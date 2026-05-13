Mazda3 si aggiorna: più tecnologia e sicurezza a bordo della compatta giapponese

La Mazda3 (guarda Mazda3 Limited Edition) si prepara al model year 2027 con un leggero aggiornamento che coinvolge sia la versione hatchback sia la variante berlina.

Nuova Mazda 3: la compatta giapponese si rinnova anche nella versione berlina

Rinnovamento discreto per la compatta giapponese

Le modifiche introdotte da Mazda (guarda la homepage di Mazda Italia) sono mirate soprattutto a tecnologia e sicurezza, senza cambiare l’identità del modello. Tra le novità principali figurano i nuovi fari LED Matrix, capaci di adattare automaticamente l’intensità luminosa nel traffico e integrare funzioni dedicate alla sicurezza dei pedoni.

Nuova Mazda 3: piccoli aggiornamenti anche nelle finiture dell'abitacolo

Sicurezza evoluta e nuovi dettagli interni

L’evoluzione riguarda anche i sistemi di assistenza alla guida. Il cruise control adattivo lavora ora insieme al riconoscimento dei segnali stradali, consentendo di adeguare la velocità con maggiore rapidità. Inoltre, il sistema è stato aggiornato con il rilevamento della presenza dei motocicli durante le funzioni di frenata automatica e assistenza al cambio di corsia.

Nell’abitacolo arrivano nuovi inserti color canna di fucile, sebbene non sia stata abbanata del tutto la finitura ''Piano Black'', mentre debutta in Germania anche l’allestimento Homura Plus, dotato di telecamera d parcheggio a 360 gradi, impianto audio Bose e sedili rivestiti in pelle riscaldabili.

Nuova Mazda 3: i fari LED Matrix arrivano a bordo della nuova versione

Motori confermati per il model year 2027

Nessuna rivoluzione sul fronte delle motorizzazioni, che restano invariate rispetto al modello attuale. In Europa la gamma include il quattro cilindri 2,5 litri da 140 CV e 238 Nm di coppia, disponibile con cambio manuale o automatico a sei rapporti. Per chi cerca prestazioni superiori resta disponibile il motore quattro cilindri ibrido Skyactiv X da 186 CV, offerto sia con trazione anteriore sia integrale.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/05/2026