Un Land Rover Defender che unisce tradizione e V8 Corvette: ecco il restomod di Osprey Custom Cars

L'attuale Land Rover Defender, soprattutto nella versione OCTA , offre prestazioni elevate e notevoli capacità fuoristrada ( guarda Land Rover Defender Octa) .

Land Rover Defender Osprey Custom Car: il restomod con motore V8 Corvette

Un Defender classico con un cuore moderno

Per gli appassionati del fuoristrada tradizionale, però, il fascino dei modelli più dati rimane forte. È proprio su questa base che interviene Osprey Custom Cars , specialista americano in progetti di restauro e personalizzazione ( guarda la homepage del tuner ). L' elaborazione ripropone il carattere del Defender d'epoca aggiungendo affidabilità e componenti contemporanei. Il risultato è un progetto di tuning che punta a conservare l'impostazione originale, senza rinunciare a prestazioni superiori.

Land Rover Defender Osprey Custom Car: sotto il cofano il V8 americano da 435 CV e 603 Nm

Il V8 Corvette e la carrozzeria rivista

Al posto del propulsore di serie trova spazio un V8 Corvette LS3 da 6,2 litri, capace di sviluppare 435 CV e 603 Nm , collegato a un cambio automatico a sei rapporti e al riduttore LT230. L'intervento del tuner coinvolge anche la parte estetica: il Defender adotta un kit widebody di Project Kahn, con frontale ridisegnato, nuova griglia e paraurti in acciaio nero.

La carrozzeria è rifinita in Viking Blue Metallic e integra una gabbia di sicurezza a quattro punti. A completare l'allestimento c'è una capote in tela marrone con parti laterali arrotolabili, pensata per la guida a cielo aperto . Sul fronte tecnico sono presenti anche uno scarico ad alte prestazioni, radiatore in alluminio e componenti rinforzati.

Land Rover Defender Osprey Custom Car: abitacolo personalizzato con finiture di lusso

Tecnica e comfort per l'uso quotidiano

L'aggiornamento meccanico comprende assali, giunti omocinetici e alberi di trasmissione rinforzati , pensati per gestire la maggiore potenza e affrontare i percorsi più impegnativi. Nell'abitacolo trovano posto un display infotainment da sette pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless, un impianto audio Rockford Fosgate/Memphis con otto altoparlanti e l'illuminazione ambientale.

Il progetto mantiene quindi l'aspetto iconico del Defender classico, introducendo al tempo stesso soluzioni più moderne. Il prezzo richiesto per questo esemplare è di 209.950 dollari ( circa 182.800 euro ). A voi piace l'off-road speciale del tuner statunitense? Diteci la vostra.

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