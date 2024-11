Mazda Iconic SP: dal progetto alla realtà, la sportiva può nascere davvero (video)

Ne avevamo parlato poco più di un anno fa: Mazda aveva manifestato l’interesse di tornare nel segmento delle sportive dopo che la mitica RX-7 con motore Wankel era andata in pensione nel 2002 e la RX-8, subentrata l’anno dopo, ha terminato la sua carriera nel 2012. Ebbene, a un anno dalla presentazione del concept Iconic SP, la Casa giapponese fa sapere per voce del suo capo designer che quel progetto non resterà un automodello vuoto e avrà con ogni probabilità un destino di produzione. Ma andiamo con ordine, ché già sappiamo come questa notizia farà sobbalzare gli estimatori di casa Mazda e delle sue iconiche sportive. Prima di tutto, guardiamola in questo video pubblicato al tempo della sua presentazione sui canali social ufficiali e che ci dà una bella panoramica sull'auto, molto più che le fotografie. Poi capiamo il come, il quando e il perché.

DAI BOZZETTI ALLA REALTÀ La velina di oggi, passata per le maglie del web, è che la bellissima coupé vista in forma di show car a ottobre del 2023 darà vita quasi certamente a una sportiva dallo stile neo-retrò che potrebbe essere equipaggiata con un motore rotativo come generatore per un sistema EV. Infatti, Masashi Nakayama, responsabile del design di Mazda, ha confermato la notizia, affermando: ''Questo concept non è solo una di quelle vuote auto da esposizione. È stato progettato con l'intento reale di trasformarlo in un modello di produzione in un futuro non troppo lontano''. Di fatto, questa è la prima volta che sentiamo Mazda impegnarsi a realizzare la Iconic SP, soprattutto dando un’idea seppur vaga dei tempi di realizzo, anche se i segnali c'erano. Infatti, al di là delle parole del presidente e CEO di Mazda, Masahiro Moro, durante il debutto del concept al Japan Mobility Show del 2023, dove lo ha descritto come un faro dell'''impegno per il futuro'' del marchio; in un'intervista successiva, Nakayama ha lasciato intendere che “l’Iconic SP era un progetto che gli sarebbe piaciuto vedere realizzato”, alimentando le speranze degli appassionati di Mazda. Ora, con la produzione confermata, quella visione è un passo più vicina alla realtà.

Mazda Iconic SP: lo studio del design della compatta sportiva giapponeseCONTEMPORANEA CON DETTAGLI RETRÒ La forma finale dell'Iconic SP potrebbe evolversi traendo ispirazione proprio dalle sportive RX-7 e RX-8, sebbene Mazda abbia lasciato intendere che le sue misure possano anche essere ricondotte alle dimensioni della roadster MX-5. Ma una cosa sembra certa, la versione di produzione manterrà le linee pulite e le curve seducenti del concept, insieme a quei fari a scomparsa così esclusivi. E come ci ha già insegnato la casa giapponese con il suo famoso Kodo Design, in un mercato inondato di look eccessivi, l'Iconic SP si distinguerà per forme smussate e superfici levigate. Dalle parole di un altro manager Mazda, Naohito Saga Executive Officer presso la divisione R&D Strategy Planning, si percepisce la scrupolosa attenzione ai dettagli nel design dell'Iconic SP: ''Più tempo passi a guardarla, più l'auto si rivela nei suoi dettagli''. E ha proseguito affermando che: ''…tutto, dalla posizione delle portiere e degli pneumatici, alla lunghezza del veicolo, alla posizione di seduta degli occupanti e alla visibilità, è stato meticolosamente studiato prima di raggiungere le specifiche finali''. Insomma, è chiaro che Mazda ha investito ingenti risorse per renderlo un veicolo di produzione valido.

Mazda Iconic SP: uno dei bozzetti di stile con linee moderne ma ispirate a RX-7 e RX-8SISTEMA RANGE EXTENDER CON MOTORE WANKEL Detto questo, Mazda non ha condiviso alcun dettaglio su quale motore potrebbe dare vita al modello di produzione. Tuttavia, sotto il cofano del concept c'è un motore rotativo compatto a doppio rotore abbinato a un sistema elettrico e sappiamo che in quell'auto la potenza combinata è di 370 CV. Il costruttore asiatico ha dichiarato che il range-extender con tecnologia Wankel può essere adattato per funzionare con qualsiasi tipo di carburante a basso impatto ambientale, riducendo potenzialmente le emissioni fino al 90%. Secondo Saga, ''Il motore rotativo può essere molto compatto e molto potente allo stesso tempo. Questo è un vantaggio, ma può anche essere alimentato da vari tipi di carburanti, e questo potrebbe darci un vantaggio nella corsa per trovare una soluzione fattibile per il futuro della mobilità''. E Mazda sta attualmente sperimentando una nuova tecnologia di abbattimento della CO2. Se i test andranno come previsto, tale tecnologia ''potrebbe svolgere un ruolo nello sviluppo della futura gamma di veicoli Mazda''. All'inizio di quest'anno, Mazda ha dichiarato alla stampa angolasassone che avrebbe raggiunto il mercato non appena fossero stati superati alcuni''ostacoli tecnici''. Speriamo che ciò coincida con il lancio della versione di produzione dell'Iconic SP.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/11/2024