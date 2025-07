Mazda6e, prova su strada della nuova berlina elettrica premium

Dopo una dettagliata anteprima e una prima visione dal vivo, è giunto il momento di provare la Mazda6e, l'ammiraglia elettrica della casa giapponese, che ha le forme di una spettacolare berlina sportiva a 5 porte. Mantiene le aspettative? Per certi versi le supera, ma scegliere la versione non è facile.

Al volante della Mazda6e

Mazda6e è disponibile in due configurazioni, Standard e Long Range, che sono entrambe a trazione posteriore ma differiscono in maniera direi sorprendente.

Infatti, la versione con maggiore autonomia, accreditata di 552 km, è penalizzata da tempi di ricarica decisamente più lunghi.

In corrente continua, dalle colonnine ad alta potenza, la versione Standard da 479 km si rifornisce a 165 kW di potenza e passa dal 10 all'80% della carica in 24 minuti.

La Long Range, che ha una batteria differente, accetta una potenza di ricarica fino a 90 kW e il pit-stop si prolunga fino a 47 minuti. In questi intervalli, la Standard recupera fino a 335 km di autonomia, mentre la Long Range fino a 386 km.

Probabilmente nei lunghi viaggi è più conveniente fare una sosta in più con la Standard, piuttosto che affidarsi alla maggiore autonomia della Long Range, che in teoria arriva a 73 km, ma che in un utilizzo reale si riduce a una cinquantina di chilometri circa.

Il comando della trasmissione della Mazda6e

Prestazioni a confronto tra Standard e Long Range

Lato prestazioni, tra l'altro, le due versioni raggiungono la stessa velocità massima, limitata a 175 km/h, ma la Standard ha un piccolo vantaggio nello 0-100 km/h: 7,6 contro 7,8 secondi, grazie a una potenza leggermente superiore (258 contro 245 CV).

Differenze minime, nel mondo reale, dove quello che si apprezza di più, e che rende molto gradevole la guida della Mazda6e, è la robusta spinta in ripresa che si accompagna con una silenziosità esemplare anche a velocità autostradali.

Il volante, va detto, non trasmette molte informazioni sul lavoro delle gomme sull'asfalto: sembra quello di un videogame con poco force feedback, ma la guida della Mazda6e si avvantaggia di una distribuzione dei pesi degna di un'auto sportiva.

Grazie alla batteria nel pianale e al motore posteriore, il 47% della massa appoggia sulle ruote anteriori, mentre il 53% sulle posteriori a garantire una migliore trazione e un comportamento più equilibrato in frenata.

Volante e strumentazione della Mazda6e

Nella guida vuole essere accompagnata

Di fatto, la Mazda6e sfiora le due tonnellate, gravata da quasi mezza tonnellata di batterie: niente di strano per un'auto di queste dimensioni, visto che tante tedesche diesel arrivano ormai a questi livelli senza nemmeno scomodare l'architettura elettrica.

E come le tedesche di ultima generazione, anche la giapponese preferisce una guida accompagnata, che viene bene sfruttando la scorrevolezza della trazione elettrica.

Il freno motore, ossia il rallentamento al rilascio dell'acceleratore a cui si accompagna una ricarica della batteria, non è mai molto intenso anche regolato al massimo.

Manca l'opzione per la guida one-pedal: quella in cui si modula la frenata fino all'arresto del veicolo usando solo il pedale del gas.

Le luci anteriori della Mazda6e color Soul Red Crystal

Drive mode e consumi reali in autostrada

Tre le modalità di guida: Normal, Sport e Individual, che è personalizzabile. La differenza tra Normal e Sport è comunque limitata, visto soprattutto che il controllo elettronico di stabilità (disattivabile) mantiene una taratura molto prudente in entrambi i settaggi.

Bene la frenata, che trasmette sensazioni molto simili a quelle di un'auto tradizionale: sulla Mazda6e non c'è quella prima parte di corsa del pedale un po' fiacca e spugnosa che su altri modelli è data dalla frenata rigenerativa: quella fatta per via elettronica e non per l'azione meccanica dei freni, e che consente di recuperare energia nei rallentamenti.

Lato consumi e autonomia, posto che nella guida urbana ed extraurbana l'ansia da ricarica è fuori discussione, in autostrada a velocità codice l'auto elettrica giapponese ha fatto registrare circa 22 kWh/100 km di media, che corrispondono a una percorrenza reale di 280 km con la versione Standard e 325 km con la Long Range.

Le maniglie a scomparsa della Mazda6e color Soul Red Crystal

Quando lo sguardo si posa sulla nuova berlina elettrica giapponese, i normali canoni estetici vanno in confusione. Non è semplicemente bella e slanciata, ma introduce forme e proporzioni che la fanno apparire decisamente innovativa, pur evocando una classicità rigorosa.

Sta tutto in quella forma a cuneo, dalla coda rialzata e rastremata, in un accennato sbilanciamento tra la lunghezza del cofano e il padiglione arretrato, che dona al tutto uno slancio estremamente dinamico, rinunciando appena a un pizzico di equilibrio formale.

Gli spigoli taglienti del cofano e della coda spezzano superfici morbide e levigate, con le fiancate che paiono disegnate dalle onde di un motoscafo in navigazione: proprio come nelle intenzioni dei designer. Guardate che giochi di luce!

Altro elemento di discontinuità - questo francamente poco attraente - è l'alettone a scomparsa posteriore: una prima visione sulle Mazda, che quando si apre (da solo, sopra i 90 km/h) non riesce a sfuggire a un effetto anti-estetico. Comune, del resto, a quasi tutte le soluzioni di questo tipo.

Lo spoiler retrattile della Mazda6e color Soul Red Crystal

Gli interni della Mazda6e: eleganza e qualità vs comandi e bagagliaio

Lunga 4,92 metri, Mazda6e offre uno spazio living straordinario. La qualità dei materiali e delle finiture, semplicemente, incanta e i centimetri a disposizione in abitacolo accolgono nel miglior modo possibile cinque passeggeri: nonostante la linea del tetto da coupé, con l'ulteriore plus del pavimento piatto davanti al divanetto posteriore.

Migliorabile è invece la capacità di carico, con il bagagliaio che offre appena 336 litri: non molti per un'auto di quasi cinque metri. La forma molto regolare, tuttavia, lo rende ben sfruttabile e il vano anteriore ''frunk'', coi suoi 72 litri di capienza aggiuntivi, fa molto di più che contenere solo i cavi di ricarica.

Nelle mie prove, è entrato senza sforzo un trolley da cabina e avanzava ancora parecchio spazio che si sarebbe potuto utilizzare: Mazda dovrebbe pensare a una coppia di valigie su misura come fanno i produttori di supercar: con il lusso che trasuda dagli interni, sarebbe un bel colpo d'ala!

Il bagagliaio della Mazda6e color Soul Red Crystal

Atmosfera e strumentazione

Il tetto panoramico di serie (non apribile) è decisamente un plus, con la sua ampia vetratura - divisa in due da una traversa che rinforza la scocca - oscurabile da una tendina elettrica sull'allestimento top Takumi Plus.

Pulitissima la plancia, che come mai prima d'ora fa uso di comandi touch. Lo schermo a centro plancia da 14,6 pollici è un netto passo in avanti rispetto agli schermi bassi e allargati delle Mazda precedenti.

A ciò si affianca uno schermo da 10,2 pollici per la strumentazione e uno Head-Up Display in realtà aumentata, che propone uno schermo virtuale da ben 50 pollici, in grado di sovrapporre alla realtà immagini digitali funzionali alla navigazione.

Altro colpo d'ala è lo schermo touch a disposizione dei passeggeri posteriori. Consente a chi siede in seconda fila di regolare climatizzazione, tendina parasole e posizione del sedile del passeggero anteriore quando il veicolo è fermo.

Forse è meno appariscente rispetto al terzo display che molte auto di lusso ora hanno sulla plancia, ma pareggia i conti con la dotazione delle Tesla. Gli manca solo l'accesso alle funzioni dell'infotainment.

Per gli appassionati del genere, poi, l'illuminazione ambient offre 64 diversi colori per personalizzare l'atmosfera. E sfrutta la luce indiretta per un effetto più elegante.

Peccato per il lunotto risicato, ma ci pensa un sofisticato sistema di videocamere a restituirmi la visuale in manovra. E sempre in tema di tecnologia, l'impianto audio è firmato Sony e prevede 14 altoparlanti: due dei quali nel poggiatesta del guidatore, per migliorare l'ascolto della musica e delle telefonate in viaggio.

Altoparlanti nel poggiatesta della Mazda6e Takumi Plus

La rivoluzione tecnologica, tra pro e contro

Non è invece un passo avanti la scomparsa della rotella di comando sul tunnel centrale, rimpiazzata da più efficienti comandi vocali e gestuali, nelle intenzioni dei progettisti Mazda.

Nella realtà, però, comandi fisici dedicati per le funzioni principali come audio e clima rimangono più immediati e intuitivi. Anche perché i menu con le varie impostazioni, sulla Mazda6e, sono molto articolati e a navigarli sul touchscreen durante la guida ci si distrae parecchio.

Ne sanno qualcosa in America, dove l'ultima classifica J.D. Power della soddisfazione dei clienti ha visto molte marche top affannarsi nelle retrovie proprio a causa di un eccessivo ricorso ai comandi touch.

In cerca di alternative, la Mazda6e si fa prendere un po' la mano, introducendo mosse specifiche da fare con le mani davanti a una videocamera posta vicino al retrovisore interno.

Sembra di fare le ombre cinesi quando avvio la musica facendo ''OK'' con le dita, o spegnendola facendo il pugno. Non mancano gesti specifici per riprodurre la canzone preferita o azzerare il volume, per rispondere alle telefonate o riattaccare.

C'è pure una ''mossa'' per scattarsi un selfie con la telecamera di bordo. Occhio solo a cosa può pensare un automobilista che vi segue vedendo tutto quel gesticolare: se lo prende per un ''vaffa'' rischiate la rissa.

Schermo touch posteriore della Mazda6e

Modalità specifiche per varie situazioni

Non basta? La Mazda6e prevede poi sei modalità smart che ottimizzano diverse funzioni del veicolo secondo le circostanze:

Modalità Torno Subito : mantiene una temperatura costante nell'abitacolo e visualizza il messaggio che il conducente tornerà presto.

: mantiene una temperatura costante nell'abitacolo e visualizza il messaggio che il conducente tornerà presto. Modalità Riposo : prepara l'auto per riposarvi, regolando la posizione del sedile e spegnendo l'illuminazione.

: prepara l'auto per riposarvi, regolando la posizione del sedile e spegnendo l'illuminazione. Modalità Relax : regola la posizione del sedile, la climatizzazione, i finestrini, l'illuminazione e il volume audio in base alle preferenze preimpostate per la sosta.

: regola la posizione del sedile, la climatizzazione, i finestrini, l'illuminazione e il volume audio in base alle preferenze preimpostate per la sosta. Modalità Autolavaggio : previene danni durante il passaggio dell'auto sotto i rulli.

: previene danni durante il passaggio dell'auto sotto i rulli. Modalità Telefonata Privata : disattiva il vivavoce Bluetooth e il menu delle chiamate.

: disattiva il vivavoce Bluetooth e il menu delle chiamate. Modalità Aria Fresca: apre il finestrino del conducente e attiva la purificazione dell'aria.

Prima di imparare a usarle tutte, insieme coi comandi gestuali e tutte le funzioni nel menu, c'è da studiare!

Modello Mazda 6e Mazda 6e Long Range Motore elettrico elettrico Potenza 258 CV 245 CV Coppia 320 Nm 320 Nm Cambio Monomarcia Monomarcia Trazione Posteriore Posteriore Velocità 175 km/h 175 km/h 0-100 km/h 7,6 secondi 7,8 secondi Autonomia 479 km 552 km Ricarica 10-80% 24 minuti a 200 kW CC 47 minuti a 95 kW CC Misure 4,92 x 1,89 x 1,49 m 4,92 x 1,89 x 1,49 m Bagagliaio da 336 a 1.074 litri da 336 a 1.074 litri Peso o.d.m. 2.037 kg 2.037 kg Prezzo da 43.850 euro da 45.450 euro

La nuova Mazda6e forse non è riconosciuta propriamente tra le premium, ma con le premium si confronta a testa alta per qualità percepita, finiture e dotazioni.

La nuova berlina elettrica Mazda arriva a settembre 2025 in due soli allestimenti: Takumi e Takumi Plus, offerti a prezzi molto competitivi nel segmento delle berline di questo livello.

Si parte da 43.850 euro per la versione Standard e da 45.450 euro per la Long Range in allestimento Takumi. L'allestimento Takumi Plus costa 1.650 euro in più e aggiunge:

tendalino elettrico per il tetto panoramico

elettrico per il tetto panoramico sedili in pelle Nappa e scamosciato

in pelle Nappa e scamosciato finiture dedicate

Che visto quanto aggiungono in termini di allure vanno sicuramente presi in considerazione.

Tra l'altro, nel periodo di lancio, Mazda riconosce a chi effettua l'acquisto senza finanziamento uno sconto di 3.000 euro e 1.000 euro di ricariche comprese nel prezzo, per un prezzo d'accesso all'allestimento Takumi di 39.850 euro: un'occasione da non sprecare.

Mazda6e nei colori Melting Copper e Soul Red Crystal

Quale scegliere?

Il dubbio su quale scegliere può sorgere semmai tra le versioni Standard e Long range. Probabilmente, per le considerazioni espresse poc'anzi su autonomia e velocità di ricarica, l'offerta migliore è la versione Standard range con allestimento Takumi Plus.

La minore percorrenza garantita dalla batteria più piccola è infatti compensata da una velocità di ricarica quasi doppia, che taglia i tempi nelle soste alle colonnine durante i lunghi viaggi.

Del resto, entrambe le versioni sono all'altezza di un impiego a corto e medio raggio, se le si può ricaricare di notte nel garage di casa, come fossero degli smartphone.

Otto i colori metallizzati, tra cui Melting Copper lanciato sul maxi SUV Mazda CX-80 (guarda qui il video della prova su strada) e Aero Grey disponibile anche su Mazda MX-5.

I più indicati per dare profondità ai giochi di luce, sapientemente creati dalle curve delle lamiere, rimangono però Soul Crystal Red e Machine Grey, se volete un consiglio. Altrimenti il Crystal White Pearl è una buona alternativa: soprattutto perché è l'unico colore senza sovrapprezzo.

Qual è l'autonomia reale della Mazda6e?

La Mazda6e Standard offre un'autonomia reale di circa 280 km in autostrada, mentre la versione Long Range arriva a circa 325 km. Le percorrenze dichiarate di 479 e 552 km si riferiscono al ciclo misto WLTP.

Quali sono le principali differenze tra Mazda6e Standard e Long Range?

Le due versioni differiscono per batteria, tempi di ricarica e potenza. La Standard ha 258 CV e si ricarica più rapidamente (10-80% in 24 minuti), mentre la Long Range ha 245 CV e impiega 47 minuti per la stessa ricarica.

Quanto costa la Mazda6e?

Il prezzo di partenza è di 43.850 euro per la versione Standard e 45.450 euro per la Long Range. L'allestimento Takumi Plus costa 1.650 euro in più. In fase di lancio è previsto uno sconto di 3.000 euro per chi non finanzia l'acquisto e 1.000 euro di ricariche incluso nel prezzo.

La Mazda6e ha la guida one-pedal?

No, la Mazda6e non dispone della funzione di guida one-pedal. Anche alla massima impostazione, il freno motore non è particolarmente intenso.

La Mazda6e è adatta per lunghi viaggi?

Sì, ma la versione Standard può risultare più conveniente grazie ai tempi di ricarica più rapidi, anche se ha un'autonomia leggermente inferiore rispetto alla Long Range.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/07/2025