Nuova Mazda CX-5, AutoExe lancia due elaborazioni dedicate a off-road e sportività

Il mercato degli accessori per i veicoli nuovi è sempre molto vivace e spesso ne anticipa l’arrivo sul mercato. Quante volte abbiamo atteso il debutto di una berlina, di una sportiva o di un SUV e i tuner avevano già preparato e mostrato una versione elaborata?
È il caso anche di Mazda (guarda la homepage di Mazda Italia), che starebbe valutando una versione più avventurosa della sua inedita CX-5 (guarda nuova Mazda CX-5) da affiancare alla versione standard anche se non c’è ancora nulla di ufficiale.
Mazda CX-5 KM-07 AX AutoExe: il SUV con il tuning estetico ispirato al mondo dell'off-road
Doppia anima per il SUV giapponese
In attesa di conferme, il tuner giapponese AutoExe (guarda lo store online di AutoExe) ha presentato due nuove proposte di elaborazione dedicate al celebre sport utility della casa di Hiroshima da poco rinnovato. L’azienda fondata dall’ex pilota di Le Mans Yojiro Terada punta così a offrire un’inedita personalizzazione per chi desidera un look più grintoso oppure sportivo.
Mazda CX-5 KM-07 AX AutoExe: lo sport utility con gli elementi estetici per il fuoristrada
KM-07 AX, il kit pensato per l’off-road
La variante KM-07 AX (dove AX sta per Active-Xross) è progettata per enfatizzare l’anima off-road della CX-5. Il pacchetto include una nuova sezione anteriore con LED integrati, protezione sottoscocca effetto alluminio e passaruota allargati disponibili in nero opaco o lucido. Il lavoro sulla carrozzeria comprende anche un diffusore posteriore con funzione di paramotore e dettagli coordinati per il portellone.
Tra gli elementi disponibili nel pacchetto:
- parafanghi in stile rally;
- adesivi dedicati;
- protezioni per maniglie;
- dettagli estetici personalizzati.
Il risultato è un’elaborazione dal look robusto, pensata sia per il tempo libero sia per un moderato utilizzo fuori dall’asfalto.
Mazda CX-5 KM-07 AutoExe: la versione dello sport utility in veste sportiva
KM-07, stile sportivo e componenti in arrivo
Per chi preferisce un’impostazione più orientata all’uso stradale, il kit KM-07 propone splitter anteriore, minigonne, spoiler al tetto e terminali di scarico valorizzati da inserti nero lucido.
Oltre all’estetica, il tuner ha annunciato futuri componenti funzionali dedicati a sospensioni, telaio, freni e scarico. Il catalogo completo arriverà entro l’autunno in Giappone. Quanto al prezzo, il pacchetto KM-07 AX parte da circa 2.700 euro al cambio attuale, mentre il KM-07 costa circa 2.400 euro e non è escluso che possano essere ordinati anche in Europa, il link allo store online è all'inizio dell'articolo.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|CX-5 2.5 e-Skyactiv G 141 CV 2WD AT Prime-Line
|141 / 104
|35.900 €
|CX-5 2.5 e-Skyactiv G 141 CV 2WD AT Centre-Line
|141 / 104
|39.850 €
|CX-5 2.5 e-Skyactiv G 141 CV 2WD AT Exclusive-Line
|141 / 104
|41.950 €
|CX-5 2.5 e-Skyactiv G 141 CV AWD AT Centre-Line
|141 / 104
|42.150 €
|CX-5 2.5 e-Skyactiv G 141 CV AWD AT Exclusive-Line
|141 / 104
|44.250 €
|CX-5 2.5 e-Skyactiv G 141 CV 2WD AT Homura
|141 / 104
|45.150 €
|CX-5 2.5 e-Skyactiv G 141 CV AWD AT Homura
|141 / 104
|47.450 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mazda CX-5 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Mazda CX-5
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.