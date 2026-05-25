Mazda 6e, com’è fatta dentro: interni, tecnologia e bagagliaio

Mazda 6e è l'ammiraglia elettrica della casa automobilistica giapponese. Modello realizzato in collaborazione con Changan ma che offre tutta la qualità che solitamente troviamo sui modelli Mazda. Lo si nota subito salendo a bordo dove scopriamo un abitacolo ben realizzato, con ottimi assemblaggi e con la classica cura nipponica che ben conosciamo. Entriamo più nei dettagli e andiamo a vedere più da vicino l'abitacolo della Mazda 6e che da poco abbiamo sottoposto a un test dei consumi.

Mazda 6e, interni

Mazda 6e, la plancia: stile minimalista ma molta tecnologia

L'impostazione della plancia rompe con la tradizione Mazda e tradisce l'origine del progetto cinese. Infatti, lo stile è minimalista, con la presenza dei comandi fisici davvero ridotta al minimo. Tutto o quasi si gestisce attraverso l'ampio display del sistema infotainment da 14,6 pollici. Una soluzione che offre diversi vantaggi sul fronte del design ma penalizza un po' la praticità d'uso di determinate funzioni della vettura, anche quelle del climatizzatore. Qualche pulsante fisico, più intuitivo da utilizzare, sarebbe preferibile. Non stupisce, quindi, se alcune case automobilistiche, basandosi sui feedback dei clienti, stiano facendo un passo indietro passando dal tutto touch a una plancia con alcuni tasti fisici per gestire almeno le principali funzioni della vettura.

In ogni caso, l'infotainment è reattivo al tocco ed è sempre ben leggibile. Vista la moltitudine di opzioni a disposizione, è necessario fare un po' di pratica per ''prendere le misure'', cioè capire esattamente dove si trovano le funzioni più importanti. Ovviamente non mancano Apple CarPlay e Android Auto wireless. La connessione è immediata e il funzionamento impeccabile. Utile il pad per la ricarica wireless climatizzato. In questo modo si potrà utilizzare, ad esempio, Android Auto e ricaricare senza che lo smartphone si surriscaldi.

Mazda 6e, posti posteriori

Dietro al volante multifunzione c'è la strumentazione digitale con schermo da 10,2 pollici, ben leggibile anche se alcune informazioni sono scritte un po' in piccolo. C'è anche un head-up display con realtà aumentata che mostra le principali informazioni di guida. Sul tunnel centrale troviamo anche due portabicchieri e sotto un vano dove poter riporre alcuni oggetti e dove sono presenti le prese USB-C. Sul volante ci sono 2 pulsanti configurabili a cui abbinare funzioni che si vogliono richiamare spesso.

La qualità percepita è molto alta. Finiture morbide con rivestimenti in pelle nappa impreziosiscono l'abitacolo. Tutto è curato nei minimi dettagli come siamo abituati a trovare nei modelli Mazda.

Abitabilità e bagagliaio

Mazda 6e misura 4,92 metri in lunghezza e soprattutto dispone di un passo di circa 2,9 metri. Si tratta di numeri che fanno già capire da subito che l'abitabilità non è un problema. Davanti trovare la giusta posizione di guida è questione davvero di poco e anche il passeggero anteriore ha tutto lo spazio che cerca. Massimo comfort anche per chi vuole viaggiare dietro. Il divanetto è ampio, confortevole e c'è tutto lo spazio che serve per gambe e testa. Molto comodo il piccolo display che permette di gestire con facilità la climatizzazione posteriore. Insomma, sulla Mazda 6e si viaggia comodamente.

Mazda 6e, bagagliaio

E lo spazio per bagagli? Non enorme in rapporto alle dimensioni dell'auto. 336 litri fino al tendalino e 446 litri fino al tetto. Si può comunque arrivare a 1.074 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Davanti c'è un piccolo frunk da 72 litri buono per contenere i cavi di ricarica.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/05/2026