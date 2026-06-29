La prossima Mazda MX-5 sarà l'ultima con motore a benzina puro

La quinta generazione MX-5 sarà probabilmente l'ultima con motore a benzina puro. Peso sotto 1.000 kg e cambio manuale confermati.

La quinta generazione della MX-5 (nome in codice NE) sarà con ogni probabilità l'ultima della roadster più venduta al mondo ad avere un motore a benzina puro, senza alcuna forma di elettrificazione. A dirlo è Manabu Osuga, responsabile globale delle vendite e del marketing di Mazda, che in una dichiarazione ha confermato: «considera questa come l'ultimo modello puro ICE, poi quello che possiamo fare dopo è ancora in discussione».

È una frase che vale quanto un annuncio, perché arriva da chi conosce i piani del marchio e non è il tipo di affermazione che si fa per sbaglio. La MX-5 (oltre 1,2 milioni di unità vendute in trentasei anni, Guinness dei Primati come roadster biposto più venduta al mondo) si avvicina quindi a una svolta che passa per la fine di un’era

Cosa sappiamo sulla prossima Mazda MX NE

Un prototipo della NE esiste già. Quando arriverà sul mercato è un'altra questione. Per il momento Mazda intende tenere in produzione la quarta generazione ND fino alla fine del decennio, e solo allora la NE prenderà il suo posto. Non è un'auto completamente nuova, ma seguirà l'approccio adottato per la ND, che è un'evoluzione profonda della piattaforma precedente.

Sul fronte del motore, il CTO Ryuichi Umeshita aveva già anticipato che la NE monterà il nuovo quattro cilindri aspirato Skyactiv-Z da 2,5 litri, in sviluppo per rispettare le norme Euro 7 e destinato a debuttare prima sulla nuova CX-5 nel 2027. Il passaggio da 2,0 a 2,5 litri non punta a una crescita di potenza significativa (Mazda preferisce un motore più efficiente, non più potente) e mantiene la filosofia dell'aspirato naturale che ha sempre caratterizzato la MX-5.

Il peso è l'altro elemento distintivo. La prossima MX-5 peserà meno di 1.000 kg (al netto degli equipaggiamenti opzionali), con un tetto massimo di 1.100-1.200 kg a vettura completa. Osuga lo ha definito un requisito non negoziabile per preservare il carattere della roadster. Confermata anche la presenza del cambio manuale.

Il nodo dell'elettrificazione

La posizione di Mazda sull'ibrido è chiara ma prudente. Osuga ha detto esplicitamente che al momento «questa tecnologia è molto pesante, e se la applicassimo alla MX-5 non soddisferemmo i nostri fan». Non è, quindi, un no definitivo. «In futuro, se la tecnologia lo consentirà, allora ci penseremo».

Christian Schultze, responsabile R&D Europa, ha invece indicato che la strada più logica per ridurre le emissioni della NE potrebbe essere quella dei carburanti sintetici, che consentirebbero di usare il motore a combustione esistente senza stravolgere il progetto. Ha anche lasciato aperta la porta a «una forma leggera di elettrificazione», citando il mild-hybrid come soluzione minima, ma ha precisato che la decisione finale non è ancora stata presa.

FONTE: GoAuto

VEDI ANCHE

Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 29/06/2026