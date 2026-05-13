Mazda 6e sotto esame: prova consumi reali, autonomia e ricarica

Abbiamo messo nuovamente alla prova la berlina elettrica giapponese per testare consumi reali e le capacità di ricarica

Mazda 6e è un'elegante berlina elettrica di dimensioni generose dato che supera i 4,9 metri in lunghezza. Disponibile in due motorizzazioni differenti, è in realtà il frutto della collaborazione con Changan, casa automobilistica cinese. In Cina è infatti venduta con il nome di Mazda EZ-6. Prima di arrivare sul mercato del Vecchio Continente, Mazda è intervenuta per adattarla ai gusti dei clienti europei. Il risultato è un'auto comoda, spaziosa e con interni di qualità, dove non manca una buona dose di tecnologia.

Dopo averla provata lo scorso anno per scoprirne pregi e difetti, ci siamo messi nuovamente al suo volante per analizzare con più attenzione alcuni aspetti importanti dato che stiamo parlando di un'auto elettrica e cioè i consumi e l'autonomia reale. Per questa speciale prova abbiamo scelto la Mazda 6e Standard Range, quella con batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 68,8 kWh. Perché questa versione? Vero che offre sulla carta meno autonomia della Long Range, ma questo gap è compensato da una ricarica molto più rapida dato che può raggiungere una potenza di picco decisamente superiore e quindi ridurre i tempi di fermo per un pieno di energia.

Mazda 6e, vista laterale

Allora, come si è comportata la berlina elettrica giapponese?

Scheda tecnica

Di seguito la scheda tecnica dell'esemplare in prova, Mazda 6e Standard Range.

Motore elettrico Potenza 190 kW (258 CV) Peso 2.037 kg in ordine di marcia con conducente Velocità 175 km/h 0-100 km/h 7,6 secondi Ricarica 165 kW in DC e 11 kW in AC Autonomia 479 km WLTP Dimensioni 4.921 mm lunghezza x 1.890 mm larghezza x 1.491 mm altezza Passo di 2.895 mm Bagagliaio Da 336 litri fino a 1.074 litri Frunk 72 litri Prezzi Da 42.650 euro

Prova consumi

Inutile girarci troppo intorno, la Mazda 6e è un'auto nata per viaggiare e quindi consumi, autonomia e ricarica sono aspetti fondamentali da valutare. Non è chiaramente una city car e quindi la città non è certo il suo ambiente d'uso naturale, anche per via delle sue dimensioni importanti. Abbiamo quindi valutato i consumi della berlina elettrica giapponese in 3 scenari: un mix tra urbano ed extraurbano (50-70 km/h); extraurbano veloce (70-90 km/h) e autostrada a velocità codice (130 km/h).

I risultati? Eccoli.

mix tra urbano ed extraurbano (50-70 km/h): 13,3 kWh per 100 km

extraurbano veloce (70-90 km/h): 14,8 kWh per 100 km

autostrada a velocità codice (130 km/h): 20,8 kWh per 100 km

I test sono stati effettuati con una temperatura dell'aria tra i 23 e i 26 gradi e con il climatizzatore impostato a 20-20,5 gradi.

Mazda 6e, 3/4 posteriore

Complessivamente, durante il periodo in cui abbiamo utilizzato la Mazda 6e Standard Range tra urbano, extraurbano e autostrada (anche oltre ai test specifici) sono stati percorsi 317,8 km, con un consumo medio pari a 14,8 kWh per 100 km. Questa distanza è stata percorsa con circa il 72% della batteria. Dunque, nell'utilizzo medio, la percorrenza reale si avvicina abbastanza al dato dichiarato di 479 km WLTP.

Da evidenziare un elemento importante. La berlina elettrica giapponese non dispone della guida one pedal e in generale di una grande frenata rigenerativa. Con la guida one pedal sarebbe probabilmente possibile ottimizzare il recupero dell'energia e migliorare i consumi, oltre a rendere la guida più comoda, soprattutto nel traffico.

Ricarica

Oltre ai consumi, è molto importante valutare la ricarica rapida, fondamentale quando si deve affrontare un lungo viaggio con percorrenze superiori all'autonomia massima. Scheda tecnica alla mano, la Mazda 6e Standard Range con batteria LFP può raggiungere presso le colonnine in corrente continua una potenza di picco pari a 165 kW. Oltre alla potenza massima è interessante valutare anche la curva di ricarica. Il picco, per quanto elevato, non serve a molto se poi la potenza di ricarica crolla rapidamente.

Mazda 6e, inizio test ricarica

Dunque, come si è comportata la Mazda 6e? Per il test di ricarica abbiamo trovato purtroppo una giornata freddina che seguiva a due giornate di pioggia, con una temperatura dell'aria di circa 14 gradi. Prima di effettuare il test presso una colonnina HPC da 300 kW abbiamo preriscaldato la batteria e soprattutto percorso una cinquantina di km per portare la carica al 24%. I risultati?

La ricarica è partita a una potenza di 110 kW per poi salire a 120 kW al 32%. La potenza di ricarica è poi progressivamente aumentata fino ad arrivare a 143 kW al 40%. Probabilmente in condizioni climatiche migliori e con la batteria più in temperatura si poteva fare di meglio, soprattutto all'inizio. In ogni caso, il dato interessante è che la potenza di 143-144 kW è rimasta più o meno stabile fino al 70%. Solo dopo la curva di ricarica è iniziata a calare. In 18 minuti, la batteria è passata dal 24% al 71%.

Mazda 6e, test ricarica al 64%

A titolo di confronto, Mazda dichiara 15 minuti per passare dal 30% all'80% e 24 minuti per passare dal 10% all'80%, ma in condizioni ottimali.

Interni e tecnologia

L'auto che abbiamo avuto in prova era nel più ricco allestimento Takumi Plus che porta il prezzo della berlina elettrica 44.300 euro. Come si sta dentro? Si viaggia in un salotto con rivestimenti in pelle nappa e tessuto scamosciato che alzano il livello della qualità percepita. Niente da dire, l'abitacolo è molto elegante e curato e si ha la sensazione di essere alla guida di un'auto premium. Lo spazio è assolutamente abbondante. Davanti trovare la giusta posizione non è mai un problema, nemmeno per me che supero i 180 cm di altezza.

Mazda 6e, interni

Pure dietro si sta molto comodi e anche per gli adulti non manca lo spazio per le gambe. Insomma, la Mazda 6e è un'ottima auto per viaggiare e ce lo fa capire anche il buon livello di insonorizzazione che rende i viaggi ancora più confortevoli.

Lo stile dell'abitacolo è minimalista e questo significa comandi fisici ridotti davvero al minimo con la gestione delle funzioni dell'auto affidate all'infotainment. Molto bello dal punto di vista estetico perché consente di realizzare una plancia dal look molto pulito ma sicuramente poco pratico nell'utilizzo di tutti i giorni. Qualsiasi cosa o quasi va infatti gestita attraverso il maxi display centrale che si dimostra comunque reattivo nell'utilizzo, sebbene sia necessario un po' per prendere confidenza con tutte le funzioni disponibili dato che sfogliare i vari menu a volte risulta un po' dispersivo. In ogni caso la leggibilità è buona, anche quella della strumentazione digitale, nonostante alcune scritte siano un po' piccole.

Da evidenziare che sul volante sono presenti due pulsanti personalizzabili, cioè è possibile attribuire determinate funzioni attraverso l'infotainment. Molto utile il pad per la ricarica wireless climatizzato che permette di raffreddare lo smartphone mentre è in ricarica.

Mazda 6e, interni: strumentazione e infotainment

Le dimensioni importanti della vettura non sono un problema quando si effettuano la manovre, anche negli spazi stretti, merito della vista a 360 gradi.

Impressioni di guida

Come va su strada? La sensazione è quella di viaggiare in un comodo salotto. I 258 CV permettono di togliersi qualche sfizio, sopratutto impostando la modalità Sport ma non ci si deve attendere il classico ''calcio sulla schiena'' delle auto elettriche. L'erogazione è stata configurata per essere progressiva e non mettere mai in difficoltà. La Mazda 6e non è una sportiva ma comunque è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi consentendo quindi sorpassi rapidi e sicuri.

Mazda 6e, frontale

La berlina elettrica offre subito una buona confidenza alla guida. Le sospensioni non sono eccessivamente morbide e il rollio è contenuto. Non è un'auto da ''buttare'' dentro le curve ma piuttosto da guidare con rilassatezza anche perché lo sterzo non è certamente dei più diretti. Forse manca un po' di mordente ma del resto la Mazda 6e non nasce per essere una berlina sportiva. Peccato, come già accennato prima nel capitolo del test dei consumi, l'assenza della guida one pedal.

Personalmente la trovo molto comoda nella guida di tutti i giorni e permette anche di massimizzare l'efficienza di un'auto elettrica. Rispetto quindi ad altre elettriche che offrono il one pedal, qui bisogna agire di più sui freni meccanici. Chissà se con un aggiornamento OTA, in futuro Mazda potrà introdurre questa funzionalità.

Prezzi

Quanto costa la Mazda 6e in Italia? La Standard Range parte da 42.650 euro. Se invece si vuole la Long Range che offre decisamente più autonomia (552 km WLTP) ma una ricarica molto più lenta (max 90 kW in DC), il listino parte da 45.450 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/05/2026