Ford Bronco pick-up si farà: la casa americana cambia idea

Sembrava un progetto ormai archiviato nei cassetti di Dearborn, e invece il cassone dietro il fuoristrada più cool dell'Ovale Blu potrebbe diventare realtà. Secondo indiscrezioni diffuse da Automotive News, la Casa americana starebbe sviluppando un Ford Bronco pick-up, con l'obiettivo di portarlo su strada entro la fine del decennio.
Quando la nuova generazione del Bronco è tornata sul mercato nel 2020 — declinata nelle varianti a due e quattro porte, oltre alla versione Sport a scocca portante — l'arrivo di una variante con cassone veniva dato quasi per certo per andare a stuzzicare direttamente il Jeep Gladiator.
Quel progetto, inizialmente ipotizzato per il 2024, era stato poi cancellato. Ora i piani sembrano essere cambiati e il modello potrebbe trovare spazio nella gamma commerciale Ford, posizionandosi negli USA sopra il compatto Maverick e affiancando il Ford Ranger, senza intaccare il regno del più imponente F-150.
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Piattaforma a longheroni e propulsione ibrida
Dal punto di vista tecnico non ci saranno stravolgimenti concettuali. Il Bronco pick-up condividerà la piattaforma a longheroni e traverse con il modello da cui deriva, un'architettura di base nata a suo tempo proprio insieme a quella del Ford Ranger.
Per quanto riguarda le motorizzazioni, puoi aspettarti la conferma delle unità a benzina già disponibili sul mercato americano, ovvero il 2.3 Turbo a quattro cilindri e il 2.7 V6. A queste si affiancherà la variante full hybrid, il cui debutto nella gamma Bronco è previsto tra il 2027 e il 2028.
Doppia cabina e passo allungato
In assenza di foto spia o muletti camuffati pizzicati durante i collaudi, il design definitivo resta ancora da scoprire. L'impostazione più accreditata resta quella della configurazione a doppia cabina: un'impostazione che mantiene il frontale originale e il taglio dei passaruota del fuoristrada, abbinandoli a un passo allungato e a un cassone posteriore sviluppato per garantire la massima capacità di carico senza snaturare le doti fuoristradistiche. In copertina a questo articolo, il rendering che mostra come ce lo immaginiamo.
Fonte: Automotive News
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Bronco 2.7 EcoBoost V6 335 CV Outer Banks
|335 / 246
|71.950 €
|Bronco 2.7 EcoBoost V6 335 CV Badlands
|335 / 246
|76.100 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Ford Bronco visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Ford Bronco
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.