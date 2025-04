Mazda6e, la più sexy di sempre? Che effetto fa dal vivo, quanto costa

Di nuova Mazda6e, in coincidenza della world premiere al Salone dell'auto di Bruxelles di gennaio 2025, già si erano sviscerati, su queste frequenze, il lato tecnico e quello stilistico. Mancavano due aspetti ancora da verificare:

Rimediamo subito, e vi anticipo: se in fotografia, Mazda6e fa scena, di persona è ancor più bella. E costa (relativamente) poco.

Mazda6e, dal vivo è ancor più bella

Sfoglia la gallery (la premiere nazionale, più foto istituzionali) e leggi i miei appunti. Sono giusto una manciata di paragrafi.

Non importa che Mazda 6e, un modello il cui nome (sì, mazda-sei-e tutto attaccato) già comunica la propria missione di erede full electric di Mazda6, nasca da un progetto di origine cinese.

Mazda 6e è il risultato della partnership tra Mazda e la cinese Changan: nella Repubblica Popolare è già sul mercato sottoforma di Mazda EZ-6, la produzione è in corso nello stabilimento Changan di Nanchino.

Mazda6e è un progetto in joint venture Mazda-Changan

Cromosomi made in China, sopraffino stile Mazda.

Mazda6e vista da fuori

Le leggi di attrazione vogliono che a una donna, per stabilire se quell'uomo rispecchi le caratteristiche del partner ideale, basti un contatto visivo di alcuni secondi. Un maschietto, a giudicare un'auto nuova, impiega alcuni decimi. Al sottoscritto, per innamorarsi di Mazda6e, basta un centesimo.

Mazda6e: che silhouette!

Mi rapisce al primo sguardo la sua silhouette, così elegante, più coupé che non berlina vera e propria. Un viso ultra espressivo, una lunga fiancata cuneiforme (4 metri e 92), quella coda corta: armonia pura, perfetto equilibrio tra acutezza e morbidezza, luci e ombre, energia statica e dinamica.

Il tipico linguaggio di design “Kodo - Soul of Motion” di Mazda appoggia superfici fluide a una forma aero-fusiforme che ricorda un cilindro scolpito, in cui tutte le linee sembrano convergere in un unico punto.

Mazda6e, un profilo cuneiforme

Dal quadro d'insieme ai particolari: spiegano i designer come i pannelli porta siano ispirati agli spruzzi generati da un motoscafo mentre fende l’acqua, creando così uno squisito effetto luminoso a contrasto. A sua volta, il disegno ''a quattro cilindri'' dei gruppi ottici posteriori sarebbe un velato omaggio alla preziosa tradizione Mazda. Wow.

Mazda6e, il posteriore

La firma luminosa che illumina il frontale attribuisce a Mazda6e un carattere... estroverso. Le porte con cristalli senza cornice e le maniglie a scomparsa migliorano infine l’omogeneità laterale. Un breve video per spezzare.

Ciliegina sulla torta: lo spoiler posteriore, con fuoriuscita automatica in funzione della velocità, oltre a migliorare aerodinamicità e stabilità alle alte andature, avvicina Mazda6e all'immagine di una virile Granturismo sportiva.

Mazda6e, lo spoiler attivo

Più la guardo, più si solidifica quel senso di attrazione naturale. Che rimane intatto anche una volta seduto al volante.

In abitacolo

Sostiene Jo Stenuit, Design Director Mazda Motor Europe, che gli interni ''si ispirano alla semplicità giapponese e al concetto di design del 'ma', la forza dello spazio vuoto''. Per raggiungere l'equilibrio tra estetica e funzione, Mazda sceglie intenzionalmente di riempire l'atmosfera con il... niente.

Mazda6e, uno sguardo agli interni

La plancia flottante trasmette un senso di apertura e serenità, mentre la console centrale sporgente ispira concentrazione. La disposizione dei comandi è piuttosto intuitiva: no a tasti in eccesso, manca il classico rotore sul tunnel centrale, me ne farò una ragione.

Mazda6e, la console centrale

Il tetto panoramico è di serie e accentua un feeling di ariosità e luminosità naturale. Al tempo stesso, i vetri oscurati proteggono la privacy. Sofisticato è poi il sistema di illuminazione ambientale, personalizzabile in 64 colori.

Lo spazio è abbondante e l'atmosfera premium si declina soprattutto in sedili anteriori confortevoli e di ottima qualità: puoi sceglierli in pelle sintetica in colore beige o nero (allestimento Takumi), oppure in una combinazione di lussuosa nappa color sabbia e tessuto scamosciato (Takumi Plus).

Sottili accenti cromati satinati e meticolose cuciture ne completano l’aspetto raffinato e sofisticato.

Mazda6e, sedili in pelle nappa

Il verdetto

Mazda6e è un esempio di berlina in cui stile e funzionalità si fondono in un veicolo esteticamente audace, tanto quanto (all'apparenza) pratico. Linee esterne fluide, interni minimal, materiali pregiati e dall'aspetto duraturo.

Tra le novità 2025, è la più sexy che sin qui io abbia avuto il piacere di conoscere.

Mazda6e, attrazione a prima vista

Lo sbarco in concessionaria di Mazda6e è in programma per l'estate 2025, tuttavia l’ultima novità 100% elettrica del marchio di Hiroshima è preordinabile già dal mese di aprile 2025.

Mazda6e in prevendita da aprile 2025

Mazda 6e configurabile con due opzioni di powertrain:

motore elettrico anteriore da 258 CV , batteria al litio ferro fosfato (LFP) da 68,8 kWh e 479 km di autonomia;

, batteria al litio ferro fosfato (LFP) da e di autonomia; motore elettrico anteriore da 245 CV, batteria al litio manganese cobalto (NCM) da 80 kWh e 552 km di autonomia.



Due gli allestimenti disponibili:

Takumi , già full optional;

, già full optional; Takumi Plus (pelle nappa, tessuto scamosciato, tendine parasole elettriche).



Mazda6e in allestimento Takumi Plus

Il listino è assai competitivo, almeno per la sua categoria. Sei pronto?

Batteria Allestimento kW/CV Prezzo Mazda6e 68,8 kWh Takumi 198/258 43.850 euro Mazda6e 68,8 kWh Takumi Plus 198/258 45.500 euro Mazda6e 80 kWh Takumi 180/245 45.450 euro Mazda6e 80 kWh Takumi Plus 180/245 47.100 euro

Mazda6e parte da 43.850 euro

La promozione

I prezzi si fanno ancor più interessanti grazie al cosiddetto Welcome Pack, offerta di prevendita che offre vantaggi per un valore superiore a 6.000 euro, rivolta a tutti i clienti che decideranno di ordinarla entro il 30 giugno 2025.

3.000 euro di sconto

di sconto 3.000 euro di ricarica gratuita (carta prepagata valida 3 anni)



Mazda6e, fino a 6.000 euro di bonus



Soluzioni finanziarie

Quattro diverse soluzioni di acquisto a tasso agevolato.

Per i clienti privati:

Leasing da 499 euro al mese IVA inclusa con tasso agevolato del 3,99%

da 499 euro al mese IVA inclusa con tasso agevolato del 3,99% Noleggio a lungo termine Mazda Rent da 659 euro al mese IVA inclusa

Mazda Rent da 659 euro al mese IVA inclusa Finanziamento Mazda Advantage a partire da 499 euro al mese a tasso agevolato del 3,99%



Per i clienti Business/Partita IVA:

Noleggio a lungo termine Mazda Rent a partire da 540 euro al mese IVA esclusa .



Per chi preferisce acquistare in contanti, rimangono validi il Bonus fino a 3.000 euro e la Carta Prepagata di ricarica del valore di 3.000 euro.

Per configurare Mazda6 e richiedere un preventivo, visita il sito web di Mazda Italia.

