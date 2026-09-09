Ford Bronco Basecamp esce dalla Cina con un motore ibrido range extender

Dopo il lancio sul mercato cinese avvenuto lo scorso anno, la Ford Bronco Basecamp si prepara a varcare i confini asiatici. La casa dell'Ovale Blu ha infatti confermato il piano di esportazione del fuoristrada in Australia e Nuova Zelanda nella seconda metà del 2027. Il veicolo nasce in Cina dalla joint venture tra Ford e Jiangling Motors Corporation (JMC) ed è stato sviluppato pensando a un pubblico che ama l'avventura e le uscite all'aria aperta.

Ford Bronco Basecamp Outer Banks, il tetto a soffietto

La meccanica: elettrica con l'aiuto della benzina

Sotto la carrozzeria trova posto uno schema propulsivo ibrido range extender (EREV), esclusivo di questa particolare versione ''made in China''. L'impianto comprende due motori elettrici destinati alla trazione e un pacco batterie da 49 kWh, affiancati da un motore a benzina turbo da 1,5 litri che funziona esclusivamente da generatore di bordo per ricaricare gli accumulatori. Un po' come il sistema e-Power di Nissan, tanto per capirci.

Questa configurazione garantisce la risposta fluida e immediata tipica dei veicoli elettrici, offrendo una potenza complessiva di 416 CV e una coppia massima di 600 Nm. L'autonomia dichiarata in modalità esclusivamente elettrica è di 220 km nel ciclo omologativo cinese CLTC, mentre la percorrenza totale compresa tra 800 e 900 km ti permette di eliminare l'ansia da ricarica: quando l'energia scarseggia, ti basta fare il pieno di carburante per proseguire il viaggio. In Cina la vettura viene offerta con un prezzo d'attacco di 229.800 yuan (circa 30.000 euro al cambio).

Ford Bronco Basecamp, il tavolino nel portellone

Un'attrezzatura completa per il campeggio

Gli interni e la dotazione della Bronco Basecamp sono studiati per facilitare la vita nei campeggi. Abbattendo tutti i sedili dell'abitacolo si crea una superficie piana su cui puoi stendere un materasso gonfiabile, trasformando la vettura in una zona notte per le uscite del fine settimana.

Nella parte posteriore, il portellone che si apre a battente ospita il modulo Wild Kitchen, completo di un tavolino pieghevole per cucinare. L'alimentazione dei piccoli elettrodomestici è affidata al sistema Pro Power Onboard, capace di erogare fino a 6,6 kW per collegare piastre di cottura, luci da campo o macchine per il caffè.

La variante più ricca Outer Banks spinge ancora più in alto l'impostazione outdoor, integrando un tetto a soffietto ad azionamento elettrico che si solleva con un pulsante per aumentare lo spazio in altezza. Su questa versione trovi anche un vano da 7,5 litri posizionato nella console centrale, in grado di riscaldare o refrigerare cibi e bevande.

Ford Bronco Basecamp, il vano refrigerato tra i sedili

Arriverà in Italia?

Al di là delle dotazioni, che possono variare in funzione dell'allestimento, Ford Bronco Hybrid REEV potrebbe rappresentare una versione molto interessante per il mercato italiano, dove al momento il fuoristrada dell'Ovale Blu è presente con la sola motorizzazione 2.7 EcoBoost da 335 CV, con trasmissione automatica a 10 rapporti.

Rimarrebbe certo un modello piuttosto esclusivo, ma l'ibrido potrebbe dargli l'appeal giusto per conquistare una platea più vasta. Rimaniamo in attesa di informazioni ufficiali sull'arrivo in Europa, che per ora non sono state comunicate.

VEDI ANCHE

Tags