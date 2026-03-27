Supercar senza tempo: la rara Ferrari Enzo Argento Nürburgring sfida il mercato delle aste

La Enzo rappresenta un punto di svolta per Ferrari (guarda la hompeage di Ferrari), segnando la fine di un’era analogica per il Cavallino Rampante.

Ferrari Enzo: icona senza tempo

Questa supercar è stata l’ultima supersportiva davvero analogica, diventando nel tempo un simbolo tra i collezionisti.

Ferrari Enzo: all'asta da RM Sotheby's il raro esemplare in Grigio Nürburgring e interni rossi

Edizione limitata e configurazione esclusiva

L’esemplare protagonista dell’asta di RM Sotheby’s (guarda la pagina web della vendita) è parte di una edizione limitata: solo nove esemplari verniciati in Argento Nürburgring anziché nei colori standard Rosso Corsa, Giallo Modena e Nero. Tra questi, appena cinque abbinano interni in pelle rossa, rendendo questa configurazione estremamente rara e desiderata.

Ferrari Enzo: l'abitacolo della supercar di Maranello è perfettamente manutenuto

La sua storia e le condizioni

Originariamente consegnata nel Regno Unito, dove è rimasta di proprietà del primo proprietario per 15 anni, la supercar è stata poi trasferita in Svizzera, dove è restata fino al 2019, quando è tornata in Inghilterra per essere venduta.

Oggi conta 19.079 km, un dato che non intacca il suo valore collezionistico visto l'eccellente stato di conservazione. Certificata Ferrari Classiche, è stata recentemente aggiornata con pneumatici Pirelli nuovi.

Ferrari Enzo: meno di 20.000 km e certificazione ''Ferrari Classiche'' per questo esemplare

Motore V12 e prestazioni racing

Sotto il cofano pulsa un V12 aspirato da 6,0 litri, capace di 660 CV. Le prestazioni sono di rilievo, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,65 secondi che conferma la vocazione estrema della vettura.

Ferrari Enzo: la quotazione può arrivare a sei milioni di dollari

Valore e prospettive d’asta

Secondo RM Sotheby's, questa Enzo potrebbe raggiungere tra 5,5 e i 6 milioni di dollari. Un valore quasi decuplicato rispetto al prezzo originale, a testimonianza dell’importanza storica e tecnica del modello. Ma, indipendentemente dal prezzo a cui verrà venduta, si tratta senza dubbio di un capolavoro di ingegneria. Molte Enzo si trovano in collezioni private, ma non se ne vedono molte in queste ottime condizioni. Pronti per un’offerta?

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/03/2026