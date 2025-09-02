Due Mini Austin del 1959 riportano Goodwood agli anni d’oro

Lanciata nel 1959 con i marchi Austin e Morris, la Mini originale è diventata un’icona culturale. Piccola, pratica ed economica, ha saputo unire classi sociali diverse e sorprendere anche nel motorsport. Nonostante le dimensioni ridotte e la semplicità costruttiva, si affermò come vettura competitiva nelle corse degli anni ’60.

Mini Austin 1959: due esemplari della piccola inglese al Goodwood Revival di settembre

In occasione del Goodwood Revival, due esemplari di Mini Austin sono stati realizzati appositamente per la gara del St. Mary’s Trophy, prevista dall’11 al 14 settembre nell'iconica cornice di Goodwood (guarda la pagina web di Goodwood Revival).

Mini Austin 1959: le due auto saranno guidate da piloti professionisti

La società che detiene i diritti sul nome Austin ha commissionato due modelli nella specifica originale del 1959. Infatti, il St. Mary's Trophy è limitato alle auto precedenti agli anni '60, e poiché la maggior parte delle Mini da corsa, le Cooper e così via, sono più un fenomeno della metà degli anni '60, di solito ne era preclusa la partecipazione.

Le auto sono state commissionate dalla società che detiene i diritti del marchio Austin e costruite da Owens Fabrication in Galles (guarda la homepage di Owens Fabrication), seguendo le specifiche originali del 1959, così da dare libero accesso alla kermesse motoristica di Goodwood.

Caratteristiche delle repliche

Le nuove Mini Austin sono state progettate con grande attenzione nei dettagli:

Roll-bar e dotazioni di sicurezza moderni

Motori a quattro cilindri da 850 cc con singolo carburatore, forniti da Swifttune Engineering

Fedeltà estetica e meccanica alle versioni di serie del 1959

Mini Austin 1959: i modelli per Goodwood sono realizzati da Owens Fabrication

I protagonisti in pista

Paddy Hopkirk, celebre campione legato alla Mini, ricordava spesso come la versione base fosse un’utilitaria fino all’arrivo delle più potenti Cooper.

E le Mini che hanno vinto rally e gare negli anni '60 avevano un po' più di potenza; quindi, ottenere il meglio da queste due auto richiederà una certa abilità. A tal fine, uno dei due conducenti per la gara di St. Mary's è un ex pilota di Formula 1 e l'altro un pilota ufficiale Aston Martin.

Mini Austin 1959: un modello originale dell'epoca con specifiche adatte a Goodwood 2025

Il marchio Austin mantiene una presenza particolare a Goodwood anche attraverso le Austin Pedal Cars J40, prodotte dalla filiale Burlen. Questi modelli prendono parte alla Settrington Cup, una gara di auto a pedali dedicata ai più giovani fino a 10 anni, con partenza in stile Le Mans.

La partecipazione con le Mini Austin del 1959 e con le J40 sottolinea come l’eredità della Mini rimanga viva, tra competizioni storiche e momenti più leggeri, unendo generazioni diverse attorno a un’icona senza tempo. Voi cosa ne pensate di questa operazione amarcord? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/09/2025