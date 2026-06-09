Mazda3 2027: più scurezza, nuova gamma e prezzi da 28.250 euro

Il Model Year 2027 della Mazda3 arriva in Italia dopo essere stato presentato in Europa un mese fa. Con la disponibilità nel nostro Paese, scopriamo anche i dettagli commerciali delle varie versioni, cioè il nuovo listino. Andiamo con ordine e vediamo quali sono le novità della Mazda3 2027.

Migliora sicurezza, comfort e qualità

Innanzitutto, arrivano una serie di novità che vanno a migliorare la sicurezza. Infatti, Mazda ha introdotto il sistema Driver Monitor che entra a far parte della dotazione di serie su tutti gli allestimenti. Stiamo parlando del sistema che monitora lo stato di attenzione del conducente. Tra le altre novità, sono stati aggiornati i fari a LED adattivi ALH (Adaptive LED Headlights). Adesso possono contare su di una distribuzione della luce più efficace e di nuove funzionalità che migliorano la visibilità nelle ore notturne.

Con il Model Year 2027, Mazda rende disponibile la nuova colorazione esterna Aero Grey, mentre escono dal listino le tinte Ceramic e Zircon Sand. Per l'abitacolo, invece, disponibili le nuove finiture Gunmetal sulle versioni di fascia alta.

Mazda3 2027

La nuova gamma

Parlando invece della composizione della gamma, l’allestimento Prime Line rappresenta il punto di accesso. A seguire troviamo le versioni Centre Line e Centre Line con Design Package. La Exclusive-Line aggiunge ulteriori contenuti tecnologici e di comfort, mentre l’allestimento Takumi punta sulla raffinatezza grazie a materiali e finiture specifiche. La versione Homura continua invece a essere l'allestimento più sportiveggiante attraverso dettagli esclusivi e caratterizzazioni dedicate.

C'è una novità nella gamma perché arriva la nuova Mazda3 Homura Plus, disponibile esclusivamente per la versione Hatchback. Allestimento top di gamma, offre una dotazione che comprende fari Matrix LED con firma luminosa dedicata, monitor a 360 gradi, sedili in pelle nera regolabili elettricamente e riscaldabili, impianto audio BOSE con 12 altoparlanti e finiture interne Gunmetal. Mazda fa sapere che le versioni Homura e Nagisa sono arricchite con il volante riscaldabile e il parabrezza anteriore riscaldabile elettricamente.

Mazda3 2027, interni

I motori non cambiano

Nulla cambia, invece, sul fronte della meccanica. Mazda3 continua a essere proposta con due motorizzazioni. Lo schema è il seguente:

e-Skyactiv G da 140 CV con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 6 marce

con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 6 marce e-Skyactiv X da 186 CV con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 6 marce

Prezzi e offerta

Mazda3 2027 continua a essere proposta sul mercato sia nella configurazione Hatchback a 5 porte sia nella variante Berlina a 4 porte. Si può avere sia con trazione anteriore e sia integrale (solo Hatchback con motore e-Skyactiv X e cambio automatico).

I prezzi? Si parte dai 28.250 euro per la versione Prime Line fino ai 41.500 euro della Takumi e-Skyactiv X 186 CV AWD con cambio automatico. Per il lancio del nuovo Model Year, Mazda propone un'offerta dedicata.

Fino al 30 giugno con permuta o rottamazione e aderendo al finanziamento Mazda Advantage, la Mazda3 5 porte 2.5L e-Skyactiv G da 140 CV nell’allestimento Prime Line è disponibile a partire da 25.200 euro, rispetto a un prezzo di listino di 28.250 euro. In alternativa, è possibile accedere alla gamma con una rata a partire da 199 euro al mese. Per i clienti titolari di Partita IVA è previsto un prezzo promozionale di 24.700 euro. Per chi preferisce la versione Sedan, la Mazda3 4 porte 2.5L e-Skyactiv G da 140 CV Prime Line viene proposta a 26.700 euro anziché 29.750 euro, sempre in caso di permuta o rottamazione e con finanziamento Mazda Advantage, con una rata mensile a partire da 199 euro. Per i clienti con Partita IVA, il prezzo promozionale scende a 26.200 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/06/2026