosofia dell'aspirato naturale che ha sempre caratterizzato la MX-5.
Il peso è l'altro elemento distintivo. La prossima MX-5 peserà meno di 1.000 kg (al netto degli equipaggiamenti opzionali), con un tetto massimo di 1.100-1.200 kg a vettura completa. Osuga lo ha definito un requisito non negoziabile per preservare il carattere della roadster. Confermata anche la presenza del cambio manuale.
Il nodo dell'elettrificazione
La posizione di Mazda sull'ibrido è chiara ma prudente. Osuga ha detto esplicitamente che al momento «questa tecnologia è molto pesante, e se la applicassimo alla MX-5 non soddisferemmo i nostri fan». Non è, quindi, un no definitivo. «In futuro, se la tecnologia lo consentirà, allora ci penseremo».
Christian Schultze, responsabile R&D Europa, ha invece indicato che la strada più logica per ridurre le emissioni della NE potrebbe essere quella dei carburanti sintetici, che consentirebbero di usare il motore a combustione esistente senza stravolgere il progetto. Ha anche lasciato aperta la porta a «una forma leggera di elettrificazione», citando il mild-hybrid come soluzione minima, ma ha precisato che la decisione finale non è ancora stata presa.
FONTE: GoAuto
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Prime-Line Soft Top
|132 / 97
|32.400 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Prime-Line RF
|132 / 97
|34.900 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Exclusive-Line Soft Top
|132 / 97
|35.350 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Kazari Soft Top
|132 / 97
|36.150 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6MT Exclusive-Line Soft Top
|184 / 135
|37.350 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Exclusive-Line RF
|132 / 97
|37.850 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6MT Kazari Soft Top
|184 / 135
|38.150 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Kazari RF
|132 / 97
|38.650 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Homura Soft Top
|132 / 97
|38.650 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6MT Exclusive-Line RF
|184 / 135
|39.850 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6MT Kazari RF
|184 / 135
|40.650 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Homura RF
|132 / 97
|41.150 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6MT Homura Soft Top
|184 / 135
|41.250 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6AT Kazari RF
|184 / 135
|42.650 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6MT Homura RF
|184 / 135
|43.750 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mazda MX-5 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Mazda MX-5
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.