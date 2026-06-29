Mazda punta ancora sui SUV: la crescita globale non è finita, anzi…

Secondo il costruttore asiatico la domanda di sport utility continuerà ad aumentare, trainata soprattutto da Europa e Cina. Le parole del manager sono chiare

Se siete del partito “ne abbiamo abbastanza dei SUV”, mettetevi il cuore in pace. Voi, amanti delle berline e, più in genere dei modelli a ruote basse, dovete sapere che per Mazda (guarda la homepage di Mazda Italia), il successo degli sport utility è destinato a proseguire anche nei prossimi anni.

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Le ipotesi del manager

La previsione arriva da Hiroshi Ozawa, direttore generale del Centro di sviluppo tecnico automobilistico Changan Mazda, durante un'intervista rilasciata al portale australiano CarSales (leggi l’intervista al manager).

Secondo il manager, il mercato globale continuerà a premiare soprattutto i SUV compatti, segmento che oggi rappresenta quello con il ritmo di crescita più elevato. ''A livello globale, credo che il segmento dei SUV continuerà a crescere. Questa è la nostra previsione. I SUV compatti… questo segmento è quello dei SUV in più rapida crescita”. Una dichiarazione che conferma la fiducia del costruttore nell'evoluzione del mercato globale. Una valutazione significativa, considerando che Ozawa è anche responsabile dello sviluppo della berlina elettrica Mazda6e (guarda Mazda 6e).

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Europa e Cina guidano la domanda

Nelle dichiarazioni rilasciate, Ozawa ha spiegato che la crescita della domanda è sostenuta principalmente dall'Europa, mentre anche la Cina contribuisce in modo rilevante all'espansione del segmento. Per questo motivo il marchio valuta l'introduzione di un nuovo modello destinato a posizionarsi al di sotto della CX-30 sui mercati internazionali. La strategia riflette una tendenza ormai consolidata, con i crossover sempre più preferiti dagli automobilisti rispetto alle tradizionali berline, che continuano a perdere quote di mercato.

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Una gamma sempre più orientata ai crossover

L'attuale offerta Mazda conferma questa direzione. Tra i modelli di maggiore rilievo figurano CX-5 e CX-60, affiancati da numerosi altri SUV della famiglia CX. Sul fronte delle vetture tradizionali, invece, la gamma resta più limitata e comprende Mazda2, Mazda3 e Mazda6e, oltre alla storica spider MX-5, che continua a rappresentare un punto di riferimento tra le sportive leggere della Casa giapponese.

Le dichiarazioni di Ozawa confermano quindi che, almeno secondo le previsioni dell'azienda, i SUV continueranno a essere il fulcro della strategia commerciale del costruttore asiatico.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/06/2026