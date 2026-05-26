Nuova Mazda CX-5, AutoExe lancia due elaborazioni dedicate a off-road e sportività

Il tuner giapponese presenta due kit per lo sport utility: uno con una connotazione off-road e un altro più sportivo, con nuove soluzioni estetiche e future modifiche tecniche

Il mercato degli accessori per i veicoli nuovi è sempre molto vivace e spesso ne anticipa l’arrivo sul mercato. Quante volte abbiamo atteso il debutto di una berlina, di una sportiva o di un SUV e i tuner avevano già preparato e mostrato una versione elaborata?

È il caso anche di Mazda (guarda la homepage di Mazda Italia), che starebbe valutando una versione più avventurosa della sua inedita CX-5 (guarda nuova Mazda CX-5) da affiancare alla versione standard anche se non c’è ancora nulla di ufficiale.

Mazda CX-5 KM-07 AX AutoExe: il SUV con il tuning estetico ispirato al mondo dell'off-road

Doppia anima per il SUV giapponese

In attesa di conferme, il tuner giapponese AutoExe (guarda lo store online di AutoExe) ha presentato due nuove proposte di elaborazione dedicate al celebre sport utility della casa di Hiroshima da poco rinnovato. L’azienda fondata dall’ex pilota di Le Mans Yojiro Terada punta così a offrire un’inedita personalizzazione per chi desidera un look più grintoso oppure sportivo.

Mazda CX-5 KM-07 AX AutoExe: lo sport utility con gli elementi estetici per il fuoristrada

KM-07 AX, il kit pensato per l’off-road

La variante KM-07 AX (dove AX sta per Active-Xross) è progettata per enfatizzare l’anima off-road della CX-5. Il pacchetto include una nuova sezione anteriore con LED integrati, protezione sottoscocca effetto alluminio e passaruota allargati disponibili in nero opaco o lucido. Il lavoro sulla carrozzeria comprende anche un diffusore posteriore con funzione di paramotore e dettagli coordinati per il portellone.

Tra gli elementi disponibili nel pacchetto:

parafanghi in stile rally;

adesivi dedicati;

protezioni per maniglie;

dettagli estetici personalizzati.

Il risultato è un’elaborazione dal look robusto, pensata sia per il tempo libero sia per un moderato utilizzo fuori dall’asfalto.

Mazda CX-5 KM-07 AutoExe: la versione dello sport utility in veste sportiva

KM-07, stile sportivo e componenti in arrivo

Per chi preferisce un’impostazione più orientata all’uso stradale, il kit KM-07 propone splitter anteriore, minigonne, spoiler al tetto e terminali di scarico valorizzati da inserti nero lucido.

Oltre all’estetica, il tuner ha annunciato futuri componenti funzionali dedicati a sospensioni, telaio, freni e scarico. Il catalogo completo arriverà entro l’autunno in Giappone. Quanto al prezzo, il pacchetto KM-07 AX parte da circa 2.700 euro al cambio attuale, mentre il KM-07 costa circa 2.400 euro e non è escluso che possano essere ordinati anche in Europa, il link allo store online è all'inizio dell'articolo.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/05/2026