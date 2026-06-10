Mazda CX-30 2027 si rinnova, tra maggiore sicurezza e nuovi allestimenti

Parlando della nuova MX-5 avevamo anticipato come la roadster avesse introdotto un nuovo colore per la carrozzeria, lo Zinc Green. e come questo sarebbe stato condiviso con la prossima CX-30. A distanza di poche ore da quell’annuncio arrivano tutti i dettagli ufficiali sulla nuova Mazda CX-30 2027. Un aggiornamento che prevede interventi mirati su sicurezza, design e allestimenti. Lanciata nel 2019, la CX-30 è oggi uno dei modelli Mazda più venduti in Europa e tra i più rappresentativi della gamma del marchio giapponese nel segmento dei SUV compatti.

Nuovi allestimenti

Mazda CX-30 2027, le novità

Il nuovo allestimento Homura Plus si colloca al vertice della gamma, aggiungendo un sistema di illuminazione migliorato, dotazioni per un comfort superiore e finiture interne più raffinate. La serie speciale Makoto introduce invece un abitacolo dal design luminoso, con interni chiari orientati allo stile contemporaneo, in linea con la filosofia Mazda “Crafted in Japan” improntata alla cura del dettaglio e alla qualità dei materiali. Su alcuni allestimenti debuttano anche le barre da tetto, che ampliano le possibilità di utilizzo pratico del veicolo.

Design e interni

Mazda CX-30 2027, l'abitacolo

Il design Kodo evolve con piccoli affinamenti e una palette di colori aggiornata. Debuttano i colori Aero Grey e, come detto, il nuovo Zinc Green. Gli interni beneficiano di materiali migliorati, nuove finiture e nuove dotazioni, tra cui l’illuminazione supplementare e i sedili ventilati disponibili come optional su alcuni allestimenti. Il bagagliaio offre una capacità di 422-430 litri con i sedili in posizione, che sale a 1.398-1.406 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Motorizzazioni

Mazda CX-30 2027, il design

La gamma motori rimane sostanzialmente invariata con l'e-Skyactiv G da 140 CV (103 kW), coppia massima di 238 Nm a 3.300-3.750 giri, velocità massima di 194 km/h con il cambio manuale e scatto da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi e l'e-Skyactiv X da 186 CV (137 kW), coppia di 240 Nm a 4.000 giri, velocità massima di 204 km/h e passaggio da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi con cambio manuale e trazione anteriore. Quest'ultimo è disponibile anche con trazione integrale i-Activ AWD. Entrambi adottano la tecnologia mild hybrid Mazda M Hybrid a 24 V. I consumi WLTP vanno da 6,0 a 6,5 l/100 km per l'e-Skyactiv G e da 5,7 a 6,6 l/100 km per l'e-Skyactiv X, con emissioni rispettivamente di 135-147 g/km e 129-147 g/km.

Sicurezza e connettività

Il sistema Smart Brake Support (SBS) si aggiorna con quattro nuove funzioni: riconoscimento dei motocicli, assistenza alla svolta in presenza di veicoli provenienti in senso opposto, prevenzione delle collisioni frontali agli incroci e frenata di emergenza in caso di collisioni frontali (SBS Head On). Viene aggiunta anche la prevenzione delle collisioni secondarie. Il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi (BSM) si arricchisce di una funzione di supporto quando si esce dal veicolo.

I fari Adaptive LED Headlights (ALH) vengono ulteriormente sviluppati per migliorare la visibilità e ridurre l'abbagliamento e vengono aggiornati anche i LED diurni. La telecamera a 360° riceve la nuova funzione See-Through View, che restituisce una vista trasparente della carrozzeria per agevolare le manovre negli spazi più stretti.

Il sistema Mazda Connect, infine, integra il riconoscimento vocale avanzato e il supporto ad Amazon Alexa con l'app MyMazda che integra funzioni di accesso remoto e monitoraggio del veicolo.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 10/06/2026