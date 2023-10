Mazda3 e Mazda CX30 Nagisa, il "modern retrò" secondo Mazda

Per la berlina e il crossover, nuovi colori e finiture esclusive. Per un effetto che unisce sportività e stile classico moderno. Prezzi

Quando si tratta di edizioni speciali, Mazda è sempre in prima linea nell'arricchire la gamma prodotto con nuove collezioni. L'ultima è stata chiamata Nagisa ed è dedicata ai modelli Mazda3 e CX-30 2024. Fonte d'ispirazione è la precedente edizione Homura, introdotta nel 2022 e rivelatasi un buon successo commerciale. La berlina e il SUV compatti ricevono così una nuova offerta di contenuti, ma che sono solo estetici. Tecnicamente, infatti, entrambi mantengono la tecnologia Skyactiv, nelle versioni G (122 e 150 CV) e X (186 CV).

Il design esterno della Nagisa mantiene l'identità del marchio in termini di stile. La tinta scelta per la carrozzeria è un insolito, ma molto raffinato, Zircon Sand Metallic, abbinato a dettagli esterni neri che conferiscono al veicolo un aspetto sportivo e accattivante. Mazda si è comunque sempre distinta per saper trasferire una certa peronsalità visiva sui propri veicoli, e sia la berlina 3 sia il SUV CX-30 sono riconosciuti tra i più appaganti sotto questo punto di vista nei rispettivi segmenti di appartenenza. Questa tinta metallizzata, con riflessi e ombre, accentua la sagoma dei veicoli, aggiungendo profondità e raffinatezza al suo profilo. La scelta del nome richiama alla mente il colore e l'immagine di una spiaggia di sabbia fina. Tra i dettagli specifici di quest'edizione: un elegante spoiler scuro, precedentemente inedito nella CX-30, che conferisce all'auto un aspetto aerodinamico e sofisticato.

Mazda CX-30: l'allestimento Nagisa

Gli interni delle Nagisa sono stati costruiti su misura per questa collezione. I sedili sono rivestiti in ecopelle di colore terracotta con una sezione centrale in ecopelle scamosciata Leganu nera. Questa combinazione cromatica vuole creare un'atmosfera che richiami il passato senza tuttatia compromettere l'identità contemporanea dei veicoli. Inoltre, gli interni sono arricchiti da finiture tinta canna di fucile per dettagli decorativi come gli anelli delle bocchette e le maniglie delle porte. Il sedile posto di guida è con regolazione elettrica, completa di memorie, e a completamento della dotazione c'è un sistema audio Bose con 12 altoparlanti.

Gli interni della Mazda3 Nagisa edition

L'edizione speciale Nagisa è disponibile, come detto, per entrambi i modelli Mazda3 hatchback e CX-30. I prezzi di listino partono da 30.750 euro per la Mazda3 e da 31.950 euro per la CX-30. La trasmissione può essere manuale o automatica, mentre la trazione anteriore o integrale. Le prime unità saranno disponibili nelle concessionarie a partire da dicembre 2023.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 11/10/2023