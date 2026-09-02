Ferrari Daytona Shooting Brake Hommage: dalla 599 GTB Fiorano nasce una perla da collezione

Il patrimonio stilistico di Ferrari continua a offrire spunti anche al di fuori del reparto design della Casa.
Una shooting brake unica all’asta
Ne è un esempio la Daytona Shooting Brake Hommage, esemplare unico firmato dal designer olandese Niels van Roij e destinato ad essere battuto a un’asta organizzata da Broad Arrow (guarda la pagina web dell'asta). Il progetto guarda alla storia del Cavallino Rampante e, in particolare, alla 250 GT SWB Breadvan, vettura da corsa caratterizzata da una carrozzeria studiata per migliorare l’aerodinamica.
Ferrari Daytona Shooting Brake Hommage: dalla 599 GTB Fiorano un esemplare unico all'asta
Una 599 GTB Fiorano diventa un esemplare unico
La base del progetto è una Ferrari 599 GTB Fiorano del 2009, riconoscibile nella parte inferiore della carrozzeria, nel parabrezza e nei finestrini laterali. La trasformazione richiama invece alcuni elementi della 365 GTB/4 Daytona, soprattutto nella zona anteriore e posteriore. La vettura adotta infatti i caratteristici fari con visiera e una codainteramente in vetro, reinterpretando in chiave moderna la configurazione shooting brake. La realizzazione ha richiesto circa 15.000 ore di lavoro, combinando modellazione CAD e stampa 3D con una tradizionale lavorazione artigianale.
Ferrari Daytona Shooting Brake Hommage: il lussuoso abitacolo su misura
V12 invariato e vendita in Belgio
A livello meccanico, il V12 aspirato da 5,9 litri della 599 GTB Fiorano non è stato modificato: nella configurazione originale sviluppa 620 CV e 608 Nm di coppia. Presentata nel luglio scorso, la Daytona Shooting Brake Hommage si prepara ora a cambiare proprietario. Secondo la stima di Broad Arrow, il modello potrebbe essere aggiudicato tra 524.000 e i 757.000 dollari durante lo Zoute Concours, evento in programma in Belgio il 9 ottobre (guarda la homepage di Zoute Concours). Vi piace questa libera interpretazione della supercar di Maranello? Fatecelo sapere.
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Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.