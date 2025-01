Mazda6e: torna la berlina, ma questa volta è elettrica

Mazda ha presentato al Salone dell’Auto di Bruxelles la Mazda6e, una berlina 5 porte completamente elettrica con ricarica rapida. Questo nuovo modello segna un passo importante per la gamma elettrica Mazda, combinando prestazioni elevate, autonomia e un design raffinato. Ma non manca qualche difettuccio.

Mazda6e, vista laterale

La Mazda6e è disponibile in due configurazioni, ciascuna progettata per soddisfare diverse necessità di guida.

Mazda6e Standard

Batteria : 68,8 kWh tipo LFP.

Autonomia : fino a 479 km.

Potenza : motore elettrico da 190 kW (258 CV).

Accelerazione : 0-100 km/h in 7,6 secondi.

Ricarica rapida : dal 10% all’80% in 22 minuti con caricatore CC da 200 kW.

Autonomia aggiuntiva: 235 km in soli 15 minuti di ricarica.

Mazda6e Long Range

Batteria : 80 kWh tipo NCM.

Autonomia : fino a 552 km.

Potenza : motore elettrico da 180 kW (245 CV).

Accelerazione : 0-100 km/h in 7,8 secondi.

Ricarica rapida: dal 10% all’80% in 45 minuti con caricatore CC da 95 kW.

Entrambe le versioni supportano la ricarica trifase in corrente alternata da 11 kW e possono trainare rimorchi fino a 1.500 kg.

Mazda6e, il bagagliaio

Grazie alla larghezza generosa e al baricentro basso, la Mazda6e intende offrire un’esperienza di guida bilanciata e precisa. La distribuzione dei pesi 50:50 tra avantreno e retrotreno, combinata con la trazione posteriore e le sospensioni multilink, sono studiate per offrire una dinamica raffinata e al conempo all'altezza della sportività del marchio.

Dettagli tecnici per la massima stabilità e sicurezza

Spoiler posteriore elettrico : si attiva automaticamente a 90 km/h, migliorando la downforce e la stabilità ad alte velocità.

Sistema di controllo integrato dei freni : garantisce transizioni fluide tra accelerazione, svolta e arresto.

Sistemi di assistenza alla guida ADAS basati su telecamere M-pixel, radar a onde millimetriche e sensori a ultrasuoni.

Mazda6e, lo spoiler elettrico esteso

Lunga 4,92 metri, Mazda6e introduce una nuova interpretazione del design Kodo: Soul of Motion, con linee fluide e dinamiche che combinano eleganza e sportività.

Elementi distintivi

Silhouette coupé : linea del tetto bassa e coda corta.

Dettagli moderni : porte senza cornice, maniglie integrate e firma luminosa che coinvolge la calandra.

Spoiler retrattile : ha funzione sia estetica sia aerodinamica, avvantaggiando la stabilità.

Cerchi aerodinamici: migliorano il look e l’efficienza, a vantaggio dell'autonomia.

Mazda6e, il cerchio aerodinamico

Gli interni si ispirano al concetto giapponese di Ma, che enfatizza semplicità e spazio. Il risultato è un ambiente accogliente, funzionale e moderno.

Caratteristiche principali

Materiali pregiati : pelle ecologica o nappa con dettagli scamosciati.

Illuminazione ambientale personalizzabile : 64 opzioni di colore.

Bagagliaio sdoppiato: si apre con un ampio e comodo portellone, ma ha una capacità risicata per un'auto di quasi 5 metri. Infatti va da 330 a 1.074 litri con i sedili posteriori reclinati, ma c'è un vano anteriore (Frunk) da 70 litri.

Tecnologia avanzata

Display centrale da 14,6 pollici : personalizzabile con mappe o immagini di sfondo, e un'interfaccia scorrevole simile a quella degli smartphone.

Display posteriore con relativi comandi : consente a chi siede in seconda fila di regolare climatizzazione, tendina parasole e posizione del sedile del passeggero anteriore quando il veicolo è fermo.

Head-Up Display a realtà aumentata : proietta informazioni chiave scelte dall'utente su uno schermo virtuale da 50 pollici, posto nel campo visivo del conducente. E con la Modalità Neve, il colore del testo e delle indicazioni passa da bianco a blu, per rendere le scritte più leggibili quando nevica.

Comandi vocali e gestuali: semplificano il controllo della climatizzazione, della navigazione e dei sistemi multimediali

Sistema audio SonyPRO: 14 altoparlanti per un suono di alta qualità.

Mazda6e, volante e strumentazione

Modalità intelligenti per ogni situazione

La Mazda6e offre sei modalità smart che ottimizzano diverse funzioni del veicolo:

Modalità Torno Subito : mantiene una temperatura costante nell'abitacolo e visualizza il messaggio che il conducente tornerà presto.

: mantiene una temperatura costante nell'abitacolo e visualizza il messaggio che il conducente tornerà presto. Modalità Riposo : prepara l'auto per riposarvi, regolando la posizione del sedile e spegnendo l'illuminazione.

: prepara l'auto per riposarvi, regolando la posizione del sedile e spegnendo l'illuminazione. Modalità Relax : regola la posizione del sedile, la climatizzazione, i finestrini, l'illuminazione e il volume audio in base alle preferenze preimpostate per la sosta.

: regola la posizione del sedile, la climatizzazione, i finestrini, l'illuminazione e il volume audio in base alle preferenze preimpostate per la sosta. Modalità Autolavaggio : previene danni durante il passaggio dell'auto sotto i rulli.

: previene danni durante il passaggio dell'auto sotto i rulli. Modalità Telefonata Privata : disattiva il vivavoce Bluetooth e il menu delle chiamate.

: disattiva il vivavoce Bluetooth e il menu delle chiamate. Modalità Aria Fresca: apre il finestrino del conducente e attiva la purificazione dell'aria.

Modello Mazda 6e Mazda 6e Long Range Motore elettrico elettrico Potenza 258 CV 245 CV Coppia 320 Nm 320 Nm Cambio Monomarcia Monomarcia Trazione Posteriore Posteriore Velocità 175 km/h 175 km/h 0-100 km/h 7,6 secondi 7,8 secondi Autonomia 479 km 552 km Ricarica 10-80% 22 minuti a 200 kW CC 45 minuti a 95 kW CC Misure 4,92 x 1,89 x 1,49 m 4,92 x 1,89 x 1,49 m Bagagliaio da 330 a 1.074 litri da 330 a 1.074 litri Peso o.d.m. 2.027 kg 2.028 kg Prezzo n.d. n.d.

La nuova Mazda6e arriverà in Italia nell’estate del 2025. Sarà disponibile in otto colori metallizzati, tra cui Melting Copper lanciato sul maxi SUV Mazda CX-80 (guarda qui il video della prova su strada) e Aero Grey disponibile anche su Mazda MX-5. Il prezzo partirà da una cifra competitiva per il segmento delle berline elettriche.

