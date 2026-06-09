Mazda MX-5 2027: arriva un nuovo allestimento, il colore Zinc Green e un incremento di potenza

A più di 35 anni dal debutto, la Mazda MX-5continua a evolversi senza stravolgere la propria identità. La versione 2027 si inserisce in questo solco portando diversi aggiornamenti che ne esaltano il carattere sportivo e il divertimento alla guida. Non a caso la MX-5 è, con oltre 1,2 milioni di unità consegnate, la roadster più venduta al mondo.
Le novità della versione 2027
Nuova Mazda MX-5 2027, le novità
La novità principale è la versione speciale Yakudo, disponibile sulla Soft Top, il cui nome deriva da un'espressione giapponese che evoca movimento e vitalità. Si distingue per i dettagli esterni in argento (incluse le pinze freno Brembo) e per un abitacolo rivestito in Alcantara con finiture che seguono l'approccio Mazda del “Crafted with Japanese Soul”. È l’approccio che Mazda applica ai suoi modelli più importanti, dove ogni dettaglio è pensato per trasmettere artigianalità e attenzione alla qualità dei materiali, in contrapposizione all'estetica puramente funzionale.
L'allestimento Homura, già presente in gamma con vocazione sportiva, si rafforza ulteriormente introducendo i cerchi RAYS da 16” di colore nero, le pinze Brembo rosse, gli ammortizzatori Bilstein con taratura specifica e la barra duomi (che collega i due supporti degli ammortizzatori anteriori) per irrigidire l'avantreno.
Su tutta la gamma è poi disponibile il nuovo colore Zinc Green. È un verde metallizzato di ispirazione industriale, sviluppato per cambiare espressione con la luce. Si mostra più compatto e solido in condizioni di scarsa illuminazione e più luminoso e riflettente alla luce diretta. Lo stesso colore sarà disponibile anche sulla prossima Mazda CX-30 2027.
Nuova Mazda MX-5 2027, gli interni
Dal punto di vista meccanico il motore resta lo Skyactiv-G aspirato da 1.5 litri che però guadagna un incremento di potenza che sale a 100 kW (136 CV) con 155 Nm di coppia. Migliorano anche i consumi nel ciclo WLTP che arrivano a 6,1 l/100 km e le emissioni che scendono a 139 g/km. Inoltre per la prima volta il Driver Attention Alert (il sistema che monitora i segnali di stanchezza del conducente) è di serie su tutti gli allestimenti.
La produzione per i modelli a guida a sinistra è già partita a maggio, mentre le versioni a guida a destra inizieranno a settembre 2026. Nello stesso periodo arriveranno nei concessionari europei le prime unità della nuova Mazda MX-5.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Prime-Line Soft Top
|132 / 97
|32.400 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Prime-Line RF
|132 / 97
|34.900 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Exclusive-Line Soft Top
|132 / 97
|35.350 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Kazari Soft Top
|132 / 97
|36.150 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6MT Exclusive-Line Soft Top
|184 / 135
|37.350 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Exclusive-Line RF
|132 / 97
|37.850 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6MT Kazari Soft Top
|184 / 135
|38.150 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Kazari RF
|132 / 97
|38.650 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Homura Soft Top
|132 / 97
|38.650 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6MT Exclusive-Line RF
|184 / 135
|39.850 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6MT Kazari RF
|184 / 135
|40.650 €
|MX-5 1.5 Skyactiv-G 132 CV 6MT Homura RF
|132 / 97
|41.150 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6MT Homura Soft Top
|184 / 135
|41.250 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6AT Kazari RF
|184 / 135
|42.650 €
|MX-5 2.0L Skyactiv-G 184 CV 6MT Homura RF
|184 / 135
|43.750 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mazda MX-5 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Mazda MX-5
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.