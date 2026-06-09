Mazda MX-5 2027: arriva un nuovo allestimento, il colore Zinc Green e un incremento di potenza

A più di 35 anni dal debutto, la Mazda MX-5continua a evolversi senza stravolgere la propria identità. La versione 2027 si inserisce in questo solco portando diversi aggiornamenti che ne esaltano il carattere sportivo e il divertimento alla guida. Non a caso la MX-5 è, con oltre 1,2 milioni di unità consegnate, la roadster più venduta al mondo.

Le novità della versione 2027

Nuova Mazda MX-5 2027, le novità

La novità principale è la versione speciale Yakudo, disponibile sulla Soft Top, il cui nome deriva da un'espressione giapponese che evoca movimento e vitalità. Si distingue per i dettagli esterni in argento (incluse le pinze freno Brembo) e per un abitacolo rivestito in Alcantara con finiture che seguono l'approccio Mazda del “Crafted with Japanese Soul”. È l’approccio che Mazda applica ai suoi modelli più importanti, dove ogni dettaglio è pensato per trasmettere artigianalità e attenzione alla qualità dei materiali, in contrapposizione all'estetica puramente funzionale.

L'allestimento Homura, già presente in gamma con vocazione sportiva, si rafforza ulteriormente introducendo i cerchi RAYS da 16” di colore nero, le pinze Brembo rosse, gli ammortizzatori Bilstein con taratura specifica e la barra duomi (che collega i due supporti degli ammortizzatori anteriori) per irrigidire l'avantreno.

Su tutta la gamma è poi disponibile il nuovo colore Zinc Green. È un verde metallizzato di ispirazione industriale, sviluppato per cambiare espressione con la luce. Si mostra più compatto e solido in condizioni di scarsa illuminazione e più luminoso e riflettente alla luce diretta. Lo stesso colore sarà disponibile anche sulla prossima Mazda CX-30 2027.

Nuova Mazda MX-5 2027, gli interni

Dal punto di vista meccanico il motore resta lo Skyactiv-G aspirato da 1.5 litri che però guadagna un incremento di potenza che sale a 100 kW (136 CV) con 155 Nm di coppia. Migliorano anche i consumi nel ciclo WLTP che arrivano a 6,1 l/100 km e le emissioni che scendono a 139 g/km. Inoltre per la prima volta il Driver Attention Alert (il sistema che monitora i segnali di stanchezza del conducente) è di serie su tutti gli allestimenti.

La produzione per i modelli a guida a sinistra è già partita a maggio, mentre le versioni a guida a destra inizieranno a settembre 2026. Nello stesso periodo arriveranno nei concessionari europei le prime unità della nuova Mazda MX-5.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 09/06/2026