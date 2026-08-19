Ford Bronco pick-up si farà: la casa americana cambia idea

Il Ford Bronco pick-up si farà, con piattaforma a longheroni, motori turbo e anche una versione ibrida per sfidare Jeep Gladiator

Sembrava un progetto ormai archiviato nei cassetti di Dearborn, e invece il cassone dietro il fuoristrada più cool dell'Ovale Blu potrebbe diventare realtà. Secondo indiscrezioni diffuse da Automotive News, la Casa americana starebbe sviluppando un Ford Bronco pick-up, con l'obiettivo di portarlo su strada entro la fine del decennio.

Quando la nuova generazione del Bronco è tornata sul mercato nel 2020 — declinata nelle varianti a due e quattro porte, oltre alla versione Sport a scocca portante — l'arrivo di una variante con cassone veniva dato quasi per certo per andare a stuzzicare direttamente il Jeep Gladiator.

Quel progetto, inizialmente ipotizzato per il 2024, era stato poi cancellato. Ora i piani sembrano essere cambiati e il modello potrebbe trovare spazio nella gamma commerciale Ford, posizionandosi negli USA sopra il compatto Maverick e affiancando il Ford Ranger, senza intaccare il regno del più imponente F-150.

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Piattaforma a longheroni e propulsione ibrida

Dal punto di vista tecnico non ci saranno stravolgimenti concettuali. Il Bronco pick-up condividerà la piattaforma a longheroni e traverse con il modello da cui deriva, un'architettura di base nata a suo tempo proprio insieme a quella del Ford Ranger.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, puoi aspettarti la conferma delle unità a benzina già disponibili sul mercato americano, ovvero il 2.3 Turbo a quattro cilindri e il 2.7 V6. A queste si affiancherà la variante full hybrid, il cui debutto nella gamma Bronco è previsto tra il 2027 e il 2028.

Doppia cabina e passo allungato

In assenza di foto spia o muletti camuffati pizzicati durante i collaudi, il design definitivo resta ancora da scoprire. L'impostazione più accreditata resta quella della configurazione a doppia cabina: un'impostazione che mantiene il frontale originale e il taglio dei passaruota del fuoristrada, abbinandoli a un passo allungato e a un cassone posteriore sviluppato per garantire la massima capacità di carico senza snaturare le doti fuoristradistiche. In copertina a questo articolo, il rendering che mostra come ce lo immaginiamo.

Fonte: Automotive News

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